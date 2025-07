Recenze Samsung Galaxy Z Flip 7: stylová evoluce, ale i pár nepříjemných kompromisů

Samsung Galaxy Z Flip 7 je určitě jeden z nejlepších véčkových telefonů na českém trhu

Benefituje z kvalitního zpracování, chybí mu ale inovace v mnoha přehlížených oblastech

Navrch další meziroční zdražení, základní variantu pořídíte od 29 990 Kč včetně DPH

Samsung a jeho byznys se skládacími telefony se v posledních letech dostal do mírné (ne)inovační spirály. Ano, má know how. Ano, dělá to dobře a jeho produkty jsou kvalitní. Nikdo mu nemůže upřít status průkopníka. Ale dlužno přiznat, že poslední dvě generace Flipů a Foldů toho moc revolučního nepřinesly. Jak jsou na tom letošní modely? Po recenzi Foldu 7 přinášíme detailní pohled i na véčkový Flip 7, který spoustu věcí vylepšuje a meziroční posun je tu velký. Vše ale tak trochu umenšuje obligátní srovnání s konkurencí.

Ani letošní modely se nevyhnuly mírnému, leč znatelnému meziročnímu zdražení. Nejnovější véčko Galaxy Z Flip 7 tedy v základní konfiguraci 12/256 GB pořídíte za 29 990 Kč, vyšší 512GB paměťovou variantu pak koupíte za 33 290 Kč. Hovoříme tedy o zdražení o 1 000 až 1 300 korun oproti Z Flipu 6, paměťové varianty zůstávají. Cena může být ponížena výkupním bonusem, ale totéž platilo i vloni.

Obsah balení

Prodejní balení je u nového Flipu 7 podobně strohé, jako v minulých letech. Na mírně plastické grafice Samsung vyzdvihuje tu největší letošní novinku: plnohodnotný venkovní displej bez znatelných okrajů. Z balení se dozvíte, že zařízení bylo vyrobeno v Jižní Koreji a že je recyklovatelné. Uvnitř se pak nachází jen telefon samotný, sponka na SIM slot, nezbytná literatura a 1metrový černý USB-C kabel. Vše ostatní, včetně nabíječky, je nutné dokoupit.

Ještě tenčí, ještě kompaktnější

Velká odtučňovací kúra zasáhla letos především Fold. Nemělo by však zapadnout, že částečně došlo k redukci rozměrů také u véčkového Flipu. Pokud máte zkušenost s loňskou či předloňskou generací, změnu poznáte okamžitě. Flip 7 je v ruce opravdu hodně tenoučký, má tradičně rovné boky a velmi úzký profil.

Srovnání hovoří za vše: v rozloženém stavu 166,7 × 75,2 × 6,5 milimetru, ve složeném 85,5 × 75,2 × 13,7 milimetru, oproti tomu Flip 6 165,1 × 71,9 × 6,9 milimetru, respektive 85,1 × 71,9 × 14,9 milimetru. Hodně udělala i razantní změna poměru stran, z dříve používaného 22:9 na už celkem konvenčních 21:9. Telefon je díky tomu trochu širší, má i větší rozkládací displej a v ruce působí mnohem víc jako klasický smartphone, ne skládačka.

K designu prakticky žádné výtky, je sice uniformní, ale minimalistický a všechno lícuje, jak má. Ani po necelých dvou týdnech používání nic nevrže ani nelupe, pant je velmi pevný a zařízení v rozevřeném stavu svírá takřka jednoznačně úhel 180°. V zavřeném režimu pak obě poloviny díky vystouplým rámečkům perfektně doléhají tak, že se dovnitř nedostane žádná nečistota; nevložíte tam ani list papíru.

Konstrukce je samozřejmě hliníková, záda a vnější displej překrývá sklo. Zde snad jen detail, a sice že zadní plocha, na které telefon leží, je možná zbytečně nevyužitá a působí prázdně. Logo je pouze na hřbetě. Nechybí certifikace odolnosti IP48, která zajišťuje částečnou ochranu proti prachu a plnou ochranu i při ponoření telefonu do hloubky 1,5 metru klidně na 30 minut.

Konečně pořádný displej

O vnitřním displeji již trochu řeč byla. To hlavní je vlastně jen změna poměru stran, díky čemuž je obrazovka mnohem bližší běžným konvenčním smartphonům. Nově nabízí úhlopříčku 6,9″ a již zmíněný poměr stran 21:9. S tím i mírně narostlo rozlišení, ale pořád hovoříme o Full HD+ (1 080 × 2 560 pixelů). Všechno je perfektně čitelné a krásně ostré, a to jak pro práci, tak například pro úpravu fotografií nebo hraní her.

