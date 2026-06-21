Ecovacs Deebot X12 OmniCyclone recenze: skvělý ve vysávání, ještě lepší ve vytírání

- Ecovacs Deebot X12 OmniCyclone patří ke špičce na trhu s robotickými vysavači
- Nabízí technologii FocusJet, vysoký výkon, válec na mopování a bezsáčkovou stanici
- Vysavač s dokovací stanicí se prodává za cenu 33 990 Kč, v aktuální akci za 26 790 Kč
Robotické vysavače se v posledních letech posouvají mílovými kroky vpřed a výrobci neustále hledají způsoby, jak nabídnout vyšší výkon, lepší navigaci a maximálně automatizovat každodenní úklid. Novinka Ecovacs Deebot X12 OmniCyclone nejenže nabízí extrémní sací výkon 22 000 Pa, ale přidává i výkonný mopovací válec a technologii FocusJet s cíleným předrozpouštěním zaschlých skvrn.Komplexní dokovací stanice se stará o čištění, sušení i doplňování vody s čisticím prostředkem a potěší i bezsáčkovým provozem.
V této recenzi se podíváme, jak si Deebot X12 OmniCyclone poradí s různými povrchy a nečistotami a zda dokáže výrazně ulehčit každodenní úklid. Obstojí v tvrdé konkurenci prémiových značek? Stojí za cenu, kterou si Ecovacs za svůj high-end model účtuje? Odpovědi přináší naše podrobná recenze.
Design a konstrukce
Deebot X12 OmniCyclone si zachovává tradiční vzhled vysavačů Ecovacs. Kruhový tvar, typický pro většinu moderních robotických vysavačů, nepředstavuje žádný ergonomický problém. Novinka působí elegantně a minimalisticky, mimo jiné díky absenci výrazného „majáku“ s klasickým LiDARem. Pro orientaci v prostoru využívá vepředu umístěný mini dToF LiDAR a kameru.
Tmavě modré provedení robotu velmi sluší. Výrazný prvek ve tvaru „ypsilonu“ opět ukrývá senzorické tlačítko, tři barevně svítící proužky a také hned tři mikrofony. Na pravém boku se nacházejí další senzory, zatímco levý bok je vybaven hlasitým reproduktorem. Zadní část obsahuje dvojici kontaktních plošek pro nabíjení a konektor pro propojení s nádrží.
Horní kryt, jak bývá zvykem, lze sundat. Pod ním najdete hlavní přepínač pro kompletní zapnutí/vypnutí vysavače, resetovací tlačítko Wi-Fi, nádobu na prach o objemu 300 ml a QR kód pro spárování s aplikací. Sběrnou nádobku je samozřejmě možné vyjmout, ale pravděpodobně k tomu budete sahat jen zřídka – důvod si vysvětlíme v dalších odstavcích.
Chválím také matný povrch celého zařízení – nezůstávají na něm viditelné otisky prstů ani tolik prach, což přispívá k udržení čistého vzhledu. Vysavač působí stylově a bez problémů zapadne do většiny moderních interiérů, kde nebude rušivým prvkem.
Výška pod 10 cm a elegantně řešený LiDAR
Rozměry činí 35,3 × 35,1 × 9,8 cm, což ho řadí mezi průměrně velké robotické vysavače. Za zmínku stojí výška pod hranicí 10 cm, která potěší zejména ty, kdo potřebují, aby vysavač zajel pod nízký nábytek – například pod pohovku nebo postel. Hmotnost 5,5 kg je trochu vyšší, ale robot je dostatečně stabilní a zároveň stále přenositelný.
Přední strana tradičně ukrývá řadu senzorů, a slouží také jako nárazník, i když v 99 % případů do ničeho nenaráží. Vepředu nově najdeme dvě kruhové „oči“, ve kterých se ukrývají trysky pro technologii FocusJet, ale o té až později.
Spodní strana toho nabízí vskutku hodně. Nachází se zde řada senzorů, otočné přední kolečko, dvě velká gumová kola, boční rotační kartáč pro zametání okrajů, hlavní vysávací kartáč a mopovací válec, který Ecovacs používá u svých modelů již pár let.
