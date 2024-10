Gadget týdne: sklo Epico SapphireShield je jako safírový štít pro váš telefon

Většina uživatelů potřebuje mít svůj mobilní telefon chráněný

Epico nabízí své nejlepší safírové sklíčko s tvrdostí 9 a odolností proti tlaku až do 30 kilogramů

Za kvalitní ochranu si ale připlatíte, vyjde na 1 999 korun včetně DPH

Podle několika průzkumů používá až 72 % uživatelů mobilních telefonů nějakou ochranu displeje – ve většině případů jde o ochranné sklo, někteří sází na slabší ochranu, kterou jim poskytuje plastová folie. V našem novém vydání seriálu Gadget týdne se podíváme na nejlepší sklo české společnosti Epico, které bylo v produktové řadě Unum odhaleno pro novou řadu iPhone 16.

Sklíčko Epico Unum SapphireShield 3D

Pokud jste o značce Epico nikdy neslyšeli, nejspíš jste žili pod kamenem. Jde o jednoho z českých výrobců příslušenství pro produkty společnosti Apple. Epico, se sídlem na pražském Smíchově, navrhuje vlastní produkty, které si pak nechává zkompletovat v Číně.

Není tomu tak dávno, co značka představila svou řadu Unum – vlastně jde o sérii, která kombinuje design, eleganci a funkčnost. Kromě kožených pouzder nebo řemínků pro hodinky zde najdeme i sklo s příznačným názvem SapphierShield 3D. Toto sklíčko Epico nabízí ke všem modelům série iPhone 16.

Safírový štít pro váš iPhone

Je to sklo, řeknete si, tak co zajímavého na něm zkrátka může být? Koupíte, během 12 měsíců se nejspíš rozbije, a jestli ne, stejně jej vyměníte za novější, z preventivních důvodů. Výrobce si ale připravil několik zajímavostí stran specifikace i výroby, které stojí za zmínku.

Sklo je údajně z 99,99 % vyrobeno z čistého safíru. V případě ochranných sklíček u spotřební elektroniky však nejde o přírodní safír, nýbrž o jeho syntetickou náhražku. Typicky jde o oxid hlinitý, což je stejná chemická sloučenina, ze které se skládá přírodní safír.

V tomto konkrétním případě ale přírodní neznamená lepší. Naturální i umělý safír disponuje tvrdostí 9 na Mohsově stupnici (kdy 10 je diamant). Jenže díky tomu, že sklíčka pro telefony jsou většinou vyrobeny bez nečistot a příměsí (jak je zmíněno, 99,99 % safíru), mají tím pádem menší tendenci praskat, pukat či degradovat časem. A ideální ochrana vašeho displeje je na světě.

Odolné, ale s tlustými rámečky

Epico se chlubí tím, že jejich safírové sklo pro iPhone 16 je tlusté 0,33 milimetru a poškrábat jej dokáže pouze diamant. Ten jsme při testování po ruce neměli, ale můžete se spolehnout, že sklo odolá jak mincím v kapse, klíčím, tak i kuchyňskému nebo žiletkovému nožíku. Co je důležité – rozhodně jde o lepší ochranu než výchozí sklo na iPhonu, které se poškrábe až překvapivě rychle.

Kromě toho je sklo i tlakuvzdorné. Odolá tlaku při hmotnosti až 30 kilogramů. Kdyby vám tedy na mobil spadla kovová koule o této hmotnosti, sklo by to mělo vydržet. Rozhodně to ale doma nezkoušejte – ačkoliv sklíčko by v klidu vydrželo, obrazovka pod ním by nápor zvládnout nemusela a váš zbrusu nový iPhone by byl zralý na ekologickou recyklaci.

Zkušenost z reálného provozu je se sklem SapphierShield 3D opravdu dobrá, skutečně jde o štít pro váš mobil. Dovolím si ale i kritizovat. Sklíčko nemá oblé strany, takže při používání bez pouzdra trochu drhne do prstů. Navíc má rámečky tlustší než samotný iPhone 16 Pro (Max), takže při některých úhlech zakrývá část obsahu. A to je velmi nekomfortní.

Cena a dostupnost

Sklíčko se u většiny tuzemských prodejců nabízí za cenu 1 999 korun včetně DPH. K dispozici je případně i slabší sklíčka z řady ImpactBuffer nebo Privacy, která vyjdou na necelých 900 korun. V porovnání s konkurencí je Epico nejdražší. Například dánská značka PanzerGlass nabízí své safírové sklo s příměsí keramiky za 1 400 korun. Rozhodně se ale nedokáže chlubit takovou tvrdostí a odolností proti nárazům.