Jinak ale zůstal displej vlastně stejný. Opět jde o LTPO AMOLED 2X panel s vysokou obnovovací frekvencí 120 Hz a svítivostí až 2 600 nitů při zobrazování HDR obsahu. V běžném automatickém režimu pak zvládá podsvícení skoro 1 500 nitů, což je dle měření GSMAreny dokonce víc než Z Fold 7 nebo základní Galaxy S25. Totožný zůstal i ohyb v polovině displeje, který je patrný na omak i pohled (hlavně proti světlu), na druhou stranu výrobci v tuto chvíli používají to nejlepší možné řešení, které je k dispozici.

Největší inovaci v sérii Flip pak představuje větší vnější displej, který letos narostl na úhlopříčku 4,1″. Rozprostírá se přes celou horní polovinu zad, od okraje jej navíc dělí pouze 1,25 milimetru, takže je větší než u přímé konkurence od Motoroly. Technologicky jde o ten stejný LTPO AMOLED 2X panel s maximální svítivostí až 2 600 nitů a svižnou 120Hz dynamickou frekvencí. Využívá ale „jen“ sklíčko Gorilla Glass Victus 2, nikoliv modernější keramické krytí.

Zvětšení vnějšího displeje je vítané novum, protože konkurence podobnou koncepci „displeje, který obtéká fotoaparáty“ nabízí již minimálně 2 roky. Venkovní displej je díky těmto rozměrům mnohem lépe ovladatelný a obecně lépe použitelný, protože přes něj tím pádem vyřešíte i reakci na notifikace nebo si otevřete webovou stránku.

Výkon na vlajkové úrovni vypadá jinak

Zatímco vloni oplývaly skládačky tou nejlepší výbavou od amerického Qualcommu, letos udělal Samsung zase po letech otočku. Véčko Z Flip 7 disponuje čipovou sadou Exynos 2500 vlastní výroby, jde o 3nm čip s 10jádrovým procesorem, jehož hlavní hybnou silou je Cortex-X5 s taktem 3,3 GHz a grafický čip Xclipse 950.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Z Flip 7 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 16, čipset: Samsung Exynos 2500, octa-core, 3,3 GHz Cortex-X925 + 2× 2,75 GHz Cortex-A725 + 5× 2,36 GHz Cortex-A720 + 2× 1,8 GHz Cortex-A520, GPU: Xclipse 950, RAM: 12 GB , interní paměť: 256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 75,2 × 166,7 × 6,5 mm (rozevřený), 75,2 × 85,5 × 13,7 mm (zavřený), hmotnost: 188 g, zvýšená odolnost: IP48 Displej, konektivita a baterie 6,9" + 4,1", Dynamic AMOLED, rozlišení: 1080 × 2520 px, 948 × 1048 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4300 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, 23mm, 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS, druhý: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, 123˚, 1/3.2", 1.12µm, selfie kamera: 10 Mpx, f/2.2, 4K video

Výkonu má rozhodně dost, to je určitě potřeba zmínit. Ať už plánujete na novém Flipu pracovat s více aplikacemi najednou, hrát hry, nebo upravovat fotografie a videa, žádného nepříjemného čekání se nedočkáte – vše funguje rychle a dle očekávání bezproblémově. Dle tabulkových hodnot ale Z Flip 7 nijak zvlášť nezaujme, v oblíbených benchmarcích proti konkurenci propadá a trápí ho i nadměrné zahřívání až na 43 °C při vyšší zátěži.

Benchmark Samsung Galaxy Z Flip 7 Samsung Galaxy Z Flip 6 Motorola Razr 60 Ultra Geekbench 6 – Single Core 2 108 bodů 2 155 bodů 2 910 bodů Geekbench 6 – Multi Core 7 044 bodů 5 544 bodů 6 669 bodů 3DMark Wild Life Extreme 2 662 bodů 4 479 bodů 5 278 bodů AnTuTu 10 1 510 830 bodů 1 422 972 bodů 2 223 718 bodů

Meziroční rozdíl ve výkonu se projevil především u grafického čipu. Adreno 750 je viditelně o parník výkonnější než letošní Xclipse 950, pokud tedy nový Z Flip 7 láká progresivní hráče, nemusí jít o zrovna ideální volbu, zejména ve srovnání s loňskou generací (která se aktuálně doprodává), nebo s konkurenčním véčkem od Motoroly.

Novinka Samsungu je nabízena s 12 GB RAM a 256 či 512GB úložištěm typu UFS 4.0. Z této paměti pak systém ukusuje zhruba 21,5 GB. K další výbavě patří 5G i LTE připojení, Wi-Fi 7, Blutetooth 5.4, eSIM, pochopitelně i NFC, gyroskop, GPS a speciální bezpečnostní platforma Samsung Knox. Na pravém boku se nachází kapacitní čtečka otisků prstů.

