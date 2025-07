Jak bude vypadat iPhone 17e? Nové informace upřesnily datum představení

Apple údajně chystá nástupce cenově dostupnějšího iPhonu 16e

V jeho případě by se měla nová generace objevit každý rok

Těšit se na iPhone 17e máme už na jaře příštího roku

V letošním roce Apple bez větších fanfár představil nástupce cenově dostupného iPhonu SE 2022, který pojmenoval iPhone 16e. Ten není nástupcem v pravém slova smyslu, ale spíše novou „vizí“ Applu pro chytrý telefon, jenž by měl sloužit především méně náročným uživatelům, avšak měl by zároveň disponovat všemi podstatnými funkcemi. I přes původní skepsi se nicméně iPhonu 16e poměrně daří, což vyústilo také ve spekulace, zda Apple připravuje jeho nástupce a kdy se na něj můžeme těšit.

iPhone 17e dorazí na jaře příštího roku

Podle jihokorejského serveru The Elec, který patří mezi relativně spolehlivé zdroje informací, bude iPhone 17e disponovat stejným OLED panelem, jako aktuální generace, tedy stejným, který se poprvé objevil v případě iPhonu 14. Důvod je poměrně prozaický, tedy snížení výrobních nákladů. O dodávky panelů se postarají BOE a Samsung, avšak ve hře je také zapojení LG, které je rovněž velkým hráčem na poli displejů.

V dubnu letošního roku proletěla internetem zpráva, že iPhone 17e se blíží zkušební fázi výroby, přičemž nástupce aktuálně nejlevnějšího iPhonu z řady 16 by se měl objevit začátkem příštího roku, konkrétně v březnu. Od té doby přispěl svou trochou do mlýna také známý analytik Ming-Chi Kuo, jenž předpovídal, že Apple se chystá na představení iPhonu 17e v první polovině příštího roku, což je poněkud široké rozpětí.

The Elec proto nyní v rámci svého článku přišel s upřesněním, že Apple zveřejní novou generaci na jaře příštího roku, tudíž někdy v rozmezí od března do května 2026. Apple podle všeho také v případě cenově dostupnějšího iPhonu upraví i svou strategii představování nových modelů. Zatímco v předchozích případech byly odstupy mezi jednotlivými generacemi poměrně velké, v případe „éček“ má gigant z Cupertina najet na každoroční cyklus, který by měl být stanoven právě na první polovinu roku.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.