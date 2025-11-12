TOPlist

iPhone Air 2 se odkládá. Na vině jsou naprosto katastrofální prodeje první generace

Jakub Karásek
Jakub Karásek 12. 11. 9:00
iPhone Air v podrobné české recenzi
  • iPhone Air je minimální zájem
  • Zákazníci si nechtějí připlácet za horší výbavu v tenčím těle
  • Příchod druhé generace se prý odkládá na neurčito

Výrobci smartphonů se neustále snaží vymýšlet nové triky, jak přimět zákazníky nakupovat nové modely, ovšem každým rokem se jedná o těžší a těžší úkol. Smartphony klasické konstrukce již dosáhly svého vrcholu a mezigenerační vylepšení jsou čím dál menší.

V letošním roce se výrobci pokusili oživit trh novou kategorií super tenkých smartphonů, ovšem jak se ukazuje, zájem o ně je minimální – málokdo si chce připlácet za horší výbavu zabalenou do elegantnějšího tenčího kabátku. Je tak docela možné, že v příštím roce tato kategorie smartphonů zcela zanikne, anebo se výrazně promění.

O tenké telefony není zájem

Éru super tenkých smartphonů odstartoval na začátku letošního roku Samsung, byť jej tak trochu podezříváme z toho, že svůj Galaxy S25 Edge narychlo „upekl“ poté, co se dozvěděl, že v Cupertinu chystají super tenký iPhone. Jinak si nedovedeme vysvětlit, proč mezi prvním odhalením a uvedením na trh uplynuly čtyři měsíce.

Samsung Galaxy S25 Edge

Ať je pravda jakákoliv, skutečnost je taková, že Galaxy S25 Edge mezi zákazníky propadl. Korejci původně počítali s tím, že příští rok varianta Edge nahradí v rodině Galaxy S26 nejméně úspěšný model Plus, ovšem evidentně se přepočítali. Podle posledních zpráv jsou prodeje Galaxy S25 Edge natolik mizerné, že jeho nástupce byl na poslední chvíli uložen k ledu a varianta Plus oživena.

iPhone Air 2 se údajně odkládá na neurčito

Stejný osud údajně potká i druhou generaci iPhonu Air. Letošní model v nabídce Applu vyšachoval variantu Plus, ovšem jak se ukazuje, jeho prodeje jsou přímo katastrofální. Výrobce Luxshare prý minulý měsíc ukončil jeho výrobu úplně a společnost Foxconn jej vyrábí už jen na zlomku výrobních linek.

iPhone Air

Apple ještě donedávna plánoval představit příští rok na podzim čtyři nové iPhony včetně druhé generace iPhonu Air, avšak podle serveru The Information nyní tato plány přehodnocuje. Po velkém neúspěchu první generace prý bude odhalení nadcházejícího modelu odloženo a v příštím roce k němu s největší pravděpodobností nedojde.



iPhone Air v podrobné české recenzi



iPhone Air si tak vybírá krutou daň „čtvrtého modelu“, který byl vždy v nabídce Applu prodejně nejslabší – iPhone mini vydržel pouze dva roky, větší iPhone Plus byl v nabídce tři roky. Pokud iPhone Air skončí už po prvním roce, bude to pro Apple nepříjemná situace. Naštěstí ostatní iPhony se prodávají jako housky v krámě, tudíž v Cupertinu nemusí příliš truchlit – možná nastal čas alespoň trochu nabídku telefonů ořezat, nota bene, když ji zřejmě už příští rok obohatí první iPhone s ohebným displejem.

