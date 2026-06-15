Asus ROG Zephyrus G16 (2026) recenze: elegantní herní notebook, který nemusí nic dokazovat

- Asus ROG Zephyrus G16 (2026) zaujme designem a velmi dobrým zpracováním
- Uvnitř ale ukrývá výkonný procesor Intel Core Ultra 9 a grafickou kartu Nvidia GeForce RTX 5080
- Šestnáctipalcový OLED displej s frekvencí 240 Hz patří k největším trumfům
- Cena je nicméně vysoká. Za nerozšířitelných 32 GB RAM zaplatíte 98 490 Kč
Asus ROG Zephyrus G16 v aktuální generaci GU606 rozhodně není obyčejný herní notebook. Na to má příliš čistý design, výborný OLED displej a kvalitní kovovou konstrukci. Zároveň ale nejde ani o pracovní ultrabook, který by své herní ambice schovával. V poměrně tenkém těle se skrývá moderní výbava v čele s nejnovější generací procesorů Intel a také výkonná herní grafika Nvidia GeForce RTX 5080.
Má to však háček, Asus si za Zephyrus G16 nechá velmi dobře zaplatit. Cena za testovanou konfiguraci je 98 490 Kč s DPH. To už je částka, za kterou člověk právem čeká nejen vysoký výkon, ale také dotažené detaily a téměř bezchybný celek. Novinka má všechny předpoklady, aby taková očekávání splnil. Otázkou je, zda se ji to podaří i v praxi.
Design a konstrukce
Zephyrus G16 na první pohled nepůsobí jako typický herní notebook. Asus jde u této řady dlouhodobě cestou elegantnějšího designu a model z roku 2026 v tom pokračuje. Přesněji řečeno si ponechává vzhled, který jsme znali už z loňské generace. Na herní notebook s tak vysokým výkonem proto působí poměrně civilně.
Víko doplňuje decentní světelný prvek Slash Lighting. Ten je poznávacím znameným řady ROG Zephyrus, ale není tak výrazný jako například u řady Strix, která má okázalejší herní estetiku. Kdo chce, může jej vypnout a udělat z notebooku podstatně nenápadnější pracovní nástroj, případně si vybrat z celé řady efektů
Samotné zpracování je ukázkové. Samozřejmostí je hliníková unibody konstrukce. V ruce se laptop příjemně drží, hmotnost 1,95 kg není mnoho když se vezme v potaz, že jde o šestnáctipalcový model s výkonnou grafikou a velkou 90Wh baterií. Rozměry jsou 35,4 × 24,6 × 1,79 centimetrů. Jediným menším minusem může být omezený úhel otevření víka, který je okolo 130 stupňů.
Klávesnice a touchpad
Klávesnice se drží minimalistického rozvržení. Numerický blok zde nenajdete, což je u šestnáctipalcového notebooku vždy škoda, ale dá se pochopit, že se Asus vydal cestou designu a většího pohodlí. Někomu bude chybět při práci s tabulkami, jiný ocení symetričtější rozložení a více prostoru kolem hlavní části klávesnice. Nechybí RGB podsvícení a čtyři dodatečné klávesy v levém horním rohu, které slouží k ovládání médií a spuštění aplikace Armoury Crate, ve které se zařízení nastavuje. Samotné psaní je velmi příjemné. Klávesy jsou velké, stisk je jistý a rozložení nevyžaduje dlouhé zvykání.
Touchpad tradičně patří k největším, jaké u notebooků najdete a u herního stroje je možná až příliš velký, protože u her stejně budete používat myš. Na stole při práci je velká plocha skvělá, ale při používání na klíně už může být náchylnější k nechtěným dotykům. Nepomáhá tomu ani fakt, že touchpad hraničí téměř s přední hranou. Naštěstí nejde o nic zásadního
Biometrii zajišťuje IR kamera s podporou Windows Hello. Přihlášení obličejem funguje rychle a pohodlně. Trochu překvapivá je absence čtečky otisků prstů, i když zapínací tlačítko je velké přesně na to, aby se do něj integroval senzor
OLED displej
Displej je rozhodně jedním z důvodů, proč si tento notebook pořídit. Asus používá tzv. Nebula HDR OLED panel s poměrem stran 16:10, rozlišením 2 560 × 1 600 pixelů a obnovovací frekvencí 240 Hz. Nechybí podpora G-Sync či třeba validace Pantone.
