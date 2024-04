Samsung chystá velké designové změny v One UI. Dotknou se každého z vás

Jihokorejský gigant je znám tím, že si dělá věci po svém

Kupříkladu přehled nainstalovaných aplikací zobrazuje ve formě horizontálních karet

To by se ale brzy mohlo změnit

Domovská plocha a přehled všech aplikací byly už od začátku na Androidu vždy jasně oddělené. K vyvolání přehledu všech nainstalovaných aplikací musí uživatel nejčastěji potáhnout ze spodního okraje směrem nahoru, přičemž poté ho čeká dlouhý seznam aplikací. Samsung na to šel dlouhou dobu jinak a přehled aplikací měl rozdělený na několik horizontálních karet, nikoli nekonečně dlouhý vertikální seznam. Nyní se ovšem zdá, že se Samsung zařadí do stáda ostatních výrobců.

Samsung se pravděpodobně přizpůsobí ostatním

Vývojový tým Good Lock zřejmě oficiálně oznámil, že příští verze uživatelského rozhraní One UI bude obsahovat možnost vertikálního posouvání seznamu s aplikacemi. Tento detail vyšel najevo, když zástupce společnosti Samsung odpovídal na dotaz uživatele ohledně možnosti navrácení této funkce do modulu Good Locku Home Up. Kdysi se však pro přizpůsobení domovské obrazovky One UI používala funkce Home Up, která umožňovala přepnout zásuvku aplikací na vertikální rolovací rozložení. V posledních aktualizacích však Samsung tuto možnost z modulu vyřadil.

V komentáři na fóru korejského obra člen týmu podpory Good Locku objasnil, proč byla tato funkce zrušena. Podle všeho Samsung připravuje funkci vertikálního seznamu, která bude podporována v příští verzi operačního systému, místo aby se spoléhala na funkci Good Lock. I když Samsung možná jen vrátí možnost vertikálního posouvání v aplikaci Good Lock, je pravděpodobnější, že moderátor naznačuje, že nativní podpora vertikálního přehledu aplikací bude do operačního systému přidána s vydáním uživatelského rozhraní One UI 7, založeného na systému Android 15.

Samsung je známý tím, že si v systému Android dělá věci po svém. Nyní to vypadá, že by se mohla objevit uživateli žádaná funkce, kterou již většina ostatních uživatelů systému Android disponuje. Na to, jestli se Samsung k této změně odhodlá, si nicméně budeme muset počkat minimálně do zveřejnění první betaverze One UI 7, čehož bychom se měli dočkat za několik měsíců.