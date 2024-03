Asus ROG Zephyrus G16 recenze: brutální herní mašina s GeForce RTX 4090

Herní notebook Asus ROG Zephyrus G16 zaujme grafickou kartou Nvidia GeForce RTX 4090

Lákadlem je i procesor Intel Core Ultra 9, 32GB operační paměť a až 2TB SSD

Úchvatný zážitek zaručuje 2,5K OLED displej s 240Hz obnovovací frekvencí

Dostupné jsou i levnější varianty s RTX 4080, RTX 4070 a RTX 4060

Tchajwanský Asus není znám jenom jako výrobce krásných Zenbooků, ale pod značkou ROG – Republic of gamers prodává špičkové herní notebooky. Nám na test dorazila horká novinka pro rok 2024, která se zmíněným elegantním krasavcům přibližuje. Řeč je o ROG Zephyrus G16, který v minimalistickém kovovém šasi ukrývá to nejvýkonnější „železo“.

Do ultratenkého těla o hmotnosti 1,85 kg si můžete nechat umístit až Nvidia GeForce RTX 4090, procesor Intel Core Ultra 9, 32GB operační paměť a až 2TB SSD. Navíc se můžete těšit na skvělý displej, hlasité reproduktory a účinný systém chlazení.

Ceny začínají na částce 71 490 Kč a šplhají až k 101 990 Kč. Dokáže si tuto cenovku obhájit? A pro koho je takový stroj určený? Na brutální výkon a využití ve hrách jsem se zblízka podíval v samostatném článku. Nejen na tyto otázky vám odpovím v této podrobné recenzi.

Obsah balení

Než přejdu k tomu zajímavějšímu, je mou milou povinností představit obsah balní. No, ono se toho v něm příliš mnoho nenachází. Nebudu to natahovat – najdete v něm pouze napájecí adaptér a příručky.

Krabička je hodně velká a těžká, ale to už tak u herních notebooků bývá. Ony potřebují bohužel hodně „šťávy“. Co alespoň potěší je, že přívodní kabel má dostatečnou délku.

Herní bestie v elegantní kleci

Novinka se od svých předchůdců, ale i od jiných modelů a nejenom tohoto výrobce, poměrně dost odlišuje. Mluvím teď o designu, který vás na první pohled hodně překvapí. Jedná se vůbec o herní notebook? Dokud jej nezapnete nebo se nepodíváte do specifikace, tipovali byste, že jde o nějaký větší ultrabook.

Celohliníkové šasi z něj dělá elegantní stroj, který se vymyká zaběhlým standardům v herním odvětví. Notebook s 16″ úhlopříčkou se navíc podařilo vměstnat do těla o rozměrech 35,4 × 24,6 cm. Tloušťka se pohybuje od úchvatných 1,49 cm do 1,74 cm. Dostat mobilní grafickou kartu RTX 4090 do takto tenkého těla musel být pořádný inženýrský problém. Navíc vše uchladit! Ale o tom až za chvíli.

Notebook ve své nejvyšší specifikaci váží 1,95 kg (v ostatních variantách o 100 gramů méně), což byste do něj vůbec neřekli. Na nošení není vůbec těžký a chvála, že jsou u konce dny, kdy herní notebooky vážily výrazně přes 3 kilogramy. Tenhle si v pohodě vezmete do vlaku a můžete být ve své práci nebo zábavě zcela mobilní, a to bez větší námahy.

Proužek na zádech a výborné zpracování

Jediný prvek, který dává najevo, že se jedná o herní notebook, představuje proužek ve víku displeje. Jeho efekty si můžete přizpůsobit podle sebe. Je monochromatický, takže se skvěle hodí k minimalistickému designu celého zařízení.

Musím vyzdvihnout celkové zpracování. Nikde nic nevrže se vše perfektně lícuje. Vzhled se mi opravdu hodně líbí a prakticky nic bych neměnil. Jen možná úhel otevření displeje může být pro někoho limitující – najdou se notebooky s větším rozevřením.

Klávesnice a touchpad

Začnu tím nejdůležitějším, co musíte o klávesnici vědět – je skvělá. Píše se na ní neskutečně dobře. Klávesy jsou velké, mají příjemný zdvih (1,7 mm) i stisk a barevné podsvícení si můžete přizpůsobovat k obrazu svému. Největší bolest ale je, že akční tlačítka nemají přednost před funkčními tlačítky, takže kvůli nim musíte držet Fn. Dále mě trápil jednořádkový enter. Ale daleko víc malé šipky a absence numerického bloku.

