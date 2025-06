Dynamic Island se změní. iPhone 18 Pro konečně schová Face ID pod displej

Apple údajně příští rok schová True Depth kamerku pod displej

Na povrch má „vykukovat“ pouze čočka selfie kamerky

S novým řešením přijdou pouze vybavenější iPhony 18 Pro a 18 Pro Max

V roce 2017 byl představen iPhone X, který byl vůbec prvním jablečným telefonem s biometrickým ověřením uživatele na základě 3D skenu obličeje. Technologie Face ID postavená sofistikované kamerce True Depth je rychlá a bezpečná, na druhou stranu ale vyžaduje velký prostor. Příští rok ale Apple údajně viditelnou část tohoto systému výrazně zmenší.

Dynamic Island se zmenší na pouhý kruhový výřez

True Depth kamera se skládá z velkého množství komponent, kromě klasického RGB fotoaparátu obsahuje infračervenou kameru snímající více než 30 tisíc neviditelných bodů promítaných infračerveným projektorem.

Tento systém Apple původně umisťoval do rozměrného výřezu displeje nazývaného „notch“, v posledních letech se jej podařilo vměstnat do kompaktnějšího oválného výřezu, který je u nejnovějších iPhonů softwarově propojen se selfie kamerou. V příštím roce by se viditelná část měla scvrknout na pouhý kruhový výřez, jaký známe z telefonů s Androidem.

Apple údajně využije technologii HIAA (Hole in active area), u níž je pixelová část matice displeje odstraněna pro potřeby fotoaparátu pod obrazovkou. Tuto technologii využívá konkurence pro poddisplejové selfie kamerky již několik let, pro infračervený projektor a snímač ale byl dosud nevhodná – je totiž optimalizována pro viditelné světlo, nikoliv pro infračervené. Applu se nicméně údajně podařilo tento problém vyřešit a aktuálně testuje několik funkčních prototypů.

Pod displej by měla být schována pouze infračervená část systému, klasická selfie kamerka by měla být umístěna do tradičního kruhového výřezu – Apple patrně nechce zhoršovat kvalitu fotografií z čelního fotoaparátu. Pokud Apple u příštích iPhonů použije pro selfie kamerku prostý kruhový otvor, ztratí tím jeho telefony významnou část identity – díky oválnému výřezu jsou totiž iPhony rozpoznatelné na první pohled.

Nové řešení by měl Apple nasadit pouze u vybavenějších iPhonů 18 Pro a 18 Pro Max – menší z nich by měl dostat 6,27″ obrazovku, větší 6,86″, v obou případech se má jednat o LTPO OLED panel s rozlišením 1,5K. Nasazení nové technologie pochopitelně proběhne pouze v případě, že Apple při vývoji nenarazí na technické potíže, které by mohly nasazení nové technologie oddálit o další generaci.

