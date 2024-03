Vyzkoušeli jsme Asus ROG Zephyrus G16 s Nvidia GeForce RTX 4090: nejlepší mobilní hraní

Otestovali jsme výkonnou mobilní grafickou kartu Nvidia GeForce RTX 4090

Toto GPU v sobě ukrývá notebook Asus ROG Zephyrus G16

Vyzkoušel jsem hraní zvučných titulů Cyberpunk 2077, Alan Wake 2, Forza 5 a další

První dvě hry navíc podporují plný ray tracing i DLSS 3.5

V nedávné době jsem otestoval herní mašinu Gigabyte Aero 16 OLED se 4K displejem, která je vybavena jednou z nejnovějších grafických karet na trhu – Nvidia GeForce RTX 4070. Pochvaloval jsem si spojení tenkého a elegantního notebooku a brutálního výkonu, který stačil na hry jako Cyberpunk 2077 nebo Alan Wake 2. Tyto nejnáročnější pařby jsme se rozhodli otestovat ještě jednou. Tentokrát jsem si na to vzali ten největší kalibr, a to rovnou s grafikou Nvidia GeForce RTX 4090.

Opět jsem na test dostali nabušený herní stroj, na kterém jsme otestovali nejenom dvě zmíněné hry. Na notebook od Asusu s nejvýkonnější grafickou kartou současnosti se ale podívám v samostatné recenzi. Zde se zaměřím na rozdíly mezi kartou RTX 4070 a RTX 4090, popíšu celkový posun ve světě gamingu díky grafikám RTX řady 40 a řekneme si, jak tyto technologie ovlivňují celkový uživatelský zážitek z hraní nejnovějších her, ale i při práci s grafickými aplikacemi, nebo při běžném používání.

Na čem jsem testoval? Asus ROG Zephyrus G16

ROG Zephyrus G16 je neskutečná herní mašina. Na samostatnou recenzi se můžete těšit zítra. Zde bych chtěl zmínit jen několik klíčových údajů. Samotný notebook příliš nevypadá jako herní bestie, avšak takřka jako běžný hliníkový notebook. Ovšem elegantní design a prvotřídní zpracování mu nechybí.

Nejzajímavější částí je bezesporu hnací ústrojí. To obsahuje až Intel Core Ultra 9 185H 2,3 GHz (24 MB Cache, až 5,1 GHz, 16 jader, 22 vláken), Intel AI Boos neurální procesor a až Nvidia GeForce RT 4090 pro notebooky s ROG Boost: 1 700 MHz při 115 W (1 650 MHz Boost Clock + 50 MHz OC, 95W + 20 W Dynamic Boost) a s 16 GB GDDR6. Operační paměť nabízí 2× 16 GB LPDDR5X.

Radost pohledět je také na 16″ OLED displej s 2,5K (2 560 × 1 600 px) rozlišením, 100% pokrytím DCI-P3, dobou odezvy 0,2 ms a úchvatnou 240Hz obnovovací frekvencí. Samozřejmostí je podpora G-Sync a Dolby Vision HDR. Součástí je výkonné 2TB úložiště typu SSD M.2 NVMe PCIe 4.0. Vše doplňuje úchvatný zvuk v podání 6 reproduktorů. Toto je opravdu herní bestie bez kompromisů.

GeForce RTX 4090: aktuálně nejsilnější grafická karta

Není sporu, že ve světě grafických karet zaznamenala řada Nvidia GeForce RTX 40 velký průlom. Oproti předchozím generacím přináší opravdu značný skok ve výkonu a efektivitě. Verze pro notebooky je založena na nové architektuře Ada Lovelace. Ta nabízí větší počet CUDA jader pro lepší paralelní zpracování, tedy vyšší grafický výkon, ale nejde jenom o něj.

Vylepšená RT jádra třetí generace umožňují ještě efektivnější a realističtější simulaci světelných efektů v reálném čase, což zvyšuje realismus ve hrách a aplikacích. Jedná se zejména o sledování paprsků světla, odrazy a lomy, stínování, barvy, globální osvětlení, textury, integrace povrchů apod.

„Plný ray tracing“ nebo „path tracing“ znamená, že se všechny aspekty osvětlení a stínování generují výhradně pomocí technologie ray tracing. Nevyužívají se žádné tradiční rasterizační techniky nebo aproximace pro vykreslování těchto efektů. To vyžaduje se sledování mnoha paprsků pro každý pixel obrazu a jejich interakci s celým prostředím scény, včetně odrazů od více povrchů a průchodu světla skrze průhledné objekty, což je výpočetně hodně náročné.

