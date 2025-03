Dočkáme se iPhonu 17e? Apple údajně plánuje pravidelnou obměnu

Apple minulý měsíc představil dostupný model iPhone 16e

Už nyní se spekuluje, jestli gigant z Cuperitna v příštím roce tento krok zopakuje

Zprávy z dodavatelského řetězce naznačují, že je tato varianta ve hře

Představení iPhonu 16e sice díky řadě úniků bylo očekávané, přesto nejednoho případného zájemce firma z Cupertina dokázala překvapit. Ať už jde o použitý (či spíše nepoužitý) hardware, nebo překvapivě vysokou cenu. Vzhledem k tomu, že Apple představil nástupce modelu SE po téměř třech letech, se nabízí otázka, jak to bude do budoucna s dalšími „dostupnými“ modely iPhonů. Podle informací z čínského dodavatelského řetězce, které zprostředkovala organizace Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), bychom se v tomto ohledu mohli dočkat zajímavé změny.

Uvede Apple příští rok iPhone 17e?

Dle jejich informací se totiž dočkáme iPhonu s přídomkem „e“ na pravidelné bázi. Konkrétně by měl Apple vydávat dostupnější model na roční bázi, vždy v podobném období, tedy na začátku roku. „Zdá se, že telefony ‚e budou součástí programu i nadále. Po uvedení základního modelu iPhone 17 v září očekáváme, že Apple příští rok touto dobou oznámí iPhone 17e. To by napodobilo představení „áčkových“ modelů řady Pixel od Googlu několik měsíců po každoročním jarním uvedení jejich vlajkových modelů a modelů Pro,“ stojí ve zprávě CIRP.

V souvislosti s tím uvedl leaker s přezdívkou Fixed Focus Digital na WeChatu, že se dozvěděl o existenci nového projektu v dodavatelském řetězci giganta z Cupertina, a naznačil, že je zde vysoká pravděpodobnost, že se týká právě iPhonu 17e pro příští rok. Stojí za zmínku, že Fixed Focus Digital byl prvním leakerem, který se o pojmenování „iPhone 16e“ zmínil již v prosinci, kdy všichni ostatní ještě předpokládali, že Apple jednoduše vydá nové zařízení v zavedené základní řadě „iPhone SE“.

Uvedení cenově dostupnějšího modelu „e“ v polovině cyklu by mohlo Applu pomoci okysličit jejich portfolio smartphonů a vyvolat větší zájem zákazníků, než pouhé opětovné uvedení standardního iPhonu v nové barvě – což je strategie, kterou společnost používala v minulosti. Jestli se k tomuto nakonec Apple uchýlí je otázkou a pravděpodobně v tom bude hrát roli také to, zda bude mít iPhone 16e u zákazníků úspěch, či nikoli.