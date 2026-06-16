JBL Xtreme 5 recenze: legendární odolný reproduktor je ještě výkonnější a využívá AI

- Nová generace reproduktoru JBL Xtreme 5 přichází s vyšším výkonem a praktickými funkcemi
- Má ambientní osvětlení, výměnitelnou baterii s výdrží 24+4 hodiny a nově využívá i umělé inteligence
- Pořídíte jej za 8 590 korun ve třech barevných variantách
Přenosný reproduktor JBL Xtreme přišel poprvé na trh v roce 2015 a sám jeden kus z této první řady stále občas používám. Od té doby už se z něj stal v podstatě kultovní reproduktor a JBL aktuálně přichází s již pátou modelovou řadou. Celá řada se postupně dost proměnila, nyní nejnovější verze je již o poznání mohutnější, přichází s ambientním osvětlením i chytrými funkcemi, jako je režim Smart EQ. Podstata ale zůstává stále stejná, jde o odolný (IP68) a dobře přenosný reproduktor ve tvaru válce, který nabídne slušnou výdrž na baterii i nekompromisní zvuk.
Design a zpracování
Stejně jako u předchozích modelů řady Xtreme zde JBL sází na odolné materiály převážně v podobě plastů. Díky jejich použití může zaručit krytí IP68. Jedná se převážně o matné, pogumované povrchy v kombinaci s mřížkou nebo spíše tkaninou se strukturou mřížky na obvodu válce. Horní strana ukrývá pogumovaná ovládací tlačítka (některá podsvícená) a dvojici oček pro uchycení popruhu. Na přední straně vidíme dominantní logo výrobce a okolo něj dva světelné pruhy. Ty jsou spíše decentní a namísto nějakého party efektu se opravdu jedná spíše o ambientní osvětlení.
Pravou i levou stranu reproduktoru zdobí výrazný vykřičník, přičemž celé kruhové zakončení při hlasitém poslechu výrazně pulzuje. Ostatně to ale také známe již z předchozích Xtreme reproduktorů. Na zadní straně najdeme pouze decentní USB-C konektor pro nabíjení a spodní strana je osazena odšroubovatelným krytem baterie. Uvnitř balení kromě reproduktoru samotného najdeme pouze také popruh s karabinami pro přenášení a papírové manuály. Pokud byste hledali nabíjecí kabel nebo snad adaptér, je třeba použít vlastní.
Celkově je ale zpracování reproduktoru již tradičně na dobré úrovni a dá se očekávat opravdu slušná odolnost, ať už se bavíme o pádech nebo potřísnění vodou či zaprášení. Rozměry zařízení vypadají takto: 34,6 x 16,5 x 15,5 cm. Hmotnost 2,9 kg je pro přenášení stále snesitelná. Oproti předchozí generaci se jedná o nárůst o 800 gramů.
Funkce a výbava
Pátá generace reproduktoru má přepracovanou zvukovou architekturu a disponuje wooferem s rozměrem 98 × 145 mm a dvojicí tweeterů s průměrem 20 mm. Woofer je poháněn zesilovačem o výkonu 90 W RMS a každý tweeter má svůj 20W zesilovač (platí při napájení ze sítě). Maximální celkový výkon 130 W je k dispozici při napájení ze sítě pomocí adaptéru od JBL. Při běžném přehrávání je výkon snížen na 90 W. Frekvenční rozsah výrobce uvádí mezi 40 Hz a 20 kHz, odstup signálu od šumu je vyšší než 80 dB.
Co se týče konektivity, nechybí zde Bluetooth ve verzi 6.0 a kromě základních kodeků SBC a AAC je podporován také novější LC3. Z funkcí potěší Auracast pro připojení více zařízení nebo režim Smart EQ, který díky umělé inteligenci upravuje ekvalizér v reálném čase. Ambientní osvětlení reaguje na hudbu, ale funguje také jako indikátor nabíjení a podobně. Potěší také jednoduše vyměnitelná baterie nebo zpětné dobíjení, takže reproduktor může posloužit jako powerbanka. Samozřejmostí je kompatibilita s aplikací JBL Portable. Díky USB-C konektoru se nabízí možnost bezztrátového přehrávání zvuku prostřednictvím kabelu.