V praxi je displej přesně tak dobrý, jak papírové parametry naznačují. Patří k nejlepším displejům, které jsem zatím u notebooků testoval. Obraz je kontrastní, barvy jsou výrazné, černá je skutečně černá a 240Hz obnovovací frekvence dává u takto výkonného stroje smysl.
U nového modelu se zvýšil hlavně jas, a to díky použití novější generace OLED panelu, která přináší vyšší jas. Starší notebooky s OLED displejem občas narážely na horší čitelnost ve světlém prostředí. Tady už je situace lepší a odpadá tak jeden ze záporů předchozích řad. OLED má samozřejmě i tradiční rizika, hlavně možnost vypalování pixelů. Asus nabízí celou řadu ochranných funkcí, které pomohou zachovat displej v co nejlepší kondici.
Výkon a hardware
Testovaná konfigurace využívá nejnovější generaci procesorů Panther Lake – Intel Core Ultra 9 386H. Jde o šestnáctijádrový procesor s taktem 2,1 GHz, 18 MB Cache a maximální frekvencí až 4,9 GHz. Jedná se o výbornou volbu, která překvapí například skvělou efektivitou. Grafická část je ale ještě důležitější. V testované konfiguraci je Nvidia GeForce RTX 5080, která má 16 GB paměti GDDR7.
Operační paměť má kapacitu 32 GB a jde o integrovanou LPDDR5X. Operační paměť bohužel není možné rozšířit. To je jeden z největších kompromisů celého zařízení, protože 32 GB je sice dnes pro většinu uživatelů stále velmi dobrá hodnota, ale u notebooku za téměř 100 tisíc a s ambicemi na několik let dopředu by možnost konfigurace se 64 GB dávala smysl.
Samozřejmě za obecnou situaci s RAM, špatnou dostupnost a vysoké ceny Asus nemůže. Podobné ústupky můžeme vidět napříč trhem, ale o to více by dávalo smysl mít možnost pozdějšího rozšíření, jakmile se situace uklidní a ceny pamětí se vrátí na přijatelnější úroveň. Takhle ale máte smůlu a zůstáváte odkázáni na 32 GB RAM.
SSD má kapacitu 1 TB a jde o PCIe 4.0 NVMe M.2 disk. Výhodou je přítomnost dvou M.2 PCIe slotů, takže úložiště si můžete jednoduše rozšířit.
Benchmarky
V benchmarcích Zephyrus G16 potvrzuje, že nejde jen o hezké šasi s drahou nálepkou. V PCMark 10 dosáhl 9 667 bodů, v PCMark 10 Extended pak 12 643 bodů. Geekbench 6 ukázal 2 891 bodů v Single-Core a 16 901 bodů v Multi-core. V 3DMark Time Spy notebook nasbíral 17 057 bodů, Time Spy Extreme skončil na 8 270 bodech.
U Cinebench 2026 je dobré připomenout, že Maxon u této verze změnil metodiku a výsledky nelze přímo srovnávat se starším Cinebench 2024. V testu Zephyrus G16 dosáhl na 4 766 bodů v Multi-thread, 510 bodů v Single-thread a 77 279 bodů v GPU testu.
