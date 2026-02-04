Na iPhonu 17 Pro poprvé ušetříte 1 500 Kč, koupíte ho tak nejvýhodněji na trhu

Mobil Pohotovost vůbec poprvé nabízí k nejnovějším iPhonům 17 Pro a Pro Max výkupní bonus ve výši 1 500 Kč. Oba modely tak pořídíte výhodněji, a navíc k nim získáte ještě tříletou záruku úplně zdarma.
iPhone 17 Pro poprvé s bonusem 1 500 Kč
Na obě novinky od Applu získáte v Mobil Pohotovosti vůbec poprvé výkupní bonus ve výši 1 500 Kč. Stačí, když zakoupíte vybraný model, a do čtrnácti dnů prodáte svůj starý telefon – výkup můžete navíc provést online z pohodlí domova, ale lze využít i jednu z 13 poboček.
Oba modely přitom patří mezi nejvýkonnější telefony současnosti. Staví na čipu A19 Pro, který zvládá nejnáročnější hry, a nechybí ani špičkový OLED displej s vysokým jasem. Chlubit se mohou i dlouhou výdrží baterie, která bez problémů zvládne celý den, a vylepšenou fotosoustavou.
Ceny telefonů po odečtení výkupního bonusu:
- iPhone 17 Pro od 31 490 Kč (běžně 32 990 Kč)
- iPhone 17 Pro Max od 33 490 Kč (běžně 34 990 Kč)
Jak výkupní bonus získat?
Jednoduše stačí v Mobil Pohotovosti zakoupit nový iPhone 17 Pro nebo Pro Max a následně do čtrnácti dnů prodat jakýkoli telefon, tablet nebo chytré hodinky s minimální výkupní cenou 1 100 Kč. K výkupní ceně bude následně přičten bonus ve výši 1 500 Kč. Výkup můžete provést online z pohodlí domova nebo na jedné ze 13 poboček. Na oba modely navíc získáte záruku na 3 roky úplně zdarma.