Funkčnost podrobněji popíši v kapitole věnované vysávání a vytírání. Za hlavním kartáčem se ještě trochu netradičně nachází šachta, skrze kterou dokovací stanice automaticky odsává nečistoty ze sběrné nádobky.
Dokovací stanice a údržba
Dokovací stanice OmniCyclone působí stejně prémiově jako samotný robot. Výrazným prvkem je poloprůhledná nádoba na nečistoty, která vystupuje ze středu stanice. Vysavač do stanice automaticky zajíždí, avšak zcela se do ní neschová, což může být z praktického hlediska nevýhoda – částečně vyčnívá, může překážet a zároveň se na něm usazuje prach.
Výhodou tohoto řešení je kompaktnější půdorys stanice, která tak nezabírá zbytečně mnoho místa. Její rozměry činí 38 × 46,5 a výška dosahuje nezanedbatelných 49,3 cm. Hmotnost stanice je 10,3 kg, a nepatří tak mezi nejlehčí modely na trhu.
Horní část stanice je řešena netradičně: celé „patro“ tvoří dvě nádoby – jedna na čistou vodu (3,5 litru), druhá na špinavou (2,7 litru). Nezasouvají se dovnitř, jak bývá zvykem, ale jsou součástí konstrukce. Jedinou výtkou je, že v prohlubni pro ruku může zůstávat prach.
Automatické vyprázdnění a mytí válcového mopu
Robot do stanice najíždí pozpátku, což je důležité pro správné umístění během automatického čištění mopovacího válce a zároveň pro efektivní vyprázdnění prachové nádržky. Vysavač je navíc vybaven hned dvojicí vlastních zásobníků na vodu (110 ml pro čistou a 90 ml pro špinavou), které dokáže stanice podle potřeby automaticky doplňovat a vyprazdňovat.
Mopovací válec je omýván horkou vodou o teplotě 40 až 75 °C, přičemž systém inteligentně upravuje teplotu podle stupně znečištění. Následně je mopovací válec vysušen teplým vzduchem o teplotě až 63 °C, což efektivně brání vzniku plísní, zápachu i množení bakterií.
V praxi se celý proces mytí a sušení mopů ukázal jako plně automatizovaný a spolehlivý – během testování fungoval naprosto bezchybně. Díky této komplexní automatizaci je potřeba manuálních zásahů minimální – stačí čas od času doplnit čistou vodu, vylít nádržku se špinavou vodou a vysypat nádobu na nečistoty.
Odpadní nádoba o objemu 1,6 litru vydrží v běžném provozu přibližně 4 týdny, což je však přibližně poloviční hodnota oproti běžným stanicím s pytlíkem. Bezsáčkový přístup ale vítám, protože není nutné dokupovat sáčky. roces čištění stanice se však kvůli tomuto přístupu mírně prodlouží – je nutné nádobu vysypat a jednou za čas vyčistit nebo vyměnit filtry.
Automatické dávkování čisticího prostředku
Při poklesu hladiny vody nebo jiné provozní situaci vás upozorní výrazná LED dioda umístěná uprostřed přední části stanice, případně notifikace v mobilní aplikaci. Napájecí kabel má délku zhruba 1,8 m, což je opravdu dost a pro většinu domácností bohatě postačí. Přebytečný kabel lze naštěstí namotat na zadní stranu.
Za zmínku stojí praktické nádržky na čisticí prostředek. Stanice následně prostředek automaticky dávkuje v přesném poměru, což eliminuje potřebu ručního, často nepřesného míchání přímo v nádrži na čistou vodu. Nádržky jsou dvě – jedna slouží k dávkování do robota a druhá obsahuje silný prostředek na mytí válce. Robot také používá čisticí roztok pro cílené odstranění skvrn díky technologii FocusJet.
Tento detail posouvá uživatelský komfort na ještě vyšší úroveň. Celá stanice je navržena s důrazem na snadnou údržbu – všechny důležité části lze snadno vyjmout a omýt, což usnadňuje dlouhodobou péči o zařízení.