Tato extrémně náročná technologie byla dosud dostupná jako grafická nástavba starších a méně náročných her jako Minecraft s RTX, Portal s RTX atd. Cyberpunk 2077 podporuje tento režim pod tzv. Overdrive módem.

Technologie DLSS

DLSS (Deep Learning Super Sampling) je klíčovou technologií posledních let. Ta využívá Tensor jádra s umělou inteligencí a strojovým učení k optimalizaci výkonu a kvality obrazu. V RTX řadě 40 jsou tato jádra ještě efektivnější, což umožňuje lepší využití DLSS pro vyšší framerate a kvalitu obrazu při nižší výpočetní zátěži.

Nvidia trénuje AI síť pomocí superpočítačů na velké databázi herních scén. To zahrnuje učení sítě generovat vysoce kvalitní obrazy z nižších rozlišení. V praxi při hraní hry DLSS nejprve renderuje scénu v nižším rozlišení, což výrazně snižuje výpočetní zátěž na grafickou kartu. Díky tomu je možné vygenerovat více snímků, tedy fps.

Poté AI síť, implementovaná ve speciálních Tensor jádrech na grafických kartách RTX, v reálném čase zpracovává obraz s nižším rozlišením. AI síť používá své trénované znalosti k inteligentnímu doplnění detailů a textur, čímž zvyšuje rozlišení obrazu na požadovanou úroveň. Například ve hře Alan Wake 2 se renderuje v rozlišení 1707 × 1067 pixelů, které se poté upscaluje na 2560 × 1600 pixelů.

Největší posun u DLSS 3.5

Výsledek téměř nerozpoznáte od nativně renderované scény ve vysokém rozlišení. Přitom všechno za cenu „nižšího“ nároku na výkon. Verze DLSS 2 (Super Resolution) dopočítává rozlišení pomocí AI a vektorů z herního engine (podporují všechny GeForce RTX).

DLSS 3 (Frame Generation) už dopočítává celé snímky pomocí AI a vektorů z herního engine (exkluzivní pro GeForce RTX řady 40, díky jejich akcelerátorům optického toku – umí zvýšit framerate i v případě, že výkon jinak bottleneckuje procesor). Nejnovější DLSS 3.5 (Ray Reconstruction) nahrazuje klasické denoisery AI. To vede k přesnějšímu zobrazení světelných efektů, přesnější reakci na blikající světla, redukci shimmeringu, kvalitnějším odrazům apod.

Díky DLSS roste počet fps v průměru takřka dvojnásobně. V některých hrách dokonce výrazněji. Například v Cyberpunku 2077 to může být až trojnásobný nárůst. Nicméně není to jen o hraní. V exportu videa dokáží být nové grafiky až dvojnásobně rychlejší než RTX řady 30. U trackování objektů je to téměř 1,6×. Výhody strojového učení přijdou vhod i u již zmiňovaného upscalingu nebo redukce šumu.

Technologie Max-Q

Samozřejmostí je zlepšení poměru výkonu k spotřebě energie, což je pro notebooky klíčové. I při vysokém výkonu je možné dosáhnout delší výdrže baterie. Technologie Max-Q zahrnuje funkce jako Dynamic Boost, Battery Boost a WhisperMode, které pomáhají zvyšovat výkon, prodlužovat výdrž baterie a snižovat hlučnost chlazení.

RTX řada 40 přináší podporu pro hardwarové kódování videa pomocí nejnovějšího AV1 kodeku, což je výhodné pro streamery a tvůrce obsahu, jelikož AV1 umožňuje vyšší kvalitu obrazu při nižší bitové rychlosti.

DLAA a Reflex

Ve hrách se můžete setkat ještě se dvěma pojmy. prvním je Nvidia DLAA – režim vyhlazování založený na umělé inteligenci, který využívá stejnou technologii vyvinutou pro DLSS. Avšak upravuje obraz s nativním rozlišením, takže se snaží zvýšit kvalitu, nikoliv však snímkovací frekvenci.

Navíc všichni hráči GeForce, počínaje uživateli řady GeForce GTX 900, mohou aktivovat Nvidia Reflex. Tuto technologii podporují hlavně populární kompetitivní FPS hry. Jedná se o snížení latence systému, takže vaše akce probíhají rychleji, což vám poskytne konkurenční výhodu v soubojích pro více hráčů.

Jaké jsem hrál hry?

