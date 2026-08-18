Aplikace My-Calendar naučila CarPlay pracovat s kalendářem v češtině, schůzku stačí nadiktovat

- Nová aplikace My-Calendar umí vyhledávat a vytvářet události v Apple CarPlay pomocí přirozené češtiny
- Aplikace zvládne hlasem zapsat čas, název schůzky i adresu, aniž by řidič musel sahat na displej
- Prvních 14 dní je služba zdarma, následně stojí 31 Kč měsíčně nebo 199 Kč ročně
Apple CarPlay už dávno umí zobrazovat navigaci, přehrávat hudbu nebo zprostředkovat telefonní hovory. Jakmile ale český řidič potřebuje za jízdy zjistit, co má příští týden v kalendáři, případně si rychle zapsat novou schůzku, naráží na dlouholetý problém – hlasová asistentka Siri stále neumí komunikovat česky (a nic nenaznačuje tomu, že by se to v dohledné době mělo změnit).
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Právě tuto mezeru se pokouší vyplnit nová česká aplikace My-Calendar. Řidič se jí může přirozeně zeptat například „Co dělám druhý víkend v srpnu?“ nebo nadiktovat větu „Zítra v deset schůzka s klientem, adresa Václavské náměstí 1“. Aplikace následně událost vyhledá, přečte nebo zapíše do kalendáře. Vše prostřednictvím rozhraní Apple CarPlay a bez nutnosti sledovat obrazovku.
CarPlay má kalendář, češtinu však nikoliv
Vestavěná aplikace Kalendář v Apple CarPlay nabízí poměrně jednoduchý přehled naplánovaných událostí na dnešní a následující den. Pro složitější práci je uživatel odkázán na Siri, se kterou musí komunikovat v některém z podporovaných jazyků.
Pro české uživatele to není příliš pohodlné. Nejde přitom pouze o nutnost vyslovovat povely anglicky. Problém mohou představovat také česká jména, názvy firem, adresy nebo samotné názvy událostí uložené v kalendáři.
My-Calendar nepřidává češtinu přímo do Siri, ale nabízí vlastní způsob hlasového ovládání kalendáře. Podle autora aplikace tak po dvanácti letech od uvedení Apple CarPlay přináší možnost pracovat s událostmi v autě přirozenou češtinou.
Zeptáte se na schůzku, aplikace odpoví
Základem aplikace jsou dvě hlavní funkce: vyhledávání existujících událostí a vytváření nových záznamů. Uživatel může hledat podle konkrétního data, časového období nebo textu obsaženého v názvu události. Nemusí přitom znát žádnou přesně stanovenou formulaci. Dotaz lze vyslovit běžnou češtinou podobně, jako kdyby se řidič ptal spolujezdce.
My-Calendar dokáže nalezené události přečíst nahlas. V nastavení je možné upravit, kolik schůzek se má oznámit, v jakém pořadí aplikace přečte jednotlivé informace a zda má kromě času a názvu zaznít také adresa nebo poznámka.
Hlasem lze rovnou vytvořit i novou událost. Do jediného povelu je možné zahrnout název schůzky, datum, čas a adresu. To se může hodit například ve chvíli, kdy si řidič během cesty potřebuje rychle zaznamenat nový termín a nechce čekat, až zastaví.
Minimální rozptylování během jízdy
Největší přínos aplikace nespočívá v tom, že by nahrazovala běžný kalendář. Její hlavní výhodou je možnost provést úkony, které by jinak vyžadovaly několik klepnutí a posouvání obsahu na displeji, pouze hlasem.
Právě v automobilu dává podobný způsob ovládání největší smysl. Řidič nemusí odvracet pozornost od silnice, hledat konkrétní datum ani ručně vyplňovat jednotlivá pole nové události. Aplikaci lze používat také přímo na iPhonu, kde nabízí rozhraní uzpůsobené rychlému ovládání.
My-Calendar nicméně není plnohodnotnou českou hlasovou asistentkou pro celý systém CarPlay. Zaměřuje se konkrétně na práci s kalendářem. Autor už ale připravuje podporu CarPlay také pro aplikaci Hello Emma, která bývá označována za českou alternativu Siri. Aktualizace má mimo jiné umožnit hlasové odesílání SMS a zpráv přes WhatsApp, nejprve však musí projít schvalovacím procesem společnosti Apple.
Data zůstávají v iPhonu
Důležitým tématem je také soukromí. Logika aplikace podle jejího autora probíhá přímo v iPhonu a rozpoznávání řeči zajišťují technologie společnosti Apple.
Události zůstávají uložené v kalendáři uživatele a nemají být odesílány ke zpracování externím službám umělé inteligence. Aplikace tedy nefunguje jako cloudový chatbot, kterému by uživatel předával obsah svého pracovního či osobního kalendáře.
Dva týdny zdarma, potom předplatné
Aplikace My-Calendar je dostupná v češtině, slovenštině, polštině a angličtině. Stáhnout ji lze z App Storu, přičemž noví uživatelé mají k dispozici čtrnáctidenní zkušební období zdarma. Měsíční předplatné vyjde na 31 korun, roční varianta pak 199 korun – roční tarif tak vychází na necelých 17 korun měsíčně.
My-Calendar řeší poměrně úzce vymezený problém, pro české řidiče však může jít o praktického pomocníka. Zvláště pro ty, kteří tráví v autě podstatnou část pracovního dne a svůj program potřebují často kontrolovat nebo upravovat. Nejde ještě o českou Siri, ale alespoň v oblasti kalendáře se jí nová aplikace snaží přiblížit.