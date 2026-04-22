Honor 600 míří na český trh! Výbava je skvělá, ale z ceny se vám protočí panenky

- Nová řada Honor 600 míří na český trh
- Zaujme svým designem, fotovýbavou či funkcemi umělé inteligence
- Cena začíná na 15 490 korunách, navíc s hezkou řádkou bonusů
Honor se na českém trhu rozhodně nehodlá vzdát svých těžce získaných pozic a potvrdit svou přítomnost zamýšlí také nejnovější řadou s číselným označením 600. Ta vzbudila poprask především svým designem, který nápadně připomíná nejvybavenější iPhony 17 Pro, obzvláště pak v sytě oranžové barvě. Mají ale modely Honor 600 a Honor 600 Pro kromě podobnosti s iPhonem co nabídnout a čím zaujmout?
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Oba smartphony pochopitelně některé prvky výbavy sdílejí – mimo podobný design je to kupříkladu 6,57″ AMOLED panel s rozlišením 1 264 × 2 728 pixelů, obnovovací frekvencí 120 Hz, PWM 3 840 Hz a maximálním jasem až 8 000 nitů (ve specifických situacích – běžně telefon dosáhne jasu okolo 4 000 nitů).
Dále nechybí například baterie s kapacitou 6 400 mAh a 80W drátovým nabíjením, certifikace odolnosti podle norem IP68, IP69 a IP69K, operační systém Android 16 s nadstavbou MagicOS 10 nebo fotoaparáty na zadní straně, konkrétně hlavní 200Mpx snímač s velikostí senzoru 1/1,4″, světelností f/1.8″ a optickou stabilizací obrazu a širokoúhlý 50Mpx fotoaparát s úhlem záběru 112°.
Kde už se dvojice liší, je použitý procesor. Základní „šestistovka“ nabídne Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, zatímco varianta Pro se spoléhá na Snapdragon 8 Elite. Rozdíl najdeme také v pamětích, kdy Honor 600 nabídne 8 GB RAM a 512 GB interní paměti, kdežto model Pro má k dispozici jednu paměťovou variantu, a to rovnou s 16 GB RAM a 512GB interním úložištěm. Oproti základnímu modelu se Honor 600 Pro pyšní také 50Mpx periskopickým teleobjektivem s 3,5× optickým zoomem a až 120× digitálním přiblížením či 50W bezdrátovým nabíjením.
Pro Honor se jedná o střední třídu, tudíž zde nemůžeme čekat žádné zázraky či lepší výbavu oproti řadě Magic. Přesto se Honor snaží zaujmout AI funkcemi, ostatně jako většina konkurence. Uživatelé dostanou k dispozici třeba funkci AI Image to Video 2.0, která ze statických fotek a textového zadání vytvoří video o délce až 8 sekund.
S tím ale Honor nekončí. K dispozici je také funkce AI Photos Agent pro vylepšování fotografií, kvalitnější noční fotografie nebo speciální tlačítko pro generování videa a skládání pohyblivých fotek do efektních 3D koláží. Opomenout nesmíme ani funkci OneHop, která propojuje Honor s ekosystémem od Applu, například na úrovni sdílení souborů či hotspotů.
Cena a dostupnost
Smartphone Honor 600 je v prodeji od dnešního dne, tedy 22. dubna, ve třech výrazných barvách – oranžové, zlatobílé a černé, přičemž varianta Honor 600 Pro se nabízí v černé a zlatobílé. Co se týče ceny, ta začíná na částce 16 990 Kč (v rámci zaváděcí akce na 15 490 Kč) u základní verze, zatímco za variantu Pro zaplatíte 23 990 Kč (v rámci zaváděcí akce 21 990 Kč). Zájemci se navíc mohou těšit na zaváděcí slevu 2 000 Kč, cestovní kávovar jako dárek za recenzi, 3 roky záruky na kapacitu baterie nebo roční záruku na poškození displeje a zad.