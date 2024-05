Vychytaná aplikace od Samsungu míří na Google Play. Umožní vám kompletně přetvořit telefon

Šikovná aplikace Good Lock se v rámci předběžného přístupu objevila na Google Play

Až doposud ji šlo stáhnout jen skrze Galaxy Store přímo od Samsungu

V Česku nicméně zatím není v rámci Google Play k dispozici

Jihokorejský gigant Samsung na svých smartphonech nabízí poměrně bohaté možnosti přizpůsobení v rámci své nadstavby One UI. Přesto pro některé zvídavější a náročnější zákazníky má v záloze aplikaci, která umožňuje ještě širší možnosti úprav systému, takže si své zařízení můžete přetvořit k obrazu svému. Řeč je o aplikaci Good Lock, která nabízí další možnosti pro přizpůsobení uživatelům telefonů a tabletů od firmy ze Soulu. Ta byla až doposud k dispozici pouze skrze obchod Galaxy Store, nicméně nyní Samsung změnil názor a zpřístupnil Good Lock a modul One Hand Operation+ také na konkurenčním Google Play.

Good Lock míří na Google Play

Samsung prozatím označuje Good Lock jako „early access“, což naznačuje, že aplikaci prozatím testuje pro případné chyby. Vzhledem k tomu, že se jedná o zavedenou aplikaci, pravděpodobně si Samsung pouze kryje záda, kdyby nastaly nějaké neočekávané potíže. Příchod Good Lock na Google Play dává uživatelům další možnost výběru, pokud z nějakého důvodu nechtějí využívat obchod s aplikacemi přímo od Samsungu.

Good Lock je skupina aplikací oficiálně podporovaných společností Samsung. Lze je použít ke změně designu a chování několika prvků a sekcí uživatelského rozhraní uvnitř One UI. Samotná aplikace funguje jako základ, přičemž další rozšířené funkce získává skrze instalaci různých modulů. V závislosti na tom, který modul Good Lock používáte, můžete například změnit domovskou obrazovku, klávesnici, zamykací obrazovku, oznámení a mnoho dalšího. Jedná se o poměrně sofistikovaný nástroj, který ocení především pokročilejší uživatelé.

Ačkoli se může zdát, že příchod Good Lock na Google Play je dobrou zprávou, pro českého uživatele to má jeden poměrně zásadní háček. V obchodu s aplikacemi od Googlu totiž prozatím není Good Lock k dispozici, a to ani v rámci předběžného přístupu, byť modul One Hand Operation+ vyhledat lze. Naštěstí lze aplikaci stáhnout právě v Galaxy Store, pokud vám tedy nevadí použít obchod s aplikacemi přímo od Samsungu, případně si budete muset nějakou chvílí počkat.