Sociální sítě jsou zlo. Babiš chystá zákaz pro děti do 15 let

- Premiér Andrej Babiš potvrdil, že se vláda bude zabývat zákazem sociálních sítí pro děti do 15 let
- Mělo by se jít o plošný zákaz po vzoru Francie či Austrálie, tedy bez výjimky se souhlasem rodičů
Hned několik vyspělých západních států v posledních letech zavedly úplný nebo alespoň částečný zákaz sociálních sítí pro mladistvé. Například minulý měsíc si parlament ve Francii odsouhlasil podobně tvrdý zákaz pro mladistvé pod 15 let, tak trochu po vzoru Austrálie. Velmi podobnou zákonnou úpravou se nyní zabývá i česká vláda, sám premiér Andrej Babiš to uvedl na svém facebookovém profilu.
„Francie chce zakázat užívání sociálních sítí dětem pod 15 let. No, co na to naše vláda? […] Já jsem pro, protože ty odborníci, které já znám, říkají, že je to strašně škodlivé pro děti,“ uvedl premiér Babiš (ANO) ve svém nedělním sdělením občanů na Facebooku. Slova svého vládního kolegy pak na CNN Prima News potvrdil i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO), podle něj vláda tuto regulaci rovněž „vážně zvažuje“.
— Andrej Babiš (@AndrejBabis) February 8, 2026
Havlíček v televizní debatě následně potvrdil, že v letošním roce chce vláda nový zákon pro regulaci sociálních sítí u mladistvých navrhnout k projednání v poslanecké sněmovně. Mezi odborníky, se kterými současná vláda jedná, mají být i zástupci operátorů. Ve svém vystoupení rovněž prohlásil, nejspíš v kontextu dopadu na mladistvé, že „sociální sítě jsou opravdu zlem“.
Jaké země zavedly částečný/úplný zákaz sociálních sítí?
- Francie – od roku 2023 částečný zákaz (se souhlasem rodičů), od září 2026 úplný zákaz pro mladší pod 15 let
- Německo – částečný zákaz pod 16 let (se souhlasem rodičů)
- Itálie – částečný zákaz pod 14 let (se souhlasem rodičů)
- Austrálie – od prosince 2025 úplný zákaz pod 16 let, nutno ověřovat věk, bez výjimky se souhlasem rodičů
- Španělsko – zvažuje částečný zákaz pod 16 let (se souhlasem rodičů)
- Portugalsko – zvažuje částečný zákaz pod 16 let (se souhlasem rodičů)
Plošný zákaz sociálních sítí pro děti mladší 16 let zvažuje i Evropský parlament, do budoucna by nařízení mohl vymáhat po všech členských státech Evropské unie.
Opozice volá po odpovědnosti rodičů
Přímo v debatě na CNN Havlíčkovi oponoval europoslanec za ODS Alexandr Vondra: „Na jednu stranu tomu fakt rozumím. Na druhou stranu, jak to udělat tak, aby nebylo kompromitováno základní právo na soukromí.“ Krátce poté se k plánům vlády vyjádřil i bývalý ministr dopravy a nový předseda ODS Martin Kupka.
Ten upozornil na nedostatečnou kontrolu věku již v současném stavu, spíše by se tak přikláněl k tomu, aby děti používaly sociální sítě s výslovným souhlasem a odpovědností rodičů. „Bank ID i státní systémy to umí, aniž by právě občanku nahrávaly a unikala jakákoli osobní data,“ nastínil možnou formu řešení na síti X ex-ministr Kupka.
Odborníci mají různé názory
Podobnou právní normu, kdy rodiče musí dát výslovný souhlas s tím, že jejich mladistvé děti používají sociální sítě, zavedla francouzská vláda tzv. Digital Majority Law již v roce 2023. Není jasné, jak účinná tato legislativa byla, nicméně v lednu letošního roku dolní komora parlamentu ve Francii schválila plošný zákaz pro děti do 15 let, který začne platit od září 2026.
Začali jsme o tom mluvit s některými industriemi naprimo. Pokus o dohodu bych jako první krok nevyloučil. Sociáni sítě je jen třetina problémů s digi závislostmi. Gaming, scrolling..Ten digi svět má navíc tolik možností, že si vytvořím skupinu/komunitu i mimo klasické velké sítě…
— Jindřich Vobořil (@voborilofficial) February 8, 2026
Na inkriminovaných sociálních sítích se k návrhu vyjádřil i Jindřich Vobořil, bývalý národní protidrogový koordinátor. Ten podobné represivní kroky označil za „laciný politický slib“, protože podle jeho názoru se minou účinkem. „Ten digi svět má navíc tolik možností, že si vytvořím skupinu/komunitu i mimo klasické velké sítě nevim, přes herní a jakoukoliv jinou appku,“ napsal na X a dodal, že „efektivnější je prevence, edukace, včasný záchyt a pomoc“.