|Benchmark
|Výsledek
|Geekbench 6 – Single Core
|2 891 bodů
|Geekbench 6 – Multi Core
|16 901 bodů
|Geekbench 6 – GPU OpenCL
|190 374 bodů
|Cinebench 2026 – Single Thread
|510 bodů
|Cinebench 2026 – Multi Thread
|4 766 bodů
|PC Mark 10
|9 667 bodů
|PC Mark 10 Extended
|12 643 bodů
|3DMark Time Spy
|17 057 bodů
|3DMark Time Spy Extreme
|8 270 bodů
|3DMark Steel Nomad
|4 082 bodů
|3DMark Solar Bay
|81 208 bodů
|3DMark Solar Bay Extreme
|16 295 bodů
|CPU-Z – Single Core
|772 bodů
|CPU-Z – Multi Core
|9 972 bodů
Na stále relativně tenký a přenosný stroj jsou výsledky výborné. Na druhou stranu, vysoký výkon v tenkém těle má svou cenu. V maximální zátěži se chlazení musí snažit a notebook o sobě umí dát vědět. Při aktivním herním režimu už bych doporučil zvýšit hlasitost reproduktorů, v režimu Turbo spíše sluchátka. Vyšší hlučnost má však i pozitivní stránku, teploty jsou v rámci možností nízké a během testování se notebook nepřehříval.
Herní výsledky ukazují, že Nvidia GeForce RTX 5080 po právu patří k nejvýkonnějším notebookovým grafikám. Cyberpunk 2077 na Ultra detaily bez Ray Tracingu běžel průměrně na 125 FPS, Black Myth: Wukong na Ultra detaily dosáhl 102 FPS a nejnovější Forza Horizon 6 na Ultra detaily bez Ray Tracingu 124 FPS.
|Hra (Ultra detaily, DLSS)
|FPS
|Monster Hunter Wilds
|107
|Resident Evil 6
|320
|Black Myth: Wukong
|102
|Red Dead Redemption 2
|66
|Homeworld 3
|62
|Cyberpunk 2077
|125
|Forza Horizon 6
|124
Konektivita a systém
Zephyrus G16 potěší portovou výbavou. Asus jej osadil HDMI 2.1, dvěma USB-A porty, dvěma USB-C, které lze použít i pro napájení. Nicméně pokud chcete využít plný výkon dedikované grafiky, musíte využít samostatný napájecí port. Dále nechybí 3,5mm audio jack a čtečka SD karet.
Chybí Ethernet, což je u tenkých notebooků stále častější jev, ale u herního modelu to zamrzí. Na druhou stranu nechybí Wi-Fi 7 a Bluetooth 6.0, takže bezdrátová výbava je špičková.
V praxi patří Zephyrus G16 mezi notebooky, u kterých automaticky nesaháte po sluchátkách. Na poměry notebooku hraje výborně, má slušnou hlasitost a nezní ploše. Samostatné reproduktory sice nenahradí, ale pro filmy, YouTube, videohovory nebo občasné hraní bez headsetu jsou více než dostačující.
Softwarově jde o klasický ROG notebook. Hlavní nastavení obstarává Armoury Crate, kde lze měnit výkonové režimy, chování ventilátorů, podsvícení, grafický režim a další parametry. Kdo má rád kontrolu, možnosti ocení. Mezi několika předinstalovanými aplikacemi nechybí také antivir McAfee. Naštěstí stále jej lze bez větších problémů odinstalovat, takže vás bude obtěžovat jen chvíli po vybalení.
Výdrž a nabíjení
Baterie má kapacitu 90 Wh a jde o čtyřčlánkový Li-ion akumulátor. Nabíjení primárně probíhá prostřednictvím poměrně velkého 250W adaptéru se speciálním konektorem. To je pořád nezbytnost, pokud chcete z notebooku dostat maximální výkon, respektive mít aktivní kartu GeForce RTX 5080. Přes USB-C lze notebook pohodlně dobíjet při práci, ale při hraní a dlouhodobě vysoké zátěži zůstává hlavní adaptér jedinou volbou.
Absolutně nechápu ale to, že přímo v prodejním balení se žádný adaptér nenachází. U ultrabooků, které se dají nabíjet pomalu ze stejné nabíječky jako telefon se to dá ještě pochopit, ale zde u 250W cihly mi to vůbec nedává smysl. Počítat tak musíte s příplatkem minimálně 2000 Kč. A to ještě musíte trefit ten správný napájecí adaptér, protože se používá proprietární konektor. Během testování byl používán adaptér A25-250P1A, který alespoň v době vydání recenze nebyl v českých obchodech k dispozici.