Výdrž a nabíjení

Výrobce pro letošní generaci Galaxy Z Flipu trochu zvětšil akumulátor, přestože došlo k nemalé úspoře rozměrů. Podle všeho ale nedošlo k nasazení novějšího typu s křemíko-uhlíkovou anodou, takže kapacita se zvětšila jen nepatrně: na 4 300 mAh, oproti 4 000 mAh vloni. Na celkové výdrži se to podepsalo, i když velmi málo a jen v určitých situacích.

Z Flip 7 vydrží podstatně déle při přehrávání videí i při hraní her. Zde můžeme vděčit zejména úspornějšímu čipsetu, který sice o poznání víc topí a nemá tolik výkonu, ale výdrž na jedno nabití se díky němu zvýšila o pár procent. V praxi ale stále platí, že Z Flip 7 je stále jednodenní telefon, to znamená, že náročný pracovní den zmákne v pohodě, na víc si ale netroufejte bez šikovného balancování s úsporným režimem už někdy na úrovni 30 % baterie.

Naměřená rychlost nabíjení 25W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 20 minut 34 minut 69 minut 102 minut

Maximální nabíjecí výkon je zde znovu jen 25 W. Originální adaptér si navíc musíte pořídit vlastní, jinak budete nabíjet ještě pomalejším výkonem. Nabíjení z 1 do 100 % pak trvá asi hodinu a půl, za 29 minut na nabíječce se dostanete na 50 %. Výrazně pomalejší je pak bezdrátové nabíjení: 15 W Qi 1. generace, případně 4,5W reverzní nabíjení ze zad, například pro dobití hodinek či sluchátek.

Systém

Nový Z Flip 7 běží v základu na Androidu 16 s grafickou nadstavbou One UI 8.0. To je celkem slušný posun, protože loňský model začínal na Androidu 14. Díky velkorysé 7leté podpoře tak na nejnovější véčko nainstalujete ještě Android 23 v roce 2032. Po celou dobu podpory budete dostávat jak velké (i malé) aktualizace systému a grafické nadstavby, tak i updaty bezpečnostních záplat. Vynikající podporu dokládá i aktuální červnová bezpečnostní aktualizace.

Samotná nadstavba One UI 8.0 je pak dobře známá všem, kteří roky používají starší verze. Graficky bohatá překrývka Androidu nabízí jen pár nových animací, mírně přepracované ovládací centrum, ale jinak vše při starém. Zůstala bohatá sada nativních aplikací, mírného vylepšení se dočkal sumář Now brief a samozřejmě umělá inteligence.

Ta je stále rozdělena mezi Google (Gemini + Circle to Search) a Samsung. Sympatickou novinku je, že část AI funkcí přetekla i na vnější displej. Například komunikační AI chatbot Gemini Live nyní funguje perfektně i bez nutnosti otevírat telefon. Totéž platí i o ChatGPT, Perplexity a dalších, ale musíte pro to využít speciální launcher aplikací Good Lock, respektive dodatek MultiStar.

A to se dostáváme k tomu hlavnímu – aplikace na velkém vnějším displeji. Samsung nenabízí řešení jako konkurence, takže One UI na vnějším displeji běží v úspornějším, komprimovaném režimu. V nativním formátu zde funguje jen několik jednotek aplikací (Mapy, YouTube, Zprávy a podobně), vše ostatní obstará launcher.

Toto řešení není nijak nepraktické – vytvoří vám další plochu, kam můžete umístit doslova jakoukoliv aplikaci z telefonu. Ani po mnoha letech však korejský výrobce nedokázal tuto funkci vyjmout ze stavu „Labs“, tedy jakéhosi testování neurčeného pro koncové uživatele. Jedinou překážkou je to, že se k aktivaci MultiStar musíte proklikat v nastavení. Komfortní to není a ne každý uživatel si s tím na první dobrou poradí. Konkurence je v tomto ohledu univerzálnější.

Fotoaparát a video

Samsung po svém typickém vzoru převzal fotoaparát z loňského roku. V hlavní roli je tedy primární a širokoúhlý fotoaparát, který jsme mohli vidět už u Galaxy Z Flipu 6. Pochopitelně jej má na starosti korejská dceřinka Samsungu – Isocell. Bez zajímavosti není ani to, že si tento fotoaparát vypůjčil z loňského modelu Galaxy S24, respektive ten hlavní. Sestava foťáků u nejmodernějšího véčka je tak rok a půl stará.

Hlavní – Isocell GN3, rozlišení 50 Mpx, 1/1,157″ velikost čipu, clona f/1.8, ohnisková vzdálenost 23 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF).

