Test notebooku s Nvidia GeForce RTX řady 40: mobilní hraní na maximum

Otestovali jsme výkonnou grafickou kartu Nvidia GeForce RTX 4070

Toto GPU v sobě ukrývá notebook Gigabyte Aero 16 OLED se 4K displejem

Vyzkoušel jsem hraní Cyberpunk 2077 a Alan Wake 2

Tyto tituly podporují technologie Ray Tracing i DLSS 3.5

V dnešním světě moderních technologií, kde výpočetní výkon a grafická kvalita hrají klíčovou roli, se nám do rukou dostal notebook vybavený jednou z nejnovějších grafických karet na trhu – Nvidia GeForce RTX 4070. Ta nabízí podporu technologie Ray Tracing, která přináší neuvěřitelný realismus díky pokročilé simulaci světelných efektů, a DLSS 3.5, které inteligentně zvyšuje rozlišení a zlepšuje výkon bez ztráty kvality obrazu. GeForce RTX 4070 se stává nejen výkonným, ale i efektivním mobilním řešením pro nejnáročnější uživatele.

V této recenzi se podíváme na herní laptop Gigabyte Aero 16 OLED se 4K displejem, popíšeme si posun ve světě gamingu díky kartám RTX řady 40 a řekneme si jak tyto technologie ovlivňují celkový uživatelský zážitek z hraní nejnovějších her, ale i při práci s grafickými aplikacemi, nebo při běžném používání.

Na čem jsem testoval? Gigabyte Aero 16 OLED

Pro účely testování mi byl zapůjčen (herní) notebook Gigabyte Aero 16 OLED. Po rozbalení jsem nechtěl věřit, že se skutečně jedná o tak výkonnou mašinu. Na první pohled vypadá jako běžný hliníkový laptop, kterých se na trhu nacházejí desítky. Nicméně po bližším zkoumání jsem narazil na větrací otvory a na průduchy vespod, které mi daly jasně najevo, že tenhle stroj není žádné ořezávátko. Notebook se v námi testované konfiguraci aktuálně prodává za cenu 51 990 Kč.

Zpracování je na prvotřídní úrovni. Líbí se mi tenké rámečky okolo displeje, úzký profil od 1,8 do 2,2 cm, hmotnost pouhých 1,9 kg a podsvícené logo na zadní straně. Ačkoliv notebook vyrábí společnost Gigabyte, která cílí především na hráče, je tento model primárně určen spíše pro tvůrce obsahu. Hledí se zde zejména na kvalitní displej a dobrou portovou výbavu – výkon je jen doprovodným nástrojem. Mimo to se zde nachází operační systém Windows 11 Pro, operační paměť DDR5 o kapacitě 16 GB a SSD úložiště s 1 TB prostoru.

Naše konfigurace obsahovala procesor Intel Core i7 13. generace 13700H Raptor Lake se 14 jádry – 6 výkonných (až 5 GHz) a 8 efektivních. To je celkově 20 vláken s 24MB cache pamětí. Maximální příkon může činit až 45 W. K tomu zde mám to, proč probíhá tento test – grafickou kartu Nvidia GeForce RTX 4070 Laptop s 8GB GDDR6. Boost frekvence činí 1 980 MHz a maximální příkon 115 W.

Skvělý displej, avšak pouze 60Hz frekvence

Obrazovka je typu OLED s latencí odezvy 0,2 ms, takže na hry a práci s videem či grafikou úplná paráda. Barevné podání (100% DCI-P3) a vysoké rozlišení 4K (3 840 × 2 400 pixelů) nemohlo být ani lepší. Chválil jsem si i pozorovací úhly a vysokou svítivost 600 nitů (VESA DisplayHDR 600 True Black), která je dostatečná, i když venku svítí sluníčko. Víko lze otevřít do dostatečného úhlu pro práci nebo hraní na klíně.

Do téhle chvíle znělo všechno moc hezky, dokud vám neprozradím, že maximální obnovovací frekvence činí pouze 60 Hz. Ano, pokud budete hrát ve 4K, vyšší frekvenci nebudete mnohdy potřebovat, ale snížíte-li rozlišení nebo úroveň detailů, hry budou běžet nad 60 fps. Navíc poměr stran činí 16:10, což na hraní taky nemusí být zcela ideální.

