Gadget týdne: powerbanka Ugreen s šokující kapacitou 48 000 mAh potěší i zklame

Powerbanka od společnosti Ugreen nabízí kapacitu 48 000 mAh a výkon až 300 W

Využít ji můžete při cestování, kempování, anebo i v práci

Cena přitom ani není tak špatná, vyjde na zhruba 4 500 korun včetně daně

Už nějakou dobu jsme v našem pravidelném seriálu Gadget týdne neměli žádné zajímavé nabíjecí příslušenství. Je tak na místě navázat s něčím pořádným – a to skutečně beze zbytku. Powerbanku značky Ugreen možná nedáte do kapsy nebo do kabelky, ale zato vám vytrhne trn z paty třeba při celovíkendovém kempování.

Ugreen powerbanka s kapacitou 48 000 mAh

Čínsko-hongkongská společnost Ugreen vznikla v roce 2012 a patří k prověřeným výrobcům nabíjecího příslušenství. Na svých stránkách má v portfoliu takřka vše od nabíjecích adaptérů na doma či do auta, kabelů, dokovacích stanic, až po powerbanky všech možných tvarů, velikostí a kapacit.

Jejich nejzajímavější produkt ze segmentu powerbank by se dala s trochou nadsázky označit spíše za přenosnou trafostanici. Tento masivní kolos dosahuje rozměrů skoro jako počítač Mac Studio a váží necelé 2 kilogramy.

Není se čemu divit – uvnitř plastového těla v pro výrobce typické šedé barvě se totiž nachází obrovský 48000mAh akumulátor. Není jasné, zdali výrobce rozdělil jednu baterii na víc menších, nicméně přesně tuto hodnotu proklamuje. Design je jinak samoúčelný: na přední straně je velký displej zobrazující výkon, příkon a zbývající výdrž vyjádřenou v procentech.

Sympatickým designovým prvkem je tvrdé plastové poutko na horní straně, za který můžete powerbanku těchto rozměrů snadno přenášet. Bohužel, jak je patrné, zrovna skladná není. Do většího batohu by se měla vejít v pohodě, nicméně do ledvinky, kabelky, nebo snad do kapsy rozhodně ne.

300W výkon, ale s háčkem

Koncepce takto velké a výkonné powerbanky jednoznačně míří na specifický typ uživatelů. Nejpravděpodobněji asi na ty, kteří mají velké množství přístrojů, jež potřebují dobíjet bez přístupu k elektrické síti. Kupříkladu při cestování mimo civilizaci, úplně v přírodě, nebo alespoň v kempu s omezeným přístupem k elektřině. Každý uživatel si jistě najde svůj důvod pro nákup.

Co do technologických detailů nabízí powerbanka Ugreen 48000mAh kapacitu akumulátoru/ů, jak již zaznělo. K tomu výrobce přímo na těle dobíjecí stanice uvádí výkon až 300 W. To je samozřejmě trochu trik.

Powerbanka na přední straně nabízí 5 portů: 1× USB-C Power Delivery 3.1 s výkonem až 140 W, 2× USB-C s výkonem až 100 W a 2× USB-A s výkonem až 22,5 W. V jednu chvíli tak z jednoho portu může jít nabíjecí výkon o maximální hodnotě 140 W, dohromady však powerbanka umí v jednu chvíli distribuovat výkon až 300 W, a to kombinací jednotlivých portů a jejich výkonu. Ale pozor, ne všech najednou!

Přímo na webu výrobce uvádí, že pokud zapojíte do akce všech 5 portů, maximální výkon většiny z nich se sníží na 7,5 W. Výjimkou je nejvýkonnější USB-C Power Delivery 3.1, který v takovémto zápřahu dostane prioritu a podporuje až 100W výkon. Přes tento port se také doporučuje powerbanku nabíjet, 140W výkonem to zabere necelé 2 hodiny.

Nabíjení na 10 dní? Skoro…

A nyní už k praxi. Pokud se alespoň trochu vyznáte v problematice nabíjení, je vám jasné, že touto powerbankou nabijete všechno od mobilů, větších tabletů, kapesních herních konzolí, příslušenství, až po většinu laptopů a všechny MacBooky.

Ugreen na webu tvrdí, že při běžném používání vydrží jejich powerbanka zásobit vaše přístroje energií po dobu 10 dní. Zvládne prý třeba 10,8× nabít iPhone 15 Pro a k tomu ještě 1× dobít 15″ MacBook Air. K tomu nabízí po straně svítící LED panel – typická vychytávka pro kempování.

Recenze produktu na webu Android Central však odhaluje nepříjemnou pravdu. Powerbanka Ugreen s masivním akumulátorem má také masivní energetické ztráty. Její výtěžnost je tak reálně 50–55 %, ne víc. „Při nabíjení zařízení s kapacitou 4 500 mAh se baterie snížila o 8 500 mAh a při nabíjení telefonu s kapacitou 5 500 mAh o 10 500 mAh,“ uvádí v recenzi.

Ztráty způsobené napětím, odvodem tepla a podobně jsou u powerbank běžné. Ovšem fakt, že se vám kapacita obří powerbanky v praxi sníží o necelou polovinu, je celkem nepříjemné zjištění. Upřímně, na 10 dní mimo civilizaci bych se dobrovolně vydal s málokterou powerbankou, dokonce ani touto. Po běžné účely popsané výše však nevidím u Ugreen sebemenší problém.

Cena a dostupnost

Powerbanku můžete objednat u vašeho oblíbeného prodejce (v Česku ne, maximálně Amazon), anebo přímo na webu výrobce. Zde nabízí bez poplatku i dopravu do České republiky. Samotná dobíjecí stanice pak vyjde na 179 eur, tedy asi 4 500 korun.

Součástí balení je jak samotný kolos, tak speciální USB-C kabel, který podporuje výkon až 240 W. Pokud budete chtít powerbanku dobíjet maximálním možným výkonem, a sice 140 W, budete potřebovat odpovídající adaptér. Ten běžně stojí 109 eur, Ugreen jej však nabízí s powerbankou v balíčku za akčních 273 eur, tedy asi 6 900 korun.