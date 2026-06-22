Vláda uzákoní zákaz telefonů ve školách. Týkat se má základek i gymnázií

- Ministerstvo školství chce od příštího roku uzákonit zákaz telefonů ve školách
- Týkat by se měl mateřských a základních škol, ale i nižších ročníků gymnázií
- Zatím jde o návrh, který bude projednávat sněmovna, senát a prezident
Od příštího roku se počítá s velkou změnou používání mobilních telefonů v školách. Zatímco v současnosti je to pouze otázkou školního řádu a každá škola o tom rozhoduje sama, od září 2027 má nařídit zákaz telefonů přímo zákon. V neděli dopoledne to oznámil ministr školství Robert Plaga, následně to ve svém sdělení občanům uvedl i premiér Babiš.
Plošný zákaz telefonů v roce 2027
Navrhovaná právní úprava má v zásadě školám nařizovat, aby zajistily dodržování úplného zákazu používání mobilních telefonů ve školách, a to během výuky i v přestávkách. Jedinou výjimkou jsou žáci se zdravotními problémy, speciálními vzdělávacími potřebami (například hendikep a podobně), případně pokud je smartphone součástí výuky.
Školy budou muset dětem zajistit speciální odkládací místo, kam budou telefony bezpečně uloženy během času, který tráví ve škole. Zákon myslí i na trestání v případě, kdy bude zákon porušen. Škola má v takovém případě možnost zařízení žákovi odebrat, zařízení budou všem dotčeným dětem vráceny vždy po konci vyučování.
„Data i zkušenosti škol ukazují, že nadměrné používání mobilních telefonů během školního dne negativně ovlivňuje soustředění, vztahy mezi žáky i celkové školní prostředí. Proto přicházíme s jasnými pravidly formou zákona, která pomohou chránit děti před negativními dopady mobilů ve škole, ale zároveň ponechávají prostor pro smysluplné využití moderních technologií ve výuce,“ uvedl Plaga na sociálních sítích. Podobné výsledky studie Národní ústav duševního zdraví citoval i Babiš ve svém pravidelném videoblogu.
V návrhu zákona se počítá s platností od září 2027, přičemž dotknout by se měl mateřských škol, základních škol i nižších tříd víceletých gymnázií. Běžným legislativním procesem bude nyní zákon projednán poslaneckou sněmovnou, senátem a následně bude předán k podpisu prezidentovi.