Vysoký sací výkon
Pojďme se podívat na technické parametry, které hrají klíčovou roli při výběru robotického vysavače. Deebot X12 OmniCyclone představuje aktuální vlajkovou loď značky Ecovacs, což slibuje špičkovou výbavu a výkon. Základem je výkonný motor o příkonu 100 W, který dokáže vytvořit sací tlak až 22 000 Pa, což je hodnota, která dnes patří mezi nejlepší na trhu. Výrobce navíc udává rekordní průtok vzduchu až 22 litrů za sekundu.
Tento výkon oceníte především v domácnostech s koberci nebo domácími mazlíčky, kde je potřeba vyšší sací síla. Šířka hlavního kartáče činí 15 cm, což není výjimečné, ale díky spirálovému tvaru a efektivnímu nasměrování proudění vzduchu dokáže velmi dobře sbírat i jemné nečistoty a chlupy. Navíc se do něj nezmotávají vlasy, což platí i o bočním kartáči se speciálním tvarem. Hlučnost při maximálním výkonu nepřesahuje 64 dB. Hlavní i boční kartáč se dokážou zvednout – například při zaregistrování vylité tekutiny, aby nedošlo k jejich zamokření.
Technologie FocusJet rozpustí zaschlé nečistoty
Uvnitř robota se dále nacházejí integrované nádržky na čistou a špinavou vodu a čerpadlo, které průběžně zásobuje mopovací válec o délce 27 cm vodou. Tento systém Ecovacs u svých robotů používá už několik let a odlišuje se tím od konkurence, která využívá rotační kruhové mopy. Během mopování trysky odstraňují z válce nečistoty, které stěrka sbírá do nádržky na špinavou vodu. S každou otáčkou je mopovací válec čerstvě vyčištěný a nešíří znečištění dále po podlaze.
Válec se otáčí rychlostí 200 otáček za minutu, což není mnoho, ale v kombinaci se silným tlakem zajišťuje hloubkové a rovnoměrné čištění. Válec se navíc umí vysouvat do strany, díky čemuž dokáže jet těsně podél stěn. Velkou výhodou je, že se dostane až do rohů, což vysavače s klasickými dvěma mopy nezvládnou. Na kobercích se válec zvedne o 15 mm a současně jej překryje kryt, aby nedošlo k promočení koberce.
Robot pomocí kamery a umělé inteligence vyhledává skvrny a nečistoty, zaměří se na ně a opakovaně je čistí, dokud nejsou zcela odstraněny. Díky technologii FocusJet infračervený detektor skvrn ve spolupráci s AI viděním zaměří znečištěnou oblast a dvě vysokotlaké trysky z přední části vysavače jej křížově cíleně aplikují přímo na skvrnu. Čisticí roztok pronikne i do silně zaschlých nečistot a rozpustí je.
Plno pokročilých technologií
Deebot X12 OmniCyclone patří svou výbavou a funkcemi ke špičce robotických vysavačů. Klíčovým prvkem je technologie AIVI 3D 4.0, která kombinuje umělou inteligenci, vizuální rozpoznávání pomocí kamery, 3D ToF LiDAR a senzor TruEdge 3D 2.0. Systém v reálném čase přesně rozpoznává obrysy překážek a vzdálenost od nich. Poradí si tak s běžnými nástrahami v domácnosti, jako jsou kabely, boty, hračky nebo náhodně zanechané předměty na podlaze.
Navigaci zajišťuje systém AINA 2.0 – pokročilý autonomní systém, který kombinuje mini dToF LiDAR, kameru, 3D senzory a strojové učení. Robot je tak schopen neustále aktualizovat mapu prostoru a přizpůsobovat se změnám v rozložení nábytku či dalších objektů v místnosti – bez nutnosti manuálního zásahu.
Robot je i dobrým zdolávačem prahů. Snadno překonává prahy vysoké až 2,4 cm, ale i vyšší prahy a kolejnice posuvných dveří až do výšky 4 cm. To vše díky dodatečným plastovým nožkám na bocích gumových kol, které se dokážou vysunout a robota mírně nadzvednou. Pro většinu domácností je to však zcela dostatečné.
Dobrá výdrž baterie a bleskové nabíjení
Uvnitř Deebotu T50 Max Pro se nachází akumulátor typu „pouch cell“ Li-Ion pro EV, který se běžně používá u elektromobilů. Jedná se tak o jeden z prvních vysavačů, který využívá tuto baterii s vyšším výkonem a až 1,6× delší životností. Má ovšem pouze průměrnou kapacitu 4 000 mAh.