Kvalita zvuku
Pokud jde o kvalitu zvuku, JBL u páté generace reproduktoru Xtreme navýšilo celkovou hlasitost i přítomnost basů. Ty jsou nyní o poznání intenzivnější a v projevu zaujímají své pevné místo. Není to ale na úkor výšek nebo středů, poslech umí být velmi čistý a vyvážený. Celková hlasitost je opravdu velmi slušná a nebál bych se reproduktorem ozvučit ani větší místnost nebo oslavu, výkon vám chybět opravdu nebude.
Při napájení z baterie dochází k mírnému snížení výkonu zesilovačů, reálně jsem ale velký rozdíl oproti přehrávání při napájení ze sítě nezaznamenal, nemusíte se tedy bát, že by reproduktor bez kabelu hrál na poloviční výkon. Samozřejmě nezle očekávat stereo poslech ani hi-fi zážitek, nicméně s přihlédnutím k zamýšlenému použití hraje Xtreme 5 opravdu velmi přesvědčivě. Osobně jsem maximální výkon ani nevyužil, většinou jsem si vystačil s poslechem cca na polovině hlasitosti nebo o něco výše. Pokud vám nevyhovuje poměr frekvenčních složek, můžete si poslech přizpůsobit pomocí ekvalizéru v aplikaci.
Výdrž na baterii
Co se týče osazené baterie, bavíme se o Li-ion článku s kapacitou 9 444 mAh, který zajistí zhruba 24 hodin přehrávání + případně další 4 hodiny s funkcí Playtime Boost. Samozřejmě vždy záleží na hlasitosti, světelných efektech atd., nicméně zhruba týden při běžném použití opravdu není reproduktor potřeba nabíjet. Nabíjení baterie zabere asi 3,5 hodiny.
Mobilní aplikace
Aplikace JBL Portable je v tomto případě potřebná především pro nastavení světelných efektů. Ty můžete zcela vypnout, vybrat jedno z přednastavených témat, nastavit barvu efektu a to je v podstatě vše. Dále se nabízí ekvalizér, který také pracuje především s předvolenými profily, máte však možnost i vlastního nastavení v celkem sedmi pásmech.
Pod ekvalizérem se nachází funkce Playtime Boost, která umožní prodloužení doby přehrávání. Poté zbývá pouze funkce pro spárování více reproduktorů dohromady a to je od aplikace v podstatě vše. Z hlediska funkcí tedy není nijak bohatá, zůstává ale velmi přehledná a uživatelsky přívětivá.
Závěrečné hodnocení
Nejnovější generace populárního reproduktoru JBL Xtreme o poznání narostla na rozměrech i na hmotnosti. Posunula se ale i s ohledem na výkon a novou zvukovou architekturu. To vše z tohoto produktu dělá hlasitější a silnější reproduktor, který je nyní ale také o něco dražší. Vyjde totiž na 8 490 korun.
Zároveň je potřeba myslet na to, že se za danou cenu jedná stále především o přenosný a odolný reproduktor, nikoliv o ideální zařízení pro domácí poslech. Pokud ale nejste nároční například na stereo, Xtreme 5 vám může posloužit na cestách i doma nebo třeba na zahradě.
S aktuálním navýšením ceny už Xtreme rozhodně nepatří mezi nejlevnější přenosné reproduktory, jedná se ale o špičku ve své kategorii a musíme myslet také na výborné IP68 krytí, které ani tomuto modelu nechybí. Pokud pro takový reproduktor máte využití, rozhodně vám tato novinka od JBL dobře a dlouho poslouží.
JBL Xtreme 5
Design a zpracování8.8/10
Kvalita zvuku9.0/10
Výdrž baterie9.3/10
Funkce a výbava8.3/10
Mobilní aplikace7.8/10
Klady
- skvělá odolnost, krytí IP68
- praktický popruh
- ambientní osvětlení
- vyměnitelná baterie
- AI ekvalizér
Zápory
- větší rozměry i hmotnost
- vyšší cena