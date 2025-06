Pracuje Apple na levném iPhone 17e? Máme nové informace

Nejlevnější iPhone na trhu se má dočkat nástupce

Potvrzuje to řada spekulací známých leakerů a analytiků

K odhalení by mělo dojít začátkem příštího roku

Začátkem letošního roku Apple představil novinku ve svém portfoliu s názvem iPhone 16e. Ten nahradil starší „cenově dostupný“ model iPhone SE 2022 a zaujmul jeho místo „vstupenky do zlaté klece“. Ačkoli se dá o jeho cenové výhodnosti úspěšně spekulovat, stále se jedná o nejlevnější nový iPhone na trhu, přičemž své zákazníky si jistě najde. Není se proto co divit, že se již spekuluje o jeho nástupci, u kterého visí ve vzduchu stále poměrně hodně otázek.

Kdy se dočkáme iPhonu 17e?

Jeden z největších dotazů se týká četnosti představování nástupců. V případě modelu SE totiž Apple nástupce představoval s notným časovým odstupem. Podle příspěvku leakera Instatn Digital na čínské sociální síti Weibo bychom se tentokrát mohli dočkat pravidelnějšího představovacího cyklu, neboť dle jeho informací se iPhone 17e již připravuje do výroby.

Tím pádem bychom se nového modelu mohli dočkat začátkem příštího roku, stejně jako v případě aktuálního modelu 16e. Známý analytik Ming-Chi Kuo také odhaduje, že by se tak mohlo stát v první polovině příštího roku.

Pokud jde o změny, v tomto případě už máme informací méně. Příchod dynamického ostrova, který by nahradil současný výřez by byl jistě příjemnou a vítanou změnou, stejně jako nasazení novějšího čipsetu A19 či modemu C2, nicméně v tomto ohledu žádné spekulace příchod lepšího hardwaru nenaznačují. Další vítanou změnou by byla větší barevná pestrost, alespoň v podobě jedné odvážnější barvy. Červené Product RED zařízení nejspíš comeback nezahlásí, ale alespoň jeden zajímavější odstín by určitě nebyl od věci.

Z množství spekulací se dá s relativní jistotou říci, že nástupce iPhonu 16e se nejspíše dočkáme, a že se tak stane začátkem příštího roku. Jakou bude mít podobu netušíme, stejně jaká by měla být jeho výbava a otázkou zůstává také cena. Byť v tomto ohledu jistě nejeden potenciální zákazník doufá, že by mohl Apple své finanční požadavky trochu snížit.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.