Díky technologii PowerBoost Plus si robotický vysavač během každého 3-minutového praní mycího válce ve stanici doplní 13 % kapacity baterie. Díky tomu zvládá nepřerušované čištění velkých ploch až do 500 m² i při nejvyšších nastaveních a bez manuálního zásahu. Testovaný model tak zvládne pracovat až velmi slušných 495 minut, čímž se řadí mezi absolutní špičku.
Pokud se během práce blíží vybití baterie, robot automaticky rezervuje dostatek energie pro bezpečný návrat do dokovací stanice. Chytrá funkce Smart Charge zajišťuje, že se vysavač dobije pouze na úroveň potřebnou k dokončení aktuálního úklidu, což šetří čas i energii. Plné dobití baterie trvá méně než 2,5 hodiny, což je na robotické vysavače nadstandardně rychlé. Nechybí ani možnost nabíjení mimo energetickou špičku.
Mobilní aplikace a chytré funkce
Robotický vysavač ovládáte jednoduše přes aplikaci Ecovacs Home, která je dostupná pro Android i iOS. Proces přidání robota je velmi jednoduchý: stačí zapnout hlavní tlačítko pod vrchním krytem, přes Bluetooth spárovat smartphone, zadat heslo k vaší Wi‑Fi a vysavač je prakticky připraven k použití. Hned na úvod musím pochválit kompletní lokalizaci aplikace do češtiny.
Na úvodní obrazovce aplikace vidíte, na kolik procent je robot nabitý, zda je připojen apod. Jedním kliknutím můžete zahájit úklid podle scénáře, spustit celkový úklid nebo robota odeslat do dokovací stanice.
Po kliknutí na tlačítko „Vstoupit“ se otevře hlavní ovládací obrazovka, kde je k dispozici mapa vaší domácnosti. Po prvním spuštění je nutné provést zmapování domácnosti, což trvá jen několik desítek vteřin. Robot projede bytem a díky LiDARu nemusí všude zajíždět, aby získal přehled o dispozici a rozloze bytu.
Mapa celé domácnosti
Mapa se při každém vysávání postupně zpřesňuje podle aktuálního stavu domácnosti. Zobrazení bytu je většinou velmi přesné, odpovídají proporce i rozvržení nábytku, koberců či dveří. Aplikace podporuje mapování více pater, přičemž můžete uložit až tři mapy. Tento limit je sice mírně omezující, ale pro většinu domácností je dostačující.
Mapu si můžete snadno upravit podle vlastních potřeb. Robot mi automaticky rozdělil byt na 6 pokojů, které si můžete pojmenovat a dále libovolně upravovat – rozdělovat, vytvářet virtuální stěny, ale i spojovat apod.
Nastavení zón je potřeba vylepšit
K dispozici je také možnost nastavit zóny, kam robot nemá jezdit, a tyto zóny respektuje velmi spolehlivě. Můžete také vybrat části domácnosti, které se nebudou mopovat. Bohužel jsou rozměry obdélníku značně limitované a nepodařilo se mi vyznačit užší oblast. Tento prvek by si rozhodně zasloužil vylepšení. Naopak příjemnou funkcí je možnost posouvání zdí, pokud náhodou nesedí. Lze také vybírat materiály podlah v jednotlivých místnostech.
Do mapy lze přidávat nábytek, spotřebiče a další prvky, což je příjemná funkce, díky níž mapa vypadá ještě lépe. Výběr nábytku je bohatý a lze měnit i jeho velikost. Upravovat můžete i koberce, které robot jinak přesně detekuje sám. U koberců si můžete vybrat: vyhnout se jim, přejíždět bez čištění, pouze vysávat nebo vysávat a vytírat. Do mapy lze navíc umisťovat i prahy, skleněné dveře a zóny bez postřiku.
Volba režimů čištění
Na úvodní obrazovce kromě mapy vidíte velké tlačítko „Spustit“, kterým se spustí automatické čištění celé domácnosti. Pokud na mapě kliknete na konkrétní pokoj, provede se čištění pouze této části. Můžete také otevřít nabídku a vybrat režim čištění: pouze vysávání, pouze mopování, vysávání a následné mopování, nebo vysávání a mopování současně.
