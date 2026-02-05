Speciální valentýnské slevy od JBL: vybrali jsme TOP produkty pro něj a pro ni!

Valentýn je ideální čas potěšit ty, na kterých nám záleží. JBL přináší Valentýnský speciál plný stylových dárků pro něho i pro ni, a to od kvalitních sluchátek až po výkonné reproduktory. Využijte speciální slevy na vybrané JBL produkty a vyberte dárek, který bude znít láskou. Akce platí do 15. února letošního roku.
Dárky pro něj
JBL Quantum 810: gaming headset se vším, co hráč potřebuje
Ikonický herní headset, který prozradí každý detail ve vysokém rozlišení. Disponuje s ANC a JBL Quantum Surround a je kompatibilní s PC a všemi herními platformami.
Herní sluchátka JBL Quantum 810 naleznete na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců ve slevě 34 %! Z ceny 4 999 Kč klesly na 3 299 Kč.
JBL Charge 6 Black: Přenosný voděodolný reproduktor s odolností vůči pádu z 1 metru
Vyhlášený portálem What-Hifi? za nejlepší Bluetooth reproduktor roku 2025 do 200 €. Charakterizuje jej silný JBL Pro Sound, Auracast, AI Sound Boost a odolnost IP68.
Reproduktor JBL Charge 6 naleznete na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců ve slevě 20 %! Z ceny 4 990 Kč klesl na 3 999 Kč.
JBL Tune 770 Blue: Zlatá střední cesta do světa JBL sluchátek přes hlavu
Lehká skládací bezdrátová sluchátka řady TUNE v tmavě modré barvě s adaptivním ANC a Smart Ambient. Poháněno s JBL Pure Bass Sound a s výdrží baterie až 70H.
Sluchátka JBL Tune 770 naleznete na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců ve slevě 24 %! Z ceny 3 290 Kč klesly na 2 499 Kč.
Dárky pro ni
JBL Flip 7 Pink
Stylový přenosný reproduktor s výkonným zvukem a ikonickým designem
Bluetooth reproduktor v růžovém provedení, oceněný titulem od EISA s výkonem až 35 W a bezztrátovým přehráváním přes USB-C. IP68, Auracast, AI SoundBoost a karabina/poutko v balení.
Reproduktor JBL Flip 7 naleznete na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců ve slevě 21 %! Z ceny 3 790 Kč klesl na 2 999 Kč.
JBL Live 670 White: elegantní bezdrátová sluchátka s ANC pro každodenní komfort
Pohodlná bezdrátová sluchátka přes hlavu v elegantní bílé barvě s výkonným JBL Signature Sound, adaptivním potlačením hluku (ANC), technologií Smart Ambient a výdrží až 65H.
Sluchátka JBL Live 670 naleznete na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců ve slevě 24 %! Z ceny 3 290 Kč klesly na 2 499 Kč.
JBL Live Flex Black: Moderní TWS sluchátka s ANC, která se přizpůsobí uším
Pecková bezdrátová sluchátka se skvělým hudebním projevem a čistými hovory díky 6 mikrofonům. Disponují adaptivním ANC, prostorovým zvukem a 40H kombinovanou výdrží baterie.
Sluchátka JBL Live Flex naleznete na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců ve slevě 17 %! Z ceny 2 999 Kč klesly na cenu 2 499 Kč.