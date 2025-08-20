TOPlist

Nové Pixely mají vlastní MagSafe! Google představil magnetické příslušenství Pixelsnap

Jakub Karásek
Jakub Karásek 20. 8. 18:00
1
Pixelsnap Charger pro nové Pixely řady 10
  • Nové smartphony Pixel přinášejí podporu nového magnetického příslušenství Pixelsnap
  • Google si pro své telefony připravil čtyři nové doplňky
  • Najdeme mezi nimi kryty, nabíječky a prstencový stojánek

Google dnes představil čtveřici nových smartphonů Pixel. Po designové stránce vypadají prakticky stejně jako jejich předchůdci z loňského roku, ovšem pod kapotou se odehrálo několik dílčích vylepšení. Novým společným jmenovatelem všech letošních Pixelů je například podpora nového standardu bezdrátového nabíjení Qi2 (u Pixelu Pro XL dokonce rychlejší verze Qi2.2), a to včetně magnetického prstence obepínajícího nabíjecí cívku.

Kapitoly článku
Pixelsnap nabíječka se stojánkem i bez
Pixelsnap prstencový stojánek
Pixelsnap kryty
Ceny a dostupnost

Tato zdánlivá maličkost má na nové Pixely poměrně zásadní dopad – Google totiž s touto novinkou zakládá nový ekosystém magnetického příslušenství Pixelsnap, který funguje podobně jako MagSafe u iPhonů. Jaké doplňky Google pro nové Pixely připravil?

Pixelsnap nabíječka se stojánkem i bez

Jedna z hlavních výhod magnetického prstence tkví v přesném zacentrování telefonu na bezdrátové nabíječce – odpadá tak složité hledání místa, na kterém se telefon bude nabíjet. Google pro nové Pixely připravil dvě nové nabíječky Pixelsnap Charger – jednu se stojánkem, druhou bez.

Nabíječka bez stojánku má podobu bílého puku s napevno připevněným kabelem, druhá verze se stojánkem může posloužit například na nočním nebo kancelářském stolku. Když je telefon „zadokován“, umí zobrazovat oblíbené spořiče obrazovky, fotografie z galerie, počasí, popř. může posloužit jako ovladač chytré domácnosti.

Nabíječka Pixelsnap se stojánkem

Pixelsnap prstencový stojánek

Dalším novým příslušenstvím je výklopný prstenec, který poslouží novým Pixelům jako stojánek – na šířku i na výšku. Část připojená k telefonu je opatřena jemným mikrovláknem, které telefon nepoškrábe. Prstenec lze otáčet pro různorodé orientace, při přenášení pak lze kovový prstenec přiklopit k tělu telefonu.

Pixelsnap kryty

Google si také připravil několik oficiálních krytů pro nové telefony, které u těla telefonu přidržují magnety. Kryty budou dostupné v následujících barvách:

  • Pixel 10 a 10 Pro – moonstone, jade, obsidian, porcelain, indigo, frost, lemongrass
  • Pixel 10 Pro XL – moonstone, jade, obsidian, porcelain
  • Pixel 10 Pro Fold – moonstone, jade, obsidian

Ceny a dostupnost

Bezdrátová nabíječka pro smartphony Pixel přijde na 1 190 korun, nabíječka se stojánkem na 1 909 korun. Prstencový stojánek stojí 819 korun a kryty pro smartphony Pixel budou prodávány za 1 369 korun. Příslušenství pro nové Pixely bude bohužel v prodeji až od 9. října.

Zdroj: tisková zpráva
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