Chtěl jsem vyzkoušet všechny zmíněné technologie, jak se chovají a jestli jsou opravdu tak přelomové. Hrál jsem aktuálně nejnáročnější hry, které nejenomže požadují vysoký výkon, ale zároveň nabízejí skutečně úchvatnou podívanou a využívají DLSS. Asi tou aktuálně nejlépe vypadající hrou je Cyberpunk 2077. V ní lze zapnout Overdrive režim pro ray tracing, což přidává extrémně náročný plný ray tracing.

Kdo hru hrál, dá mi za pravdu, že vypadá opravdu úchvatně. Ve městě jsou rozmístěné samé neonové nápisy, které svítí a odrážejí se v oknech nebo v kalužích. Právě těch realistických odlesků jsem si užíval nejvíc. Samozřejmostí je přesné ztvárnění svitu slunce, různých oparů, kouře apod. Díky DLSS máte ze hry mnohem lepší herní zážitek, protože vás neruší nízká snímkovací frekvence a můžete si vychutnávat ostré detaily.

Druhou náročnou hrou je Alan Wake 2. Jedná se o první hru, která podporovala plný ray tracing a DLSS 3.5 hned při vydání. Je známá pro detailní vizuální efekty, které posouvají hranice grafického zpracování na nejvyšší úroveň. Grafika vás opravdu pohltí svým realistickým pojetím. Jde zejména o osvětlení a stínování. Ale také textury jsou vysoce kvalitní a detailní, s věrným zpracováním prostředí.

Jak se mi hrálo?

Pojďme se podívat na holá fakt a čísla. Níže se můžete podávat na naměřená fps ve hrách, tabulky benchmarků atd. Nejčastěji jsem hrál v rozlišení 2560 × 1600 pixelů, které je na takovéto úhlopříčce plně dostačující. Sáhnout můžete i po Full HD, ale jak se sami přesvědčíte, tolik fps navíc vám to nepřinese.

K měření bych ještě doplnil, že režimem výkonu se myslí tři kategorie, které jsem si nadefinoval. Maximální odpovídá maximálnímu výkonu procesoru a grafické karty (režim Ultimate) s neomezenými otáčkami ventilátoru. Standardní udržuje rovnováhu mezi výkonem (GPU v režimu Standard), teplotou a hlučností ventilátorů. Baterie je posledním režimem, který se od standardního liší napájením pouze z baterie, nikoliv ze sítě jako v předešlých kategoriích, a GPU je v optimalizovaném módu.

Cyberpunk 2077

Ve první hře jsem sáhl pro měření přes zabudovaný benchmark. Jak si můžete všimnout, provedl jsem takřka všechny kombinace testů. U fps se vždy jedná o průměr snímků, které zachytil benchmark. Když jsem během provádění testů pozoroval ukazatel snímkování, fps byly vždy o nějakých 30 % vyšší, než ukazoval testovací program.

Je vidět, že DLSS s Frame Generation (dopočítávání snímků) funguje výtečně a dopomáhá rapidně zvýšit počet fps. Díky této technologii si můžete zapnout plný ray tracing a dostanete se na podobné fps, jako byste měli obě technologie vypnuté. DLSS také vylepšuje a doostřuje každý snímek – výsledky jsou precizní.

Benchmark v Cyberpunk 2077 Režim výkonu Detaily Ray tracing DLSS FPS (1920 × 1200 px) FPS (2560 × 1600 px) Maximální Ultra Overdrive Ano (FG) 78 59 Maximální Ultra Overdrive Ano 51 39 Maximální Ultra Overdrive Ne 28 16 Maximální Ultra Ultra Ano (FG) 106 81 Maximální Ultra Ultra Ano 66 57 Maximální Ultra Ultra Ne 44 29 Maximální Ultra Ne Ano (FG) 157 117 Maximální Ultra Ne Ano 89 85 Maximální Ultra Ne Ne 85 60 Standardní Ultra Overdrive Ano (FG) 64 53 Standardní Ultra Overdrive Ano 45 38 Standardní Ultra Overdrive Ne 23 15 Standardní Ultra Ultra Ano (FG) 100 80 Standardní Ultra Ultra Ano 60 54 Standardní Ultra Ultra Ne 40 25 Standardní Ultra Ne Ano (FG) 143 110 Standardní Ultra Ne Ano 84 79 Standardní Ultra Ne Ne 80 56 Baterie Ultra Overdrive Ano (FG) 49 36 Baterie Ultra Overdrive Ano 27 24 Baterie Ultra Overdrive Ne 13 8 Baterie Ultra Ultra Ano (FG) 57 50 Baterie Ultra Ultra Ano 26 25 Baterie Ultra Ultra Ne 22 15 Baterie Ultra Ne Ano (FG) 65 60 Baterie Ultra Ne Ano 36 32 Baterie Ultra Ne Ne 33 32

DLSS extrémně pomáhá

Jen pro srovnání – Gigabyte Aero 16 OLED s Nvidia RTX 4070 měl v Overdrive módu při DLSS s Frame Generation v rozlišení 2560 × 1600 px 23 fps, zatímco zde má RTX 4090 v průměru 59 fps. To je markantní rozdíl. Všimněte si, že nejlepších výsledků dosáhnete při napájení ze sítě a za pomocí DLSS.