Šipky bohužel nejsou tak velké jako u jiných herních notebooků a klávesnic. Chápu, že na hraní her asi v 95 % případů použijete svatou čtveřici „WASD“, ale přeci jen mohly být větší. No a numerický blok musíte oželit na úkor reproduktorů a malého těla. Kdyby šlo o 17″ model, odhaduju, že by zde číselné klávesy byly. Nebo hráčům a kreativcům jejich nepřítomnost nevadí?

Pojďme si spravit chuť pozitivní zprávou. Takový velký touchpad jsem snad ještě neviděl. Ale jo, velké MacBooky mají možná rozměrnější touchpad, ale zde je to příjemné překvapení. Většina hráčů to sice neocení, ale je fajn, že jsme se nedočkali něčeho podprůměrného. Nicméně zpět k numerickému bloku – proč ho Asus nedal alespoň v dotykové podobě do touchpadu?

Skvělý 2,5K OLED displej s 240Hz frekvencí

OLED panely jsou pro hraní her to nejlepší, co můžete chtít. Krásné barevné podání, absolutní černá a nízká odezva. Zephyrus G16 disponuje 16″ OLED displejem s 2,5K rozlišením, což činí 2 560 × 1 600 pixelů. Jemnost je na takovéto úhlopříčce perfektní a vyšší rozlišení by bylo spíše na škodu. Poměr stran je 16:10, což je pro hraní her možná na škodu – osobně mám radši protáhlejší obrazovky.

Jistě ale oceníte 100% pokrytí barevného prostoru DCI-P3, dobu odezvy 0,2 ms, 240Hz obnovovací frekvenci, G-Sync a podporu Dolby Vision. Vysoká obnovovací frekvence je základem pro dobrý herní notebook. Zde si troufám tvrdit, že nemůže být takřka nic lepší, respektive co víc si přát. I jas 500 nitů je plně dostačující pro hraní ve dne.

Vlastnosti panelu si můžete následně upravovat v programu Armoury Crate. Pro lepší vizuální zážitek doporučuju nastavit režim Vivid, který zvyšuje sytost barev a jas. Pro tmavé hry je ovšem lepší profil FPS nebo Racing, který černé a tmavé části zesvětlí – sice přijdete o absolutní černou, ale zase lépe uvidíte v tmavých scénách.

Procesor Intel Core Ultra 9

ROG Zephyrus G16 je vybaven nejnovějším mobilní procesorem Intel Core Ultra 9 185H. Běží na taktu 2,3 GHz (až až 5,1 GHz), obsahuje 24 MB Cache a skládá se z 16 jader (22 vláken). K tomu je k ruce neurální jednotka Intel AI Boost NPU.

Procesor je ve světě Intelu poměrně výkonný, ale v testech nedokáže konkurovat Apple čipům. Je poměrně efektivní a úsporný, ale v zátěži dokáže pořádně zatopit. Teplota může vystoupat až k 80 stupňům.

Test Výsledek Cinebench 2023 – Multi-Core Score 19 371 bodů Cinebench 2023 – Single-Core Score 18 345 bodů Cinebench 2024 – Multi-Core Score 910 bodů Cinebench 2024 – Single-Core Score 84 bodů CPU-Z – Multi-Core Score 8 942 bodů CPU-Z – Single-Core Score 716 bodů PerformanceTest 11.0 CPU 34 082 bodů Geekbench 6 – Multi-Core Score 14 151 bodů Geekbench 6 – Single-Core Score 2 359 bodů

Všechny konfigurace počítají s 32 GB operační pamětí. Jedná se o 2× 16 GB LPDDR5X a jsou neskutečně rychlé. K tomu se můžete těšit na až 2TB výkonné SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 úložiště.

Grafika Nvidia GeForce RTX 4090

Měl jsem tu čest testovat nejvýkonnější konfiguraci s mobilní grafickou kartou Nvidia GeForce RTX 4090, která patří k tomu nejlepšímu na trhu. O tom, jak perfektně zvládá hry a práci v náročných grafických programech, jsem se rozepsal v samostatném článku.