Dále lze nastavit sací výkon – na nízký, střední, vysoký nebo maximální. Lze také upravit dávkování vody na škále 1 až 50, což ovlivní vlhkost mopů při vytírání a výslednou mokrost podlahy. Úklid probíhá ve třech rychlostech: rychlé, základní nebo hloubkové čištění, při kterém robot čistí důkladněji. (najezdí toho víc). Poslední volbou je, zda má vysavač uklidit jednou, nebo celý proces zopakovat, což je ideální, pokud chcete mít jistotu perfektního úklidu.
To však není vše; nechybí ani pokročilé nastavení. V něm můžete zadat pořadí místností, zapnout automatické pokračování v úklidu po dobití potřebné energie, režim nerušit, nastavit chování u koberců, zapnout vyšší sací výkon u koberců, čistit koberce na začátku, hloubkové čištění koberců, zvolit citlivost detekce koberců, dětský zámek a nastavit chytré funkce.
Volby stanice
Na úvodní stránce lze přepnout i na správu samotné stanice. Zde se nacházejí tlačítka pro okamžité „vysypání“ robotovy nádobky na prach, umytí válce nebo jeho sušení. Nechybí zde ani pokročilé možnosti nastavení.
Mezi ně patří zapnutí/vypnutí automatického vyprázdnění robota, volba hlasitosti vysypání, zapnutí či vypnutí mytí mopu, výběr typu mytí (inteligentní, eko, standard, hluboké), nastavení intervalu, po kterém se má robot vrátit do stanice vyprat mopy (10, 15 nebo 25 minut), případně možnost volby podle konkrétní místnosti. Dále zde můžete nastavit dávkování čisticích roztoků, nabíjení PowerBoost nebo dobu sušení mopu (2, 3 nebo 4 hodiny).
Další funkce a nastavení
Na závěr se podíváme na obecné nastavení, kde můžete zobrazit historii čištění (včetně videozáznamů), celkovou plochu, kterou robot za dobu používání uklidil, a počet hodin strávených úklidem. Jde o poměrně příjemný detail. Můžete zde také naplánovat úklid, nastavit scénáře čištění, robota aktualizovat, podívat se na dostupné náhradní díly, spravovat Wi-Fi připojení, vyhledat robota v domácnosti apod.
Nechybí ani kompatibilita s univerzálním standardem Matter, díky níž lze vysavač bez problémů integrovat do širšího ekosystému chytré domácnosti, jako je Google Home, Apple Home nebo Samsung SmartThings. Zajímavou funkcí je možnost přepnout aplikaci do zjednodušeného režimu, který ocení například starší uživatelé.
Jednou z posledních položek v nastavení je výběr jazyka a hlasitosti robota. Ano, robot občas „promlouvá“ – oznámí například, že začalo nabíjení, že je nabitý, že vyjíždí vysávat či mopovat, a poskytne mnoho dalších informací. Škoda, že chybí podpora češtiny. Někteří výrobci však nabízejí českou hlasovou lokalizaci. Hlasové příkazy tak lze zadávat pouze v angličtině nebo dalších podporovaných jazycích. Nechybí ale podpora hlasových asistentů Google Assistantu, Alexy a Siri.
Kamera pro kontrolu nejen při úklidu
Ecovacs Deebot X12 OmniCyclone je vybaven kamerou s rozlišením 960p, která umožňuje v reálném čase sledovat dění v domácnosti – a to nejen při úklidu. Díky integrovanému joysticku lze robota ovládat podobně jako autíčko na dálkové ovládání, nebo mu přímo na mapě zadat konkrétní místo, kam se má vydat. Během pohybu lze pořizovat fotografie i videa, a to včetně záznamu zvuku.
Velmi praktickou funkcí je také režim Hlídkování, tedy automatická kontrola domácnosti. Po aktivaci robot samostatně zkontroluje jednotlivé místnosti a ověří, zda se v nich neděje něco neobvyklého. Funkce tak může posloužit jako jednoduchý monitorovací systém v době, kdy nejste doma.