Při plném ray tracingu je grafika úchvatná. Všechny odlesky detailní, nic není rozmazané. Sluníčko svítí neskutečně ostře. Je radost se na takový vizuál dívat. Vypadá to vážně realisticky. Když jsem snížil nároky na Ultra, stále se jednalo o precizní zpracování a jen při vzájemném porovnání jsou vidět rozdíly. Nejvíce asi v intenzitě svitu slunce, ale také v ostrosti a intenzitě odlesků.

Když vypnete ray tracing a nastavíte detaily na maximum, bohužel přijdete o jakékoliv odrazy ve vodě a v oknech. Ano, jsou tam, ale opravdu jen mlhavé. Najednou dostáváte pocit, jako byste hráli úplně obyčejnou hru. S nastavením si můžete pohrát podle svého a přizpůsobit si grafické zobrazení tak, jak vám bude připadat nejlepší.

Alan Wake 2

Hra Alan Wake 2 je lehce náročnější titul než Cyberpunk. Vidět už je to na samotném grafickém zpracování, které je prvotřídní.

Samozřejmě nechybí plná podpora ray tracingu nebo DLSS 3.5. RTX 4090 je skutečný herní kalibr, takže jsem mohl hrát v rozlišení 2 560 × 1 600 px a na plné detaily s ray tracingem. Abych se dostal aspoň nad 60 fps, zapnul jsem DLSS s Frame Generation, které mě přes tuto hranici dostalo.

Alan Wake 2 Režim výkonu Kvalita Ray tracing DLSS FPS (1920 × 1200 px) FPS (2560 × 1600 px) Maximální High High Ano (FG) 104 75 Maximální High High Ano 66 45 Maximální High High Ne 42 28 Maximální High Ne Ano (FG) 140 108 Maximální High Ne Ano 94 68 Maximální High Ne Ne 73 45

Hrát tuto hru bez ray tracingu by byl hřích, protože s ním je zpracování tak realistické. Jedinou možností, jak si dopřát plný zážitek bez trhání obrazu, je vzít si na pomoc umělou inteligenci v podobě DLSS.

Nejenže dokáže vylepšit obraz, ale dopočítá rozlišení a při zapnutí Frame Generation i celé nové snímky. Oboje se velmi pozitivně projeví na plynulosti hry.

Další herní pecky

Ještě jsem zvládnul hrát Counter-Strike 2, což je moje oblíbená pařba a zde jsem si hodně liboval. Dočkal jsem se skvělé grafiky a velmi vysokých fps.

Counter-Strike 2 Režim výkonu Kvalita FPS (1920 × 1200 px) FPS (2560 × 1600 px) Maximální Maximální 197 174

Nemohl jsem vynechat ani závodní pecku Forza 5, abych vyzkoušel i živější hry. Ani zde mě RTX 4090 v notebooku ROG Zephyrus G16 nezklamala.

Forza 5 Režim výkonu Kvalita Ray tracing DLSS FPS (1920 × 1200 px) FPS (2560 × 1600 px) Maximální Extrémní Extrémní Ano (FG) 192 164 Maximální Extrémní Extrémní Ano 127 119 Maximální Extrémní Extrémní Ne 116 108

Byl jsem až překvapený, jak tato poměrně náročná hra dokáže běžet plynule. Vizuální stránka opět parádní a nemám co vytknout. K dalším hrám jsem se už bohužel nestihl dostat, tak snad brzy u dalšího testu.

Dříve by mě asi nenapadlo, že by na hraní her postačoval notebook, a to na hraní herních AAA titulů s ray tracingem, v rozlišení 2560 × 1600 pixelů a na maximální detaily. Je neskutečné, kam se to za těch pár let posunulo. Jsem hodně zvědavý, kam se toto odvětví bude ještě ubírat.

