Rodiče jim zakázali mobil, tak vyskočily z okna. Dívky byly závislé na online hře

- Tři mladé sestry tragicky zemřely po skoku z 9. patra bytového domu v Ghaziabádu poblíž Dillí
- Podle rodiny a policie byly závislé na korejské online hře, kterou jim rodiče zakázali
- Tragédie odhaluje nebezpečí digitální závislosti u dětí a volá po větší obezřetnosti rodičů
Ve středu ráno kolem 2 hodin místního času se tři sestry – Nishika (16), Prachi (14) a Pakhi (12) – vrhly z balkonu 9. patra v rezidenční čtvrti Bharat City Society v Ghaziabádu v severní Indii. Policie našla v jejich pokoji deník s osmi stranami sebevražedných poznámek, kde popisovaly svou lásku k online hraní a posedlost korejskou kulturou. Rodiče jim omezili přístup k mobilu kvůli nadměrnému hraní, což je podle všeho dovedlo k tragickému činu. Informovala o tom indická stanice NDTV.
Závislost na hrách
Sestry podle informací od rodičů chodily za školu již dva roky a trávily dny hraním, často se navzájem oslovovaly korejskými jmény a snily o cestě do Jižní Koreje. Děvčata byla údajně závislá na interaktivní romantické hře „Korean Love Game“, se kterou trávily veškerý volný čas (a následně i čas, kdy měla být ve škole) bezmála 3 roky. Závislost začala během pandemie Covid-19, kdy děti trávily čas téměř výhradně u mobilů.
Policie nyní prošetřuje, zda hra – či nezdravý vztah k ní – přímo souvisí se sebevraždou, předběžné zjištění ukazují přinejmenším na extrémní závislost. „Promiň, ale Korea je náš život, Korea je naše největší láska, ať říkáš cokoli, nemůžeme se jí vzdát. Proto se zabijeme,“ citoval sebevražedný dopis svých dcer otec Chetan Kumar.
Rizika pro rodiče i děti
Tento případ zdůrazňuje rostoucí problém herních závislostí, které postihují miliony mladých lidí po celém světě. Světová zdravotnická organizace (WHO) ji klasifikuje jako poruchu od roku 2018, s příznaky jako ztráta kontroly a sociální izolace; zkrátka jako každá jiná závislost. V Indii a dalších zemích dochází k podobným tragédiím, kde hry s mikrotransakcemi nebo sociálními prvky destruují psychiku dětí.
Role rodičů je v digitálním světě zásadní. Telefony a online hry dnes nejsou jen nevinnou zábavou, ale mohou se stát únikovým prostorem, kde dítě tráví většinu času bez dozoru dospělých. Odborníci upozorňují, že náhlé zákazy bez předchozí komunikace, nastavení hranic a porozumění mohou u psychicky křehkých dětí vyvolat silné emoční reakce. Rodiče by proto měli mít přehled o tom, jaké aplikace jejich děti používají, kolik času u nich tráví a jaký obsah konzumují.
Jak být jako rodič pozornější?
Moderní systémy dnes rodičům dávají do rukou nástroje, které dříve neexistovaly. Na telefonech s Androidem lze využít aplikaci Google Family Link, která umožňuje sledovat, kolik času dítě tráví na mobilu, omezit používání jednotlivých aplikací, nastavit denní limity nebo telefon na noc zcela uzamknout. Rodiče mají také přehled o tom, jaké aplikace si dítě instaluje, a mohou jejich stažení schvalovat či blokovat. Důležité je ale tyto nástroje nevnímat jen jako „digitální dohled“, nýbrž jako způsob, jak dítěti pomoci vytvořit zdravé návyky.
Podobné možnosti nabízí i Apple v rámci funkce Čas u obrazovky. Ta je součástí iOS, macOS i iPadOS a umožňuje rodičům nastavit limity pro hry, sociální sítě i konkrétní aplikace, filtrovat nevhodný obsah nebo omezit komunikaci s neznámými kontakty. Výhodou ekosystému Applu je provázanost napříč zařízeními – rodiče tak mohou sledovat aktivitu dítěte nejen na iPhonu, ale i na tabletu nebo u sdíleného počítače v obýváku.