Nechybí ani obousměrná audio komunikace přes videohovor, která během testování fungovala spolehlivě. Díky této funkci můžete například na dálku komunikovat se svým mazlíčkem, případně se přes kameru podívat, co právě dělají děti nebo zda jste skutečně zavřeli balkonové dveře.
Kvalita vysávání a mopování
Přejděme k jedné z nejdůležitějších částí recenze – kvalitě úklidu. Deebot X12 OmniCyclone v tomto ohledu rozhodně nezklamal. Díky pokročilým senzorům a inteligentním algoritmům dokáže rozpoznat silně znečištěné oblasti a automaticky jim věnovat zvýšenou pozornost. V kombinaci s vysokým sacím výkonem tak bez problémů zvládne i náročnější prostory, jako jsou koberce v obývacím pokoji nebo ložnici.
Většinu testů jsem prováděl na střední úrovni sacího výkonu, protože robot uklízel téměř obden. Přesto byly výsledky pokaždé výborné. Na nejnižší výkon vysavač příjemně překvapil tichým chodem a stále velmi dobrými výsledky – ideální volba, pokud jste zrovna doma a nechcete být rušeni. Maximální výkon oceníte například při jarním úklidu nebo ve výrazně znečištěných prostorách.
Velmi dobrý dojem zanechalo i mopování. Díky technologii adaptivního přítlaku a systému rotujícího válce s jeho průběžným čištěním si robot výborně poradil s úklidem podél stěn, kolem nábytku i v rozích – tedy místech, kde běžně jiným robotům nečistoty často unikají.
Pohyb robota zajišťují kvalitní kola s vysokou trakcí, která mu umožňují plynule překonávat různé typy podlah i drobné překážky. Úklid bytu o rozloze 60 m² zvládl včetně důkladného vysávání a mopování za zhruba 50 minut, což je velmi slušný čas. Úklid byl vždy důkladný a systematický, výsledkem pak byl pokaždé perfektně čistý domov.
Závěrečné hodnocení
Ecovacs Deebot X12 OmniCyclone se řadí k nejlepším robotickým vysavačům na trhu a v mnohém konkurenty překonává. Nabízí špičkový sací výkon, efektivní mopování a především mimořádně inteligentní dokovací stanici OmniCyclone, která se stará nejen o údržbu samotného vysavače, ale také výrazně snižuje potřebu manuální obsluhy. Vysoká výdrž na jedno nabití, promyšlený systém navigace a bohatá senzorová výbava z něj dělají komplexní řešení i pro náročné uživatele a větší domácnosti.
Velkým benefitem je propracovaná mobilní aplikace s širokou paletou nastavení a automatizací, navíc kompletně v češtině. Chválím elegantní design samotného vysavače i stanice. Oceňuji také praktické nádržky na čisticí prostředky a bezsáčkové řešení. Výrobce zkrátka myslel na detaily, což je při každodenním používání znát.
Za cenu 26 790 Kč získáte vysoce funkční a komplexní zařízení, které dokáže téměř kompletně převzít rutinní úklid domácnosti. Ačkoliv se nejedná o nejlevnější řešení na trhu, poměr cena/výkon je vzhledem k bohaté výbavě, kvalitnímu zpracování a téměř bezúdržbovému provozu velmi přesvědčivý. Pokud hledáte jeden z nejpokročilejších robotických vysavačů současnosti, Deebot X12 OmniCyclone by rozhodně neměl chybět ve vašem užším výběru.
Ecovacs Deebot X12 OmniCyclone
Design a zpracování8.9/10
Vysávání9.3/10
Mopování9.2/10
Čištění a údržba9.1/10
Mobilní aplikace8.4/10
Výdrž baterie9.0/10
Klady
- sací výkon, vysaje koberce
- mopovací válec zajede do rohu
- bezsáčková dokovací stanice obstará údržbu
- automatické dávkování čistícího prostředku
- orientace v prostoru, LiDAR, kamera
- dobrá výdrž baterie
- aplikace, připojení do chytré domácnosti
- trysky na odstranění skvrn
Zápory
- hlasoví asistent není v češtině
- i s výškou 9,8 cm nemusí zajet všude
- bezsáčkový přístup nemusí vyhovovat všem
- volné koberce mohou působit problémy