Smartphony BlackBerry chystají návrat. Ne však do vašich kapes, ale na filmové plátno

Telefony BlackBerry od společnosti Research in Motion (RIM) se staly fenoménem své doby. Díky hardwarové klávesnici a vysokému důrazu na bezpečnost byly populární především v korporátní sféře, ale oblibu v nich našla i široká veřejnost. Dnes již logo ostružiny na tělech telefonů nevídáme, nicméně příběh značky si budeme moci připomenout v chystaném filmu s jednoduchým názvem BlackBerry.

Podle serveru Variety se režie filmu o vzestupu a pádu této kanadské značky chopil režisér Matt Johnson, který má na svém kontě thriller Operation Avalanche (ČSFD: 59 %). V hlavních rolích se mají objevit Jay Baruchel a Glenn Howerton, jako podklad pro scénář posloužila kniha Losing the Signal: The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of BlackBerry od reportérů Jacquie McNishe a Seana Silcoffa z The Globe. Natáčení již údajně proběhlo a aktuálně probíhá postprodukce.

Zmíněná kniha vyšla v roce 2015, tudíž film nejspíš nebude obsahovat kompletní historii značky, zejména pozdější pokusy o znovuoživení pomocí telefonů vyráběných jinými subjekty. Vstání z popela měla loni zařídit společnost OnwardMobility, avšak ta po několika odkladech chystaného telefonu přišla o časově limitovanou licenci a k její obnově nedošlo.