Musím ale říct, že se nemusíte bát žádných her. Cyberpunk 2077 rozjedete v rozlišení 2 560 × 1 600 pixelů na maximální detaily s plným ray tracingem na 59 fps. Zatímco slabší notebook Gigabyte Aero 16 OLED s Nvidia RTX 4070 měl ve stejném nastavení 23 fps. Při snížení ray tracingu na hodnotu Ultra, dostanete se už na 81 fps. V Alan Wake 2 na 75 fps, v Counter-Strike 2 na 174 fps a ve Forza 5 na 164 fps na nejvyšší možné nastavení.

Velice účinný systém chlazení

Pojďme přejít k důležité otázce, která zní: dokáže to Zephyrus G16 všechno uchladit? Ano, dokáže. Asus používá ROG Intelligent Cooling s technologií Tri-Fan s ventilátory Arc Flow Fans 2. generace. Pokud nechcete, systém dokáže chladit i při hlučnosti 0 dB. Součástí je i vlastní odpařovací komora nebo využití tekutého kovu k ochlazení procesoru namísto termální pasty, v čemž je 14× účinnější a dokáže snížit teplotu až o 13 °C.

V maximálním zápřahu se otáčky dokáží vyšplhat někam nad 5 tisíc otáček za minutu, což je teda slušný fičák. Pokud budete chtít maximální výkon, budete muset nechat běžet ventilátory na plné otáčky. Hlučnost je poměrně adekvátní jejich účinnosti. Notebook se výrazně zahřívá pouze v pruhu nad klávesnicí, takže při hraní vás vůbec nic nepálí.

Konektivita a portová výbava

Bezdrátovou konektivitu zajišťuje rychlé třípásmové Wi-Fi 6E s technologiemi WiFi SmartConnect pro připojení k nejlepšímu zdroji signálu a WiFi Stabilizer pro odstínění nežádoucích ruchů. Příjem je velmi dobrý, dosah je více než dostatečný a signál je stabilní. Jen jsem nemohl vyzkoušet maximální rychlost, jelikož nedisponuji routerem s podporou ax, nýbrž jen ac.

Přítomné je i Bluetooth ve verzi 5.3. Na pravé straně notebooku se nachází čtečka karet SD (), USB-A 3.2 (5 Gb/s) a USB-C 3.2 Gen 2 s podporou DisplayPort/napájení. Nalevo poté najdeme proprietární napájecí konektor, HDMI 2.1, Thunderbolt 4 pro připojení dvou 4K nebo jednoho 8K monitoru a s možností napájení, USB-A 3.2 a 3,5mm kombinovaný audio konektor. Nachází se zde tedy vše, co byste mohli potřebovat, za což chválím.

Webkamera a Windows Hello

Nad displejem se nachází webová kamera s 1080p rozlišením. To je takový základ, který stačí na většinu úkonů, i když pro nahrávání kvalitnějších streamů to asi úplně nebude. Vedle „webky“ si ještě našel svoje místo infračervený senzor, který urychluje odemykání systému pomocí funkce Windows Hello.

Odemykání je většinou rychlé a přesné. Přesto mě trochu mrzí, že zde také není čtečka otisků prstů, kterou jsem si na svém notebooku oblíbil. Nicméně bezkontaktní odemykání má své nesporné výhody. Stačí otevřít víko a během pár sekund je odemčeno bez nutnosti cokoliv dalšího dělat.

Špičkové zvukové podání

Máme zde skvělý obraz, brutální výkon a nechybí ani špičkové audio. Nachází se zde celkem 6 reproduktorů – 4 (dvojitý silový woofer) s technologií Smart Amplifier a 2 výškové reproduktory. Oproti předchůdci je zde nárůst hlasitosti o 47 %. Musím říct, že zvuk mě neskutečně překvapil. Nečekal jsem, že tak tenké zařízení bude takhle hrát. Dokonce jsem si doma nebral ani sluchátka.

Basová složka začíná už na 100 Hz a je to znát. Projev je hutný a úplně vás pohltí a vtáhne do hry nebo filmu. Navíc vyzdvihuji prostorový zvuk Dolby Atmos s virtuálním 5.1.2 kanálovým zvukem. Občas jsem měl reálně pocit, že se něco odehrává za mnou – zvuk jakoby přicházel zezadu. Takový pocit jsem neměl u žádného notebooku. Opravdu velký palec nahoru.