– Isocell GN3, rozlišení 50 Mpx, 1/1,157″ velikost čipu, clona f/1.8, ohnisková vzdálenost 23 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF). Širokoúhlý – Isocell 3LU, rozlišení 12 Mpx, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 13 milimetrů, úhel záběru 123°, autofokus.

– Isocell 3LU, rozlišení 12 Mpx, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 13 milimetrů, úhel záběru 123°, autofokus. Přední – Isocell 3J1, rozlišení 10 Mpx, clona f/2.5, ohnisková vzdálenost 23 milimetrů, elektronická stabilizace obrazu.

Jak tedy tato sestava pracuje v praxi? Už vloni byl pokrok hodně znatelný, fotoaparát podává skvělé výsledky jak za denního světla, kdy vyniká detailností a věrným podáním barev, tak i při nočním focení nebo horším osvětlení, kde výrazně pomáhá stabilní AI postprocessing. Fotit můžete buď v plném 50Mpx rozlišení přes režim Expert Raw, nebo v běžném komprimovaném 12Mpx formátu.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Širokoúhlé snímky sice nezklamou, ale za danou cenu by člověk čekal o něco víc. Barvy jsou sice věrné, ale fotky postrádají dostatečnou hloubku ostrosti a místy působí rozmazaně – nejen na okrajích. Ve zhoršeném osvětlení se navíc objevuje výraznější šum. Celkově tedy nic výjimečného – v podobné cenovce najdete modely se schopnějším širokáčem.

Portréty a selfie těží z nového 50Mpx senzoru, což je rozhodně plus. Stejně jako u předchozí generace můžete bez obav pořizovat selfíčka i zadním fotoaparátem – stačí si obraz přepnout na vnější displej. Výsledné snímky jsou ostré a pracují se světlem velmi dobře. Večerní focení je ale lepší svěřit hlavní sadě fotoaparátů, protože přední kamera v šeru ztrácí dech. Také selfie snímač je stejný, nijak zvlášť bych ho ale nehanil, protože pro selfíčka poslouží hlavní kamera zcela dostatečně; přední foťák je tedy jen nouzovka.

Co do videa Flip 7 podporuje natáčení ve 4K 30/60 fps, ve Full HD 30/60 fps a v úsporném HD rozlišení pouze při 30 fps. Sympatické je, že ve Full HD i 4K rozlišení můžete přepínat hlavní a širokoúhlý objektiv, případně si vychutnat 10× maximální digitální zoom.

Pro náročnější fajnšmekry je tu ještě Super stabilní režim, který funguje ve Full HD (30 i 60 fps), případně v rozlišení Quad HD, tedy 2K. Na testovací záběr se můžete podívat, celý je natáčen při chůzi, ale významný rozdíl oproti záběrům ve 4K/FHD rozlišení není vidět.

Závěrečné hodnocení

Po hardwarové stránce je Samsung Galaxy Z Flip 7 nejdospělejší verzí svého druhu, která ukazuje, že i véčka mohou mít smysl nejen pro styl, ale i pro každodenní použití. Nový poměr stran vnitřního displeje, výrazně větší venkovní obrazovka a mírně zmenšené rozměry dělají z telefonu praktičtější zařízení než kdy dřív. Konstrukčně je Flip 7 špičkový, pant působí bytelně a díky certifikaci IP48 jej bez obav využijete i v náročnějších podmínkách. K tomu je tu jistota sedmileté softwarové podpory.

Jenže… ne všechno je ideální. Ačkoliv nový Exynos 2500 zvládá každodenní úkony bez problémů, jeho výkon a především nepříjemné přehřívání mu podráží nohy v porovnání s loňskou generací i konkurencí. Stejně tak fotoaparáty jsou spíše recyklované než vylepšené a širokoúhlý objektiv by si zasloužil modernizaci. Absence plné podpory běžných aplikací na vnějším displeji bez nutnosti doinstalovat doplňkové nástroje navíc znamená, že Razry od Motoroly jsou v některých ohledech dál. Je to překvapivé, protože na softwaru si Samsung dlouhodobě zakládá.

Galaxy Z Flip 7 tak nelze označit za revoluci, ale určitě jde o solidní evoluci s několika změnami. Pokud chcete moderní véčko s výborným displejem, kompaktními rozměry, takřka perfektně vyladěným systémem a dlouhou softwarovou podporou, je Flip 7 stále jedním z nejlepších zařízení na trhu. Jen je potřeba počítat s určitými kompromisy – a s cenovkou, která už dávno není jen za styl, ale za komplexní prémiový balíček.

Klady stále skvělá konstrukce i design

vnější displej narostl do správné výšky

vnitřní obrazovka s novým poměrem stran

příkladná softwarová podpora Zápory výkonnostní pokles, zahřívá se

aplikace na vnějším displeji jen s aplikací Good Lock

stále velmi pomalé nabíjení

