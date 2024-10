Nintendo Switch 2 bude podporovat Unreal Engine 5. Steam Decku díky tomu vyroste slušná konkurence

Nintendo Switch 2 bude podporovat téměř všechny funkce Unreal Engine 5 včetně revolučních technologií jako Lumen a Nanite

Zlepšení výkonu přináší naději na konkurenci výkonným přenosným konzolím, jako je Steam Deck

Jeho přenosný režim a vysoký výkon slibuje jedinečný herní zážitek především na cestách

Podle nejnovějších informací od odborníků z Digital Foundry bude Nintendo Switch 2 podporovat všechny klíčové funkce Unreal Engine 5. Mezi tyto funkce patří především technologie jako Lumen pro realistické světelné efekty, Nanite pro detailní zobrazení geometrie a Virtual Shadow Maps pro kvalitní stíny. Tím se Switch 2 dostane na úroveň moderních herních konzolí alespoň co se týče využití pokročilých grafických technologií.

Podle odborníků by mohla konzole podporovat také technologii MegaLights pro světelné efekty, což by ještě více zlepšilo grafickou stránku her. Tento posun by měl zajistit, že i graficky náročné hry poběží na Nintendo Switch 2 perfektně.

Optimalizace výkonu a konkurence pro Steam Deck

Ačkoliv bude nová verze Nintenda podporovat zmíněné funkce díky zakomponování Unreal Engine 5, výkonem se konzolím nové generace (PS 5, Xbox Series X) v žádném případě nevyrovná. Přímým konkurentem tedy zůstává především Steam Deck díky jeho flexibilitě a výkonem na podobné úrovni.

Odborníci tvrdí, že rozdíly ve výkonu mezi konzolemi Switch 2 a Steam Deck nemusí být pro hráče příliš zásadní. Dle všeho by totiž mělo být mnoho her na Switch 2 speciálně optimalizováno, což by mělo nabídnout plynulý herní zážitek i při nižším hardwarovém výkonu. I když některé hry mohou na Switch 2 vyžadovat určitá omezení ve vizuální kvalitě, uživatelé by neměli být znevýhodněni z hlediska hratelnosti nebo stability her.

Vliv na vývoj her a budoucnost platformy

Podpora Unreal Engine 5 by mohla povzbudit více vývojářů ke tvorbě her na Nintendo pro širší výběr titulů včetně těch graficky náročnějších. Ačkoliv budou některé hry více přizpůsobeny hardwarovým omezením tak se očekává, že přenosný Switch 2 je zvládne lépe než jeho předchůdce​. Tento vývoj posílí pozici konzole na trhu a zajistí, že Switch 2 bude atraktivní jak pro vývojáře, tak pro hráče.

Nintendo zatím oficiálně neuvedlo přesné specifikace ani datum vydání. Nejoptimističtější termín představení se jeví jako jako 2025, nicméně některé zdroje hovoří až o konci příštího roku.