Nabíjení a výdrž baterie

K nabíjení notebooku slouží velký 240W adaptér se speciálním konektorem. Kromě toho můžete pro nabíjení využít jakoukoliv nabíječku nebo powerbanku a zdířku USB-C. Dodávaný adaptér ale nabíjí hodně rychle. Z nuly na 50 % to zabere jen 30 minut a do plna to trvá něco málo přes hodinu.

Naměřená rychlost nabíjení 240W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 17 minut 30 minut 56 minut 93 minut

V útrobách se nachází nachází baterie o kapacitě 90 Wh, což je hodně slušná kapacita. Popravdě jsem ale vzhledem k použitým komponentám nečekal zázraky. Taky nepřišly.

Při plném zatížení jsem se v průměru dostal na 2 hodiny a kousek. Samozřejmě to ze 100 na nulu dokažte i rychleji. Při běžném požívání se výdrž pohybovala okolo 6 hodin. Samozřejmě záleží na využívání GPU, jinak je notebook v rámci možností úsporný. U herních notebooků je toto standard, protože se neočekává, že budete bez sítě několik hodin.

Softwarová výbava

Jedná se o prémiový notebook určený na hry, takže Asus použil operační systém Windows 11 ve verzi Home. V předinstalovaných aplikacích samozřejmě nechybí MyASUS. V ní máte přehled o záruce, aktualizacích (softwaru, BIOSu a ovladačích), můžete provést diagnostiku hardwaru i softwaru, zažádat o zákaznickou podporu a další.

Hráčům přijde vhod program Armoury Crate. V něm máte kompletní přehled o hardwaru. Zjistíte jaké otáčky má ventilátor, teploty CPU a GPU, využití pamětí apod. Můžete zde nastavovat jednotlivé komponenty, specifikovat profily chování atd. S nabízenými funkcemi jsem byl naprosto spokojený a celkově mi žádná nechyběla.

Co se mi úplně nelíbí, je nainstalované McAfee. Ten Asus instaluje na všechny své notebooky a považuji jej za pekelně otravný. Nejen že pořád píše o nějakých hrozbách, které se ve skutečnosti nevyskytly, ale navíc vás pořád nutí ke koupi antiviru. Nejlepší je jej okamžitě odinstalovat.

Závěrečné hodnocení

Asusu ROG Zephyrus G16 se těžko něco vytýká. Je to vrcholný model výrobce i na herním trhu. Použitý hardware ani nemohl být lepší. Pokud chcete maximální výkon a zahrát si náročné tituly v maximální kvalitě s plný ray tracingem, pak vsaďte na konfiguraci s RTX 4090. Jak jsem se přesvědčil v samostatném testu, tahle mašina se nebojí ničeho. Jestli ale chcete ušetřit, dobrou volbou by mohla být i RTX 4080 nebo RTX 4070, které díky DLSS dokáží většinu her také rozjet na vysoké fps.

Líbí se mi design a zpracování. Oceňuji, že se výrobci podařilo veškeré vnitřnosti vměstnat do tenkého kovového těla a navíc si poradit s odvodem tepla. Radost dělá i hmotnost pod 2 kg. Kvalitní OLED panel s 2,5K rozlišením zas vyniká odezvou a 240Hz obnovovací frekvencí. K tomu si přidejte skvělé reproduktory a rázem máte plnohodnotné herní a multimediální zařízení, na kterém můžete nejenom hrát hry, ale i stříhat videa a tvořit pokročilou 3D grafiku.

Mezi nedostatky patří slabší procesor oproti konkurenčním čipům od Applu a dále pak klávesnice bez numerického bloku a s menšími šipkami, která je ale jinak perfektní. Asi největší překážkou ke koupi je cena. Ta v nejvyšší konfiguraci atakuje hranici 102 tisíc korun. Nejlevnější verze nejde pod 71 tisíc. Za podobnou cenu pořídíte lépe vybavené modely, nicméně ne tak dobře zpracované. Jedná se tak o ideální notebook pro hráče a kreativce, kteří ocení mobilitu, elegantní design a maximální možný výkon.