Potěšen jsem byl ale z prostorné klávesnice a velkého touchpadu. Psalo se mi na ní velice dobře a rozložení je vhodné pro pohodlné hrání. 1,7mm zdvih kláves mi nijak nevadil. Avšak kombinace světlé barvy a podsvícení občas dělá problémy a znaky nejsou stoprocentně viditelné.

Ani při vyšší zátěži netopí

Notebook se ani při nejvyšší zátěži nezahřívá natolik, že bych nemohl mít při hraní ruku na jeho základně. Ventilátory potřebné teplo velice dobře odvádí a zařízení není nepřijatelně horké. Větráky naštěstí nejsou ani příliš hlučné, respektive si nevybavuju, že by mě to někdy rušilo, a to jsem hrál dost často bez sluchátek.

Portová výbava je velice bohatá a prakticky nic vám chybět nebude. O skvělý zvuk se starají dva 2W reproduktory, které směřují nahoru a podporují prostorový zvuk DTS:X. O rychlou a spolehlivou konektivitu se stará nejnovější verze Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.2. Nechybí ani 1080p videokamera, která společně s infračerveným snímačem podporuje odemykání pomocí obličeje Windows Hello.

Na závěr ještě zmíním 88Wh baterii, která vydrží 7,5 hodiny přehrávání videa, 5,5 hodiny procházení webu při maximálním jasu a při vyšší zátěži se dostanete přibližně na 2 hodiny provozu. Tento notebook rozhodně netrhá rekordy ve výdrži, ale drží se lehce nad průměrem mezi herními notebooky. Nabíjí se proprietárním konektorem a velkým 240W adaptérem, ale dobíjet můžete i přes USB-C do 86 W.

GeForce RTX řady 40 v noteboocích

Nvidia GeForce RTX řady 40 představuje průlom ve světě grafických karet. Přináší opravdu značný skok výkonu a efektivity oproti předchozím generacím. Verze pro notebooky je založena na nové architektuře, obvykle označované jako „Ada Lovelace“. Ta nabízí větší počet CUDA jader pro lepší paralelní zpracování, což vede ke zvýšení výkonu pro grafické úlohy a hraní her.

S vylepšenými RT jádry druhé nebo třetí generace umožňuje ještě efektivnější a realističtější simulaci světelných efektů v reálném čase, což zvyšuje realismus ve hrách a aplikacích. Jedná se zejména o sledování paprsků světla, odrazy a lomy, stínování, barvy, globální osvětlení, textury, integrace povrchů apod.

Termín „plný ray tracing“ nebo „path tracing“ obvykle odkazuje na scénář, kde jsou všechny aspekty osvětlení a stínování generovány výhradně pomocí techniky ray tracingu. Nevyužívají se žádné tradiční rasterizační techniky nebo aproximace pro vykreslování těchto efektů. Vyžaduje se sledování mnoha paprsků pro každý pixel obrazu a jejich interakci s celým prostředím scény, včetně odrazů od více povrchů a průchodu světla skrze průhledné objekty, což je výpočetně hodně náročné.

Tato extrémně náročná technologie byla dosud dostupná jako grafická nástavba starších a méně náročných her jako Minecraft s RTX, Portal s RTX atd. Cyberpunk 2077 podporuje tento režim pod tzv. Overdrive módem.

Technologie DLSS

Vylepšená Tensor jádra jsou klíčová pro technologii DLSS (Deep Learning Super Sampling), která využívá umělou inteligenci a strojové učení k optimalizaci výkonu a kvality obrazu. V RTX řadě 40 jsou tato jádra ještě efektivnější, což umožňuje lepší využití DLSS pro vyšší framerate a kvalitu obrazu při nižší výpočetní zátěži.

