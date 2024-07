Gadget týdne: telefon od značky Minimal je pocta Blackberry za méně než 10 tisíc

Americká společnost Minimal zkouší oživit designový koncept kanadského BlackBerry

Jejich unikátní telefon však jde ještě dál: má i dotykový e-ink displej

V rámci aktuálně probíhající crowdfundingové kampaně můžete pořídit Minimal Phone za méně než 10 tisíc korun

V našem pravidelném seriálu Gadget týdne většinou informujeme o zajímavém příslušenství, ať už jde o nabíječky, powerbanky, anebo zajímavé doplňky na stůl každého technokrata. Dnes se ale podíváme na něco docela jiného – zařízení, které může v klidu zastoupit váš smartphone, a ještě oživí dávné vzpomínky na společnost Blackberry.

Minimal Phone: úžasně minimalistický telefon

Jak by měl vypadat ideální smartphone? Měl by mít velký displej, dobrý fotoaparát, luxusní zpracování? Anebo byste radši kompaktní stroj s maximální výdrží, minimalistickým designem a snad dokonce i hardwarovou klávesnicí? Pokud se přikláníte k druhé možnosti, určitě vás bude zajímat projekt The Minimal Phone od americké firmy Minimal Company.

Tato společnost se snaží zaujmout se svým projektem minimalistického telefonu Minimal Phone, který nabízí jen to nejnutnější a nesnaží se lákat na všelijaké kudrlinky, nabušené specifikace. Jde přímo k jádru věci – řeší to, jak lidé telefon používají a co od něj elementárně očekávají.

Po designové stránce Minimal Phone jasně odkazuje na kanadské Blackberry, které již nevratně zmizelo ze smartphonového trhu. Hranaté tělo je tenoučké 8,5 milimetru, na výšku měří 142 milimetrů, na šířku 78 milimetrů. Na dnešní poměry tak jde o vskutku kompaktní stroj. Po obvodu samozřejmě nechybí USB-C, audiojack, mikrofon i reproduktor, hybridní Dual SIM slot nebo vypínací tlačítko s kapacitní čtečkou otisků prstů.

Výbava nezklame nikoho

Společnost Blackberry dokonce připomíná i tečkované logo na zádech. Nicméně z přední strany je inspirace už úplně jasná. Dvě třetiny zabírá 4,3″ dotykový e-ink displej, o kterém ještě bude řeč. Zbytek představuje hardwarová QWERTY klávesnice s 35 klávesami. Nad klávesnicí se ještě nachází trio softwarových tlačítek s haptickou odezvou.

Co se týká displeje, jde o e-ink panel, který umí simulovat podsvícený papír. Podobnou technologii najdete například u čteček elektronických knih. Zobrazovač s poměrem 4:3 nabízí dle výrobce dostačující rozlišení 800 × 600 pixelů, což se rovná jemnosti 230 pixelů na palec.

Speciální obrazovka je též velmi energeticky nenáročná, protože neumí zobrazovat barvy a nabízí jen základní podsvícení; na sluníčku se přitom chová jako papír. Výrobce přímo zmiňuje, že díky 3000mAh baterii vydrží telefon bez nabíječky i několik dní.

Co další výbava? Minimalistický telefon má disponovat 128GB úložištěm, 6 GB RAM, čipovou sadou MediaTek Helio G99, z hlediska konektivity pak potěší Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, 4G LTE, GPS a samozřejmě i NFC pro bezkontaktní placení. Nechybí ani zadní 16Mpx kamera s přisvícením, selfie foťák se však do výbavy nevešel.

Systém je Android 14 s minimalistickou nadstavbou, aby se v systému dobře orientovalo s e-ink displejem. Nicméně jde o plnohodnotný OS od Googlu, k dispozici tak budou všechny aplikace z Google Play, které používáte i na vašem aktuálním telefonu. Výrobce v tomto ohledu nechce zákazníkům klást žádné překážky. „Displej a optimalizace zařízení jsou však zaměřeny na minimalizaci zbytečného rozptylování,“ uvádí druhým dechem.

Cena a dostupnost

Projekt Minimal Phone je aktuálně na crowdfundingové kampani IndieGoGo, kde již tvůrci získali přes 707 tisíc dolarů (16,5 milionu korun). Vývoj můžete podpořit zakoupením telefonu, respektive závaznou přihláškou do předprodeje. Původní datum vydání mělo být naplánováno na srpen 2024, nakonec výrobce počítá spíše se zářím.

Na výběr je černá a šedá varianta, popřípadě kombinace obojího zvaná Fusion. Jak už zaznělo, telefon bude dostupný v jediné konfiguraci, a sice 8/256 GB. Minimal počítá s bezplatným doručením všude po světě, ani pro dopravu do Česka tedy nemusíte nic připlácet. Telefon je aktuálně k mání za 399 dolarů, tedy asi 9 300 korun. O dalších poplatcích se výrobce na svých stránkách nezmiňuje.