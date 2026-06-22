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Inspirace, nebo bezostyšná kopie? Nový systém od Honoru vypadá jako Liquid Glass

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 22. 6. 7:00
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Operační systém Honor MagicOS 11
  • V Číně podle všeho opět došla inspirace, tak se začalo opisovat od Applu
  • Honor v rámci MagicOS 11 podle všeho hodlá okopírovat designový jazyk Liquid Glass
  • Ani nedávno představený Honor 600 svou inspiraci nikterak neskrývá

Během představení nového designového jazyka pro software od Applu s názvem Liquid Glass, nejeden uživatel reagoval pozdviženým obočím. Zatímco některým se důraz na transparentní pojetí prvků líbil, jiní jej záhy kritizovali pro nepřehlednost. Apple v průběhu času svou původní vizi značně upravil, nicméně prvky imitující sklo a jeho vlastnosti i nadále zůstávají. Zatímco někteří výrobci se nechali slyšet, že se tímto designovým směrem inspirovat nebudou, jiní s tím naopak problémy nemají.

Honor se toho nebojí

K nim podle všeho patří i čínský Honor, který v souvislosti s novým operačním systémem Android 17 ukázal také svou nadstavbu MagicOS 11. Co na první pohled zaujme je právě vzhled samotné nadstavby, která se, mírně řečeno, ve velkém inspiruje právě v Cupertinu. Honor v několika videích zveřejněných tento týden na Weibo naznačuje chystanou aktualizaci MagicOS 11 založenou na Androidu 17, která je klonem rozhraní Liquid Glass.

Videa zobrazující některé prvky nového rozhraní předvádějí tlačítka ve tvaru kapky vody, lomy světla a světelné efekty, které jsou dnes běžnou součástí iOS. Od Honoru je tento krok poměrně nestydatý, nicméně vzhledem k historii značky nikterak překvapivý. Ostatně stačí se podívat například na nedávno představený Honor 600, který se inspiruje nejen designem prémiových iPhonů 17 Pro, ale také si od nich vypůjčuje jejich ikonickou oranžovou barvu.

Ačkoli většina ostatních značek, v čele s Googlem, shodně tvrdí, že se do kopírování designových principů Liquid Glass pouštět nehodlají, je otázkou, jak moc je lze brát vážně. Značky s operačním systémem Android, zejména ty čínské, mají dlouhou historii bezostyšného kopírování designových prvků a funkcí iPhonu. V případě designového jazyka Liquid Glass již existuje několik takových příkladů – systémy ColorOS 16 od Oppo a OriginOS 6 od Vivo se oba zjevně inspirují iPhonem.



Honor 600 a Honor 600 Pro



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Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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