Nvidia trénuje AI síť pomocí superpočítačů na velké databázi herních scén. Tento proces zahrnuje učení sítě generovat vysoce kvalitní obrazy z nižších rozlišení. Během hraní hry DLSS nejprve renderuje herní scénu v nižším rozlišení. To výrazně snižuje výpočetní zátěž na grafickou kartu, což umožňuje aplikovat vyšší snímkovací frekvenci.

Poté AI síť, implementovaná ve speciálních Tensor jádrech na grafických kartách RTX, v reálném čase zpracovává obraz s nižším rozlišením. AI síť používá své trénované znalosti k inteligentnímu doplnění detailů a textur, čímž zvyšuje rozlišení obrazu na požadovanou úroveň. Například ve hře Alan Wake 2 se renderuje v rozlišení 1 707 × 960 pixelů, které se poté upscaluje na 2 560 × 1 440 pixelů.

Největší posun u DLSS 3.5

Výsledkem je obraz s vyšším rozlišením a vylepšenou kvalitou, který je téměř nerozeznatelný od obrazu, který je nativně ve vysokém rozlišení, ale s mnohem nižší výpočetní zátěží. Verze DLSS 2 (Super Resolution) dopočítává rozlišení pomocí AI a vektorů z herního engine (podporují všechny GeForce RTX).

DLSS 3 (Frame Generation) dopočítává snímky pomocí AI a vektorů z herního engine (exkluzivní pro GeForce RTX řady 40, díky jejich akcelerátorům optického toku – umí zvýšit framerate i v případě, že výkon jinak bottleneckuje procesor). Nejnovější DLSS 3.5 (Ray Reconstruction) nahrazuje klasické denoisery AI, což vede k přesnějšímu zobrazení světelných efektů, kvalitnějším odrazům, redukci shimmeringu, přesnější reakci na blikající světla apod.

DLSS zvyšuje počet fps v průměru takřka dvojnásobně. V některých hrách dokonce výrazněji. Například v Cyberpunk 2077 to může být až trojnásobně. Nicméně není to jen o hraní. V exportu videa dokáží být nové grafiky až dvojnásobně rychlejší než RTX řady 30. U trackování objektů je to téměř 1,6×. Výhody strojového učení přijdou vhod i u již zmiňovaného upsacalingu nebo redukce šumu.

Technologie Max-Q

Nové karty přináší lepší poměr výkonu k spotřebě energie, což je pro notebooky klíčové. To znamená, že i při vysokém výkonu je možné dosáhnout delší výdrže baterie. Max-Q technologie zahrnuje funkce jako Dynamic Boost, Battery Boost a WhisperMode, které pomáhají zvyšovat výkon, prodlužovat výdrž baterie a snižovat hlučnost chlazení.

RTX řada 40 přináší podporu pro hardwarové kódování videa pomocí nejnovějšího AV1 kodeku, což je výhodné pro streamery a tvůrce obsahu, jelikož AV1 umožňuje vyšší kvalitu obrazu při nižší bitové rychlosti.

DLAA a Reflex

Pokud ve hrách nepotřebujete vyšší výkon, můžete místo toho povolit Nvidia DLAA – režim vyhlazování založený na umělé inteligenci, který využívá stejnou technologii vyvinutou pro DLSS. DLAA upravuje obraz s nativním rozlišením, takže se snaží zvýšit kvalitu, nikoliv však snímkovací frekvenci.

Navíc všichni hráči GeForce, počínaje uživateli řady GeForce GTX 900, mohou aktivovat Nvidia Reflex. Tuto technologii podporují hlavně populárních kompetitivní FPS hry. Reflex snižuje latenci systému, takže vaše akce probíhají rychleji, což vám poskytne konkurenční výhodu v soubojích pro více hráčů.

Jaké jsem hrál hry?

Abych pořádně vyzkoušel grafickou kartu GeForce RTX řady 40 a všechny výše uvedené technologie, zahrál jsem si ty aktuálně nejnáročnější hry, které nejenomže požadují vysoký výkon, zároveň nabízejí skutečně úchvatnou podívanou a využívají výše zmíněné technologie.. Asi tou aktuálně nejlépe vypadající hrou, která využívá přednosti karet RTX, je Cyberpunk 2077. V ní si navíc můžete zapnout Overdrive Mode, který posouvá grafické provedení na zcela novou úroveň. Přidává totiž extrémně náročný plný ray tracing.