Další měření výkonu GPU

Abychom nezůstali jen u hraní her. Došlo i na jiné benchmarky a na výsledky se můžete podívat v tabulce níže. Je vidět, že výkonu má notebook opravdu extrémně. Jen si dávejte pozor na to, jestli máte zapnuté maximální otáčky ventilátoru a maximální výkon při napájení, abyste dosáhli toho nejlepšího výkonu.

Disciplína mobilní RTX 4070 mobilní RTX 4090 RTX 3060 Ti Cinebench 2024 – GPU 11 076 bodů 18 120 bodů 2 001 bodů Geekbench 6 – GPU Open CL 115 033 bodů 164 375 bodů – Geekbench 6 – GPU Vulkan Performance 19 052 bodů 139 094 bodů – PerformanceTest 11.0 3d graphics mark 18 320 bodů 23 778 bodů –

Co ukázaly všechny testy, že při napájení pouze z baterie dokáže výkon klesnout až o značných 70 %. Vše si můžete hezky nastavit v programu Armoury Crate od Asusu. Vhod přijdou i šikovné zkratky na klávesnici.

Nvidia Studio

Notebook opravdu nevypadá jako herní, i když herní prvky zde samozřejmě najdeme. Nicméně se může hodit i kreativcům na práci s grafikou. Zde na scénu přichází Nvidia Studio, což je platforma pro profesionální tvůrce obsahu. Vysoký grafický výkon, „herní“ technologie, jako je ray tracing v reálném čase a DLSS 3.5, se používají pro práci s 3D grafikou, k akcelerování nebo zlepšení kvality náhledů ve viewportu apod.

Umělá inteligence může pomoci urychlit například upscaling obrazu a detekce bodů v obraze. Zatímco ray tracing poskytuje realističtější vizualizace při 3D modelování. Platforma zahrnuje aplikace jako Adobe Premiere Pro, Photoshop, Autodesk 3ds Max a mnoho dalších. Právě editování videa v Adobe Premiere jsem si osobně vyzkoušel – vše běželo hladce a překvapila mě rychlost exportu, i oproti mé PC sestavě s Intel Core i7-9700F (3,00 GHz) a Nvidia RTX 2060. Stabilizace byla o 10 % rychlejší a export 4K videa zhruba o 5 %.

Disciplína Výsledek Adobe Premiere Pro PugetBench 9 909 bodů

Také oblíbený a bezplatný nástroj DaVinci Resolve 17 využívá CUDA akceleraci, ale pomocí neurálního enginu zvládá detekovat objekty ve scéně, trackovat je, vytvářet automatické masky a následně v reálném čase aplikovat filtry. Jedná se o funkce AI Scene Edit Detection, AI Auto Reframe a Magic Mask. Díky všem těmto technologiím je práce mnohem efektivnější. Podle všech výsledků je grafická karta RTX 4070 Laptop 1,5× výkonnější než předchozí RTX 3070 Laptop.

Závěrečné hodnocení

Není žádný pochyb, že hraní s Nividia GeForce RTX 4090 je skutečná lahůdka. Mašina Asus ROG Zephyrus G16 (2024) si poradí s jakoukoliv hrou. Ano, námi testovaná nejvyšší konfigurace vychází na 101 990 Kč včetně DPH, ale pokud chcete to nejlepší mobilní hraní, RTX 4090 vám to dopřeje. Nejlevnější varianta tohoto notebooku s grafikou GeForce RTX 4060 vyjde na 71 490 Kč včetně DPH.

Díky ray tracingu vypadají hry mnohem reálněji. Světlo se odráží a láme v různých scénách, což vám dává neskutečně přesvědčivý a živý vizuální zážitek z hraní. Abyste nemuseli hned sahat po nižším rozlišení nebo horších detailech, pomůže DLSS, které navýší počet snímků při zachování kvality obrazu. Toto je zvláště důležité u notebooků, kde jsou výpočetní zdroje omezenější než u stolních počítačů. Byť tady by se dalo dalo polemizovat, protože tento notebook strčí hravě do kapsy starší herní PC.

Oproti předchozí generaci je zde v průměru až dvojnásobný nárůst snímků, respektive až na polovinu se může zkrátit čas exportu videa apod. Celkově tento notebook s RTX 4090, společně s ray tracingem a DLSS 3.5, představuje mílový krok vpřed v oblasti mobilního gamingu a grafických aplikací. Pro hráče a kreativce, kteří hledají spojení výkonu, přenositelnosti a kvality, je tato kombinace bezesporu jednou z nejlepších na trhu. Nvidia opět jasně ukázala, že se dá kvalitně hrát i v menším formátu, a to na noteboocích s GeForce RTX řady 40.