Legendární klon GTA hlásí návrat! Místo Vice City vás zavede do Springfieldu

- Matt Groening, tvůrce seriálu Simpsonovi, naznačil návrat kultovní hry The Simpsons: Hit & Run
- „Myslím, že původní hra se v nějaké podobě vrátí,“ řekl během panelu na fanouškovské akci Disney D23
- Na remaster či remake čekají fanoušci mnoho let, překážkou je zejména problematická licence
Kultovní hra The Simpsons: Hit & Run by mohla dostat vylepšenou verzi. Během panelu na fanouškovské akci Disney D23 to – zřejmě nedopatřením – naznačil samotný tvůrce animované rodinky Matt Groening. Hra, která vyšla v roce 2003 na konzolích PS2, GameCube a Xbox, patřila k povedeným klonům série Grand Theft Auto. Kombinace zábavné hratelnosti a simpsonovských reálií měla u hráčů okamžitý úspěch. Zejména kvůli problémům s licencí ale hra dodnes zůstává uvězněná na stařičkých konzolích a fanoušci dlouhé roky marně touží po kompletní předělávce či remasterované verzi, která by byla kompatibilní se současným hardwarem. Že by se trpělivé čekání nakonec vyplatilo?
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Nadějné vyhlídky
Groening se na adresu hry rozpovídal v reakci na dotaz z publika. Jeden z fanoušků se ho zeptal, jestli se někdy dočkáme pokračování hry Hit & Run, když už došlo i na oznámení dvojky Simpsonových ve filmu. „To by určitě bylo skvělé,“ opáčil nejprve Matt Selman, showrunner seriálu Simpsonovi a jeden z autorů scénáře ke hře Hit & Run i jejímu předchůdci The Simpsons: Road Rage.
„Nevím, jestli je na místě, abych to zmiňoval, ale myslím, že původní hra se v nějaké podobě vrátí,“ překvapil publikum v navazující odpovědi sám Groening. „Nebo… taky ne,“ vtipně ho přerušil Selman, který se dost možná snažil zamluvit něco, o čem se fanoušci zatím neměli dozvědět. Groening pak raději rychle změnil téma.
Pohnutá minulost
Producent hry The Simpsons: Hit & Run John Melchior v rozhovoru z roku 2023 prozradil, že ve vývoji byly další dvě simpsonovské hry. Jednou z nich bylo pokračování Hit & Run 2, druhou pak Simpsonovi ze středověku podle námětu Matta Groeninga. Společnost Vivendi Universal Games však tehdy odmítla možnost podepsat smlouvu na pět her na motivy žluté rodinky, čímž se veškeré další plány zbortily.
Herní licenci na Simpsonovi tak získala společnost Electronic Arts, která však vydala pouze jedinou hru – jednalo se o spíše průměrný titul The Simpsons Game z roku 2007. Od té doby se Simpsonovi objevili pouze ve formě crossoverů ve hrách jako Lego Dimensions či Fortnite. Na vlastní hru ale nadále čekají.