Hra vypadá opravdu úchvatně. Ve městě se nachází samé neonové nápisy, které svítí a odrážejí se v oknech nebo v kalužích. Právě těch realistických odlesků jsem si užíval nejvíc. Samozřejmostí je přesné ztvárnění svitu slunce, různých oparů, kouře apod. Hra navíc výborně využívá technologii DLSS, díky které máte z hry mnohem lepší herní zážitek, protože vás neruší nízká snímkovací frekvence a můžete si vychutnávat ostré detaily. Nastavení umožňuje úpravu jak DLSS, tak i Ray Tracingu. Také disponuje zabudovaným benchmarkem, ale o tom v další kapitole.

Druhou a poslední hrou, kterou jsem si na test vybral, je Alan Wake 2. Jedná se o první hru, která podporovala plný Ray Tracing a DLSS 3.5 hned při vydání. Tato hra je známá pro své detailní vizuální efekty, které posouvají hranice grafického zpracování na nejvyšší úroveň. Grafika vás opravdu pohltí svým realistický pojetím. Jde zejména o osvětlení a stínování. Ale také textury jsou vysoce kvalitní a detailní, s věrným zpracováním prostředí.

Jak se mi hrálo?

V této kapitole nebudu představovat mé herní úspěchy, respektive spíš neúspěchy, ale zaměřím se na herní výkon, ukážu některá měření fps ve hrách, tabulky benchmarků atd. Nicméně hrálo se mi parádně. Hlavně jsem si vychutnával skvělou a realistickou grafiku. Nejčastěji jsem hrál v rozlišení 2 560 × 1 600 pixelů, které je na takovéto úhlopříčce plně dostačující a navíc není tak náročné jako 4K.

Ve Full HD jsem takřka nikdy nehrál (jen pro potřeby testu), protože to nemělo smysl – displej je stejně jen 60Hz a na 60 fps jsem se při 2K rozlišení dostal takřka vždycky.

Cyberpunk 2077

Začněme hrou Cyberpunk 2077, která mimo jiné obsahuje zabudovaný benchmark. Výsledky z něj můžete vidět na screenshotech níže, avšak hned řeknu, že nejsou příliš vypovídající. Když jsem během provádění testů pozoroval ukazatel snímkování, fps byly vždy o nějakých 30 % vyšší, než ukazoval benchmark.

Nicméně co je zásadní, že jste schopni se při Ray Tracingu v Overdrive režimu a ve 4K rozlišení dostat na nějakých 20 fps v průměru, ale při statickém pohledu, kdy se v hře nic zásadního neděje, i na 55 fps. Pokud snížíte rozlišení na 2 560 × 1 600 pixelů, dostanete se v průměru už někam k 50 fps (ve Full HD už je to většinou nad 80 fps). Jestliže zůstanete u 2K rozlišení a k tomu snížíte nároky Ray Tracingu na Ultra, vzrostou hodnoty nad 75 fps.

Benchmark v Cyberpunk 2077 Detaily Ray Tracing DLSS Rozlišení FPS Ultra Overdrive Ano 1 920 × 1 200 px 85 Ultra Ultra Ne 1 920 × 1 200 px 44 Ultra Ne Ne 1 920 × 1 200 px 90 Ultra Ne Ano 1 920 × 1 200 px 138 Ultra Overdrive Ano 2 560 × 1 600 px 50 Ultra Ultra Ano 2 560 × 1 600 px 75 Ultra Ne Ne 2 560 × 1 600 px 55 Ultra Ultra Ano 3 840 × 2 400 px 30 Ultra Ne Ne 3 840 × 2 400 px 24 Ultra Overdrive Ano 3 840 × 2 400 px 20

DLSS extrémně pomáhá

Je vidět, že technologie DLSS 2 AUTO s Frame Generation (dopočítávání snímků) funguje výtečně a dopomáhá rapidně zvýšit počet fps. Díky této technologii si můžete zapnout plný Ray Tracing a dostanete se na podobné fps, jako byste měli obě technologie vypnuté. DLSS také vylepšuje a doostřuje každý snímek – výsledky jsou precizní.