Samotné nabíjení je poměrně rychlé. Plné nabití trvalo zhruba 90 minut. To je u 90Wh baterie výborný výsledek. I krátké připojení k adaptéru před odchodem z domu má smysl.
|Naměřená rychlost nabíjení 250W adaptérem
|Úroveň
|30 %
|50 %
|80 %
|100 %
|Čas
|15 minut
|26 minut
|47 minut
|90 minut
Zephyrus G16 dokáže fungovat úsporně, a to hlavně díky skvělému procesoru Panther Lake, dobrému OLED panel a poměrně velké baterii. Když jsem nepoužíval dedikovanou grafiku, ale zůstal pouze u integrované grafiky, notebook vydržel bez problémů celý pracovní den. Samozřejmě po aktivaci dedikované grafiky můžete v přímém přenosu sledovat, jak vám procenta baterie mizí a za několik desítek minut je baterie vybitá. Obecně mohu výdrž jen chválit, ostatně podobně jako u dalších notebooků na platformě Panther Lake, které jsem zatím testoval.
Závěrečné hodnocení
Asus ROG Zephyrus G16 (2026) je notebook, který velmi dobře chápe svou cílovou skupinu. Není to nejvýkonnější herní notebook na trhu a ani se tak nesnaží působit. Je to prémiový šestnáctipalcový stroj pro uživatele, kteří chtějí nejen herní, ale i pracovní výkon, výborný OLED displej, tenké tělo a design, s nímž se nemusí stydět přijít na schůzku.
Je to takový univerzál, který přes den může fungovat jako velmi schopný pracovní notebook a večer zvládne nejnovější hry na vysoké detaily a díky 240Hz OLED panelu nabídne obraz, který dělá radost i mimo hraní.
Cena je nicméně opravdu vysoká, obzvlášť když za 98 490 Kč dostanete pouze 32 GB RAM. To se dá vzhledem k situaci na trhu pochopit. Pokud ale RAM nelze dodatečně rozšířit, je to z mého pohledu velké minus. Notebook za 100 tisíc se nepořizuje na krátkou dobu a i když se nyní může 32 GB RAM zdát jako mnoho, za tři až čtyři roky může být situace úplně jiná a omezená RAM bude celé zařízení limitovat.
Druhý problém je u absence 250W napájecího adaptéru, takže nejen, že finální cena přesáhne magickou hranici 100 tisíc Kč, ještě navíc budete muset řešit to, jestli máte koupený ten správný adapter s vhodným konektorem.
Pak už jde vesměs o drobnosti a žádný další vyložený zápor notebook nemá. V nejvýkonnějších režimech se nevyhnete hluku. Také by se hodil větší úhel otevření displeje a u herního notebooku by nebyl na škodu Ethernet. Pokud chcete kombinaci výkonu, mobility, špičkového displeje a elegantního zpracování, dává Asus ROG Zephyrus G16 smysl, pokud zavřete oči nad částkou 100 tisíc. Jen si před koupí dobře rozmyslete, jestli vám bude 32 GB RAM stačit
Asus ROG Zephyrus G16 (2026)
Design a konstrukce9.6/10
Hardwarová výbava9.0/10
Výdrž baterie8.6/10
Konektivita9.0/10
Kvalita displeje9.5/10
Vstupní zařízení9.0/10
Klady
- skvělý OLED displej s frekvencí 240 Hz
- velmi vysoký výkon v tenkém těle
- kvalitní kovové zpracování
- bohatá portová výbava
- pohodlná klávesnice a velký touchpad
- výborná výdrž baterie
- druhý M.2 slot pro rozšíření úložiště
Zápory
- velmi vysoká cena
- integrovanou RAM nelze rozšířit
- v základu pouze 32 GB RAM
- nabíječka není součástí balení
- hlučnější ventilátory při vysoké zátěži
- předinstalovaný antivir McAfee