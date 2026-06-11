Premiér Babiš znovu řeší mobily ve školách. Musíme to změnit, burcuje veřejnost

- Andrej Babiš podporuje omezení sociálních sítí pro mladistvé i zákaz telefonů ve školách
- Pravidla týkající se používání mobilů si však stanovuje každá škola zvlášť
- Dohlíží na to Česká školní inspekce, ta však nechává školám volnou ruku
Premiér České republiky Andrej Babiš se po čase vrátil k tématu škodlivosti sociálních sítích a zákazu mobilních telefonů ve školách. Ve svém čtvrtečním vyjádření na sociálních sítích tvrdí, že telefony do škol nepatří, že okrádají děti o dětství a obul se přitom i do předchozí vlády, která podle něj v této oblasti zaspala. Odborníci přitom opakovaně varují, že zákaz jako takový toho až tolik neřeší.
Babiš chce konec telefonů ve školách
„Mobilní telefony na základní školy prostě nepatří. Škola má být místem, kde se děti učí, baví se mezi sebou a vznikají kamarádství,“ napsal Babiš na svůj facebookový profil. Podle svých slov se k němu dostávají videa, na kterých děti ve školách jen sedí u telefonů a neprobíhají mezi nimi žádné sociální vazby; maximálně ty virtuální.
Své předchůdce ve vedení státu kritizuje za to, že v této oblasti zaspali. „Naše vláda to chce změnit. A změní. Ochrana dětí v digitálním světě bude jedním z velkých témat příštích let. Nejde totiž jen o mobilní telefony ve školách. Souvisí to s duševním zdravím mladé generace, mezilidskými vztahy, schopností soustředit se, ale také s debatou o sociálních sítích a jejich vlivu na děti,“ uvedl premiér. Zároveň ale přiznal, že telefony jsou klíčovou součástí moderního světa.
Už v únoru Babiš nastínil plán na zavedení zákazu sociálních sítí pro děti do 15 let. Inspiraci přitom bere z Francie, která od září minulého roku zavedla plošný zákaz sociálních sítí pro děti, které ještě nedovršily 15. narozenin. Absolutním průkopníkem je v tomto ohledu Austrálie, která stejnou zákonnou regulaci zavedla už od prosince 2025.
Zákaz mobilních telefonů ve školách je trochu jiný příběh. Zákonná úprava v tomto ohledu není nutná, protože při výuce přebírá za studenty zodpovědnost škola, a ta si může sama rozhodnout o podmínkách na základě školního řádu. Česká školní inspekce to potvrdila už v létě 2024, kdy došlo k úplně prvnímu zákazu telefonů v českých školách, konkrétně v pěti základních školách ve Vsetíně.
„Školní řád nebo vnitřní řád může omezit nebo zakázat používání mobilních telefonů nebo jiných elektronických zařízení dětmi, žáky nebo studenty, s výjimkou jejich používání v nezbytném rozsahu ze zdravotních důvodů,“ citovala tehdy školní inspekce novelu školského zákona z roku 2020.
Experti mají jasno
Proti plošným zákazům však vystupuje politická opozice, ale i odborníci. Na samotnou regulaci používání telefonů ve škole se většina odborné veřejnosti dívá neutrálně – telefony nejsou dětem násilně odebírány, naopak jsou uskladněný do speciální krabice, a v případě potřeby (například důležitý telefonát od rodičů a podobně) je vyučující dětem bez problémů poskytne.
Složitější je to při zákazu sociálních sítí. Odborníci nejčastěji poukazují na vágní definici sociální sítě. Jak upozornil bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil, místo klasických sociálních sítí mohou vznikat hybridní platformy, zaměřené například na hry a podobně, které nebudou v zákazu specifikovaný. Problém se tím tedy nijak nevyřeší.
Fenomén substituce zmiňují i experti Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). Dotčená skupina si rychle najde náhradu, promptně zareaguje i samotná platforma, která je případným zákazem ovlivněna. V případě nevhodného obsahu na sociálních sítích se děti mohou skokově přesunout na Roblox, který jako sociální síť vnímán není. Zástupci Rady Českého telekomunikačního úřadu v čele s předsedou Markem Ebertem s navrhovaným zákazem sociálních sítí po vzoru Francie rovněž nesouhlasí.