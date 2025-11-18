Tři na podzim, tři na jaře? Podzimní Apple keynote budou zřejmě o jeden iPhone chudší

- Apple příští rok na podzim údajně představí „pouze“ tři iPhony
- Podzimní keynote má přinést pouze prémiové modely
- Základní iPhony společně s tenkým modelem Air mají dorazit až o půl roku později
V minulých letech se stalo zvykem, že Apple každý podzim představuje čtyři iPhony, které pak ještě ve vybraných letech doplňuje „levný“ jarní model. Toto schéma ale bude zřejmě příští rok narušeno – podle informátora Marka Gurmana ze serveru Bloomberg by mohla být příští podzimní keynote o jeden iPhone chudší.
Na podzim pouze prémiové modely
Už nějakou dobu se spekuluje o tom, že Apple příští rok na podzim představí pouze prémiové modely, zatímco ty základní si nechá na jaro roku 2027. Důvod je poměrně jednoduchý – nabídka jablečných telefonů se pomalu rozrůstá natolik, že nedává smysl je představovat všechny najednou. Kromě nástupců stávajících modelů totiž v příštím roce očekáváme i příchod vůbec prvního iPhonu s ohebným displejem.
Původně se předpokládalo, že skládací iPhone bude představen příští rok na podzim společně se dvěma iPhony Pro a druhou generací iPhonu Air, nakonec se však zřejmě podzimní keynote omezí pouze na tři modely. Podle Marka Gurmana z ní vypadne právě druhá generace iPhonu Air, která má spatřit světlo světa až v roce 2027 – údajně se nejedná o spekulovaný odklad kvůli mizerným prodejům první generace, ale o původní plán Applu. iPhone Air podle Gurmana nemá být každoroční model, a právě proto mu v názvu chybí číselné označení.
Tři jarní iPhony?
Za nejlogičtější termín pro odhalení iPhonu Air 2 se jeví jaro roku 2027, kdy mají být rovněž představené modely iPhone 18 a 18e. Takto bychom se mohli dočkat scénáře, kdy Apple představí tři iPhony na podzim, a tři na jaře.
- Podzim 2026 (pravděpodobně září): iPhone 18, iPhone 18 Pro Max a skládací iPhone
- Jaro 2027 (pravděpodobně březen): iPhone 18, iPhone 18e a potenciálně iPhone Air 2
Příchod iPhonů dvakrát ročně by mohl Applu pomoci zatraktivnit nákup nových zařízení i mimo předvánoční sezonu, kdy jsou prodeje jablečných telefonů tradičně nejsilnější. Firma z Cupertina si tak jednak zajistila stabilnější příjmy po celý rok, a navíc by snížila tlak na dodavatelský řetězec, který je aktuálně nucen chrlit nové telefony právě pro předvánoční sezonu, což továrny musí řešit najímáním (a propouštěním) sezonních pracovníků.
Otázkou je, zda Apple nakonec svoji nabídku iPhonů nezredukuje. iPhone Air je dle všeho propadák, a podobně špatně si údajně vede i „levný“ iPhone 16e. O osudu nejdostupnějších iPhonů by tak mohl rozhodnout iPhone 17e, který Apple údajně chystá na příští jaro.