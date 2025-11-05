Škola, kde jsou počítače i mobily zakázané. Chodí do ní děti zaměstnanců Applu i Googlu

- Přímo v technologickém srdci USA vyrostla škola, kde nemají telefony ani technologie místo
- Děti si tam tříbí znalosti a schopnosti alternativními metodami, mobily nesmí do školy nosit až do 8. třídy
- Waldorf School of the Peninsula je tak – možná kupodivu – velmi oblíbená mezi zaměstnanci Applu, Googlu a podobně
Závislost dětí na moderních technologiích je problém, který bují všude po světě. Zatímco generace 90. let mobily ve školách neměla vůbec, nebo až v pozdějších ročnících, dnes už děti nosí mobilní telefony, ale třeba i tablety do škol už od první třídy. Existují ale výjimky, které vyznávají alternativní učební metody a děti mobilní telefony do školy vůbec nenosí. Bizarní je, že jedna taková vyrostla i v srdci americké technologické mekky – v Silicon Valley.
Škola bez telefonů přímo v Silicon Valley
V Silicon Valley existuje soukromá waldorfská škola nazvaná Waldorf School of the Peninsula, která se vyznačuje zcela neobvyklým přístupem k vzdělávání – v jejích třídách nejsou povoleny žádné počítače, tablety, televizory ani mobilní telefony až do 8. třídy.
Zvláštností ovšem je, že tato soukromá základní škola je velmi oblíbená u zaměstnanců velkých technologických gigantů právě ze Silicon Valley. Své děti tam posílá ředitel tržiště eBay, ale také celá řada zaměstnanců Googlu, Applu, Hewlett-Packard nebo Yahoo. Tedy ti, které technologie živí a kteří si bez nich neumí představit život. Svým dětem je však záměrně upírají.
Manuální činnosti místo technologií
Ve školách waldorfského typu se děti učí skrze fyzické a manuální činnosti, jako jsou pletení, práce se dřevem, řezbářství, nebo matematické hry zapojením těla, například pomocí házení míčků či zpěvem rytmických básní. Výuka je postavena na tradičních materiálech jako je papír, tužky a tabule s křídou, a pedagogika je založená na principu tvorby pevného základu kreativity a kritického myšlení bez předčasného zavádění technologií.
Co jsou waldorfské školy?
Waldorfské vzdělávání je založeno na celostním přístupu k rozvoji dítěte, který se rovnoměrně zaměřuje na rozum, cit i vůli, a podporuje všestranný vývoj osobnosti bez nadměrné specializace. Učivo je organizováno do tzv. epoch, kdy se látka probírá v delších blocích s důrazem na prožitek a osobní zkušenost. Výuka zahrnuje širokou škálu aktivit od uměleckých činností, řemesel, přírody až po akademické předměty a rozvíjí jak intelektuální, tak manuální dovednosti.
Důležitá je spolupráce mezi žáky, slovní hodnocení zaměřené na individuální pokrok a respektování vývojových fází dítěte (ergo žádné známkování). Waldorfská pedagogika klade důraz na probuzení kreativního myšlení, sociální uvědomění, zodpovědnost a celkovou harmonii osobnosti, přičemž vychovává děti, které jsou schopné kriticky myslet, spolupracovat a nést odpovědnost za své jednán
To je i důvod, proč jsou tyto školy tolik oblíbené u vrcholných manažerů velkých technologických firem. Moderní technologie, jako jsou mobily a počítače, totiž odvádí pozornost a zabraňují kreativnímu myšlení. Školy tak brání dětem v tom, aby si do školy nosily telefony a jiná elektronická zařízení, nevyužívají je pro výuku a nabádají rodiče, aby dětem přístup k těmto vymoženostem omezovali i doma.
Waldorfské školy najdete i v Česku
Kritika waldorfských škol často směřuje právě k tomu, že v raných ročnících děti téměř nepřicházejí do styku s moderními technologiemi, což podle některých odborníků může vést k jejich technologickému znevýhodnění ve světě, kde digitální dovednosti hrají čím dál významnější roli.
Také bývá poukazováno na riziko, že absence technického vzdělávání v mladém věku může ztížit pozdější osvojení si těchto dovedností, které jsou nezbytné pro život a kariéru v moderní společnosti. Sluší se připomenout, že alternativní škola v srdci Silicon Valley je jen jedna ze 160 waldorfských škol v USA, je však zajímavá hlavně svým umístěním. V Česku existuje kolem 20 waldorfských škol 6 lyceí, kam mohou děti následně zamířit místo běžné střední školy či gymnázia.