V režimu Ray Tracing Overdrive je grafika úchvatná. Všechny odlesky detailní, nic není rozmazané. Sluníčko svítí neskutečně ostře. Je radost se na takový vizuál dívat. Vypadá to vážně realisticky. Když jsem snížil nároky na Ultra, stále se jednalo o precizní zpracování a jen při vzájemném porovnání jsou vidět rozdíly. Nejvíce asi v intenzitě svitu slunce, ale také v ostrosti a intenzitě odlesků.

Když vypnete Ray Tracing a nastavíte detaily na maximu, bohužel přijdete o jakékoliv odrazy ve vodě a v oknech. Ano, jsou tam, ale opravdu jen mlhavé. Najednou dostáváte pocit, jako byste hráli úplně obyčejnou hru.

Alan Wake 2

Hra Alan Wake 2 je lehce náročnější titul než Cyberpunk. Vidět už je to na samotném grafickém zpracování, které je prvotřídní.

Samozřejmě nechybí plná podpora Ray Tracingu nebo DLSS 3.5. Hru jsem většinou hrál s rozlišením Full HD a na plné detaily s Ray Tracingem. Abych se dostal alespoň k 60 fps, zapnul jsem DLSS, které mě na tuto hranici dostalo.

Alan Wake 2 Detaily Ray Tracing DLSS Rozlišení FPS High Ano Ne 1 920 × 1 200 px 32 High Ano Ano 1 920 × 1 200 px 64 High Ne Ne 1 920 × 1 200 px 70 High Ne Ne 2 560 × 1 600 px 42 High Ano Ano 3 840 × 2 400 px 20 High Ne Ne 3 840 × 2 400 px 17

Hrát tuto hru bez Ray Tracingu by byl hřích, protože s ním je zpracování tak realistické. Jedinou možností, jak si dopřát plný zážitek bez trhání obrazu je vzít si na pomoc umělou inteligenci v podobě DLSS. Nejen, že dokáže vylepšit obraz, ale dopočítá rozlišení a při zapnutí Frame Generation i celé nové snímky. Oboje se velmi pozitivně projeví na plynulosti hry.

Další měření výkonu GPU

Provedl jsem i několik testů výkonu GPU a na výsledky benchmarků se můžete podívat v tabulce níže. Je vidět, že výkonu má notebook opravdu hodně. Jen si dávejte pozor na to, jestli máte zapnuté maximální otáčky ventilátoru a maximální výkon při napájení, abyste dosáhli na maximální výkon. Například při napájení pouze z baterie dokáže výkon klesnout až o značných 70 %.

Disciplína Výsledek Cinebench 2024 – GPU 11 076 bodů Geekbench 6 – GPU Open CL 115 033 bodů Geekbench 6 – GPU Vulkan Performance 19 052 bodů PerformanceTest 11.0 3d graphics mark 18 320 bodů

Dříve by mě asi nenapadlo, že by na hraní her postačoval notebook, a to na hraní herních A titulů s Ray Tracingem, v rozlišení 2 560 × 1 600 pixelů a na maximální detaily. Je neskutečné, kam se to za těch pár let posunulo.

Nvidia Studio

Notebook je díky špičkovému displeji vhodný pro práci s grafikou. Na scénu tedy přichází Nvidia Studio, což je platforma pro profesionální tvůrce obsahu. Vysoký grafický výkon, „herní“ technologie jako Ray Tracing v reálném čase a DLSS 3.5 se používá pro práci s 3D grafikou, k akcelerování nebo zlepšení kvality náhledů ve viewportu apod.

Umělá inteligence může pomoci urychlit procesy jako je upscaling obrazu, detekci bodů v obraze, zatímco Ray Tracing poskytuje realističtější vizualizace při 3D modelování. Platforma zahrnuje aplikace jako Adobe Premiere Pro, Photoshop, Autodesk 3ds Max a mnoho dalších. Právě editování videa v Adobe Premiere jsem si osobně vyzkoušel – vše běželo hladce a překvapila mě rychlost exportu.

