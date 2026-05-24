Elektromobily v Evropě chytají druhý dech, příčinou je válka na Blízkém východě

- Válka USA a Izraele s Íránem má negativní dopad na ceny ropy
- Naopak výrobci elektromobilů se z celé situace radují
- Zájem o elektrická vozidla v Evropě od začátku války raketově roste
Válečné konflikty mají tendenci měnit zaběhnuté zvyklosti a během chvíle převrátit na ruby nejedno odvětví lidského života. Od doby, co na konci února zasáhly Írán letecké údery USA a Izraele, cena ropy poprvé od ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 vystřelila nad hranici 100 dolarů za barel. Důsledky u evropských čerpacích stanic se projevily okamžitě a bolestivě. Prodejci elektromobilů si ale mohou mnout ruce. Počet registrací čistě elektrických vozidel v březnu na 14 klíčových trzích EU a ESVO vzrostl o 51 procent, přičemž za jediný měsíc bylo zaregistrováno více než 224 tisíc nových elektromobilů. Díky tomu se podíl elektromobilů na celkovém prodeji nových vozidel v těchto zemích zvýšil na 22 procent.
Cena ropy má přímý vliv na prodeje elektromobilů
Za celé první čtvrtletí bylo v zemích EU zaregistrováno více než 500 tisíc nových elektromobilů. To představuje nárůst o 33,5 % oproti stejnému období loňského roku. Tento nárůst představuje nejvýraznější čtvrtletní zrychlení v rozšiřování elektromobilů v Evropě od doby, kdy dotace zavedené v době pandemie poprvé přiměly kupující k přechodu na bateriový pohon. Největšími vítězi jsou nepřekvapivě čínské značky. Počet poptávek po vozech značky BYD na platformě Carwow vzrostl v prvním čtvrtletí o neuvěřitelných 25 000 procent. Značka Leapmotor zaznamenala nárůst o 436 procent a značka Xpeng o 153 procent.
Tento posun pociťují i tradiční automobilky. Renault uvedl, že v dubnu tvořily elektromobily 50 procent jejích registrací ve Velké Británii. Model Renault 5 se v tom měsíci stal nejprodávanějším elektromobilem na britských ostrovech. Počet dotazů týkajících se elektromobilů na britských webových stránkách Renaultu vzrostl od začátku války o 48 procent. Volvo Cars zaznamenala nárůst objednávek, zejména u svého kompaktního SUV základní třídy EX30. „Zákazníci jsou nejcitlivější na růst cen ropy v nižší cenové kategorii,“ uvedl obchodní ředitel Erik Severinson.
Nepřehlédněte
Elektrický Mercedes-Benz AMG GT zvládne stovku za dvě sekundy a sveze více než dva pasažéry
Otázkou je, zda tento trend vydrží. Předchozí ropné šoky, včetně prudkého nárůstu cen v roce 2022 po ruské invazi na Ukrajinu, vyvolaly dočasný nárůst zájmu o elektromobily, který však s normalizací cen pohonných hmot opět opadl. Nabíjecí infrastruktura je však dnes mnohem vyspělejší, čínští konkurenti výrazně zlevnili elektromobily a emisní předpisy EU se v roce 2027 ještě více zpřísní. Pro evropské automobilky je to hořkosladký okamžik. Poptávka po elektromobilech, kvůli níž investovaly miliardy do výstavby továren, se konečně dostavila, nicméně evropským automobilkám krade zisky čínská konkurence.