Disciplína Výsledek Adobe Premiere Pro PugetBench 853 bodů DaVinci Resolve Studio 18 PugetBench 1 589 bodů

Také oblíbený a bezplatný nástroj DaVinci Resolve 17 využívá CUDA akceleraci, ale pomocí neurálního enginu zvládá detekovat objekty ve scéně, trackovat je, vytvářet automatické masky a následně v reálném čase aplikovat filtry. Jedná se o funkce AI Scene Edit Detection, AI Auto Reframe, and Magic Mask. Díky všem těmto technologiím je práce mnohem efektivnější. Podle všech výsledků je grafická karta RTX 4070 Laptop 1,5× výkonnější než předchozí RTX 3070 Laptop.

RTX 500

Již v létě 2018 byla představena GeForce RTX 2080 – první grafická karta RTX na světě. Ray Tracing poháněný vyhrazenými jádry RT přinesl poprask. Konečně mohly přijít hry s opravdu reálnou grafikou, a to díky realistickému osvětlení a odrazům. DLSS, kterou umožňují Tensor Cores, navíc přinesla špičkovou grafickou akceleraci AI.

Všechno odstartoval Battlefield V v říjnu 2018, který podporoval RT odlesky a DLSS. Po dalších hrách následoval Minecraft s plným RT a DLSS 2. DLSS 3 přinesl Flight Simulator. Rozšíření k původní hře Cyberpunk 2077: Phantom Liberty aplikovalo nejnovější výhody DLSS 3.5. Aktuálně už více než 500 her a aplikací podporuje Ray Tracing a nějakou verzi DLSS.

Je vidět, že si hráči tuto technologii opravdu zamilovali. Ze statistik poté vyplývá, že Cyberpunk 2077 hraje 97 % z nich právě se zapnutým RT. Minecraft s RTX na 99 %, Alan Wake 2 na 99 % a Diablo IV na 96 %. Je pravidlem, že nové hry z většiny podporují jak Ray Tracing, tak DLSS.

Závěrečné hodnocení

Z testů a tabulek vyplývá, že hraní na noteboocích dává s grafickými kartami Nvidia GeForce RTX řady 40 smysl. Díky technologii Ray Tracing vypadají hry mnohem reálněji. Kdo jednou vyzkoušel odlesky ve hrách, dá mi jistě zapravdu, že hry bez toho už nevypadají tak dobře. Bylo fascinující sledovat, jak se světlo odráží a láme v různých scénách, což vám dává mimořádně přesvědčivý a živý vizuální zážitek z hraní. Abyste nemuseli hned sahat po nižším rozlišení nebo horších detailech, pomůže DLSS, které navýší počet snímků při zachování kvality obrazu. Toto je zvláště důležité u notebooků, kde jsou výpočetní zdroje omezenější než u stolních počítačů.

Je neuvěřitelné, jak nové RTX řady 40 dokáží využívat umělou inteligenci a strojové učení, aby dosáhly maximálního výkonu jak ve hrách, tak i při práci s grafickými a video nástroji. Oproti předchozí generaci je zde v průměru až dvojnásobný nárůst snímků, respektive až na polovinu se může zkrátit čas exportu videa apod. Oceňuji, že notebook si stále zachovává příznivou hmotnost a tloušťku. Při zátěži není abnormálně hlučný a nijak zvlášť se nezahřívá. I energetická spotřeba je lepší.

Ano, cena může být pro někoho omezující, ale naštěstí nejsou to takové částky jako před několika lety, kdy ceny grafických karet vystřelily do oblak. Celkově tento notebook s RTX 4070, společně s Ray Tracingem a DLSS 3.5, představuje významný krok vpřed v oblasti mobilního gamingu a grafických aplikací. Pro hráče a profesionály, kteří hledají kombinaci výkonu, přenositelnosti a kvality, je tato kombinace bezesporu jednou z nejlepších na trhu. Nvidia jasně dokazuje, že se dá kvalitně hrát i v menším formátu, a to na noteboocích s GeForce RTX řady 40.