O2 má konkurenci pro AirPods Max za tisícovku. K tomu zlevňuje další příslušenství

- Operátor O2 dál posiluje nabídku vlastního příslušenství
- Představil nová náhlavní sluchátka O2 Pods Ultra
- K tomu dočasně zlevňuje již dříve představené produkty
O2 zařadilo zkraje června do své nabídky celou plejádu nového příslušenství, akorát vhod pro letní cestování do přírody nebo kamkoliv do zahraničí. Nyní dodatečně zlevňuje několik z těchto novinek, stejně jako příslušenství třetích stran, které zákazníci operátora najdou na jeho oficiálním e-shopu. Působivou novinkou jsou pak zbrusu nová, velká sluchátka O2 Pods Ultra.
Velká sluchátka O2 Pods Ultra
Ústřední novinkou jsou bezdrátová sluchátka O2 Pods Ultra. Na rozdíl od dosavadních modelů jde o větší konstrukci přes hlavu, která se hodí zejména pro delší poslech při cestování vlakem, autobusem nebo letadlem. Nelze si nevšimnout, že po designové stránce připomínají některé starší modely Sony WH1000.
Sluchátka podporují aktivní potlačení okolního hluku (ANC), přičemž výrobce udává redukci až o 43 dB. O reprodukci zvuku se starají 40mm měniče a nechybí ani pětice mikrofonů pro telefonní hovory. Z praktického hlediska potěší především dlouhá výdrž baterie, která má dosahovat až 55 hodin na jedno nabití.
Výhodou je také přítomnost klasického 3,5mm audio kabelu. Sluchátka tak lze připojit nejen k telefonu, ale například i k televizoru nebo palubnímu zábavnímu systému v letadle. Přímo v balení dostanete i pevný obal, který ochrání sluchátka při cestování, pokud je nechcete celou dobu nosit kolem krku.
Slevy na další příslušenství
Náhlavní sluchátka O2 Pods Ultra si může na e-shopu operátora pořídit kdokoliv, cena je 1 499 korun, což je vlastně stejná cena jako nejnovější O2 Pods+ s vylepšeným aktivním potlačením hluku. Nicméně v rámci letní akce mají zákazníci operátora k dispozici slevu 500 korun, takže je nová sluchadla vyjdou na necelou tisícovku.
K dispozici je přitom i spoustou dalšího příslušenství z dílny O2:
- Sluchátka O2 Pods 2024 – cena po slevě pro zákazníky je 399 Kč
- Sluchátka O2 Pods+ 2025 – cena po slevě pro zákazníky je 799 Kč
- Powerbanka O2 Premium 10 000 mAh 20W – cena po slevě pro zákazníky je 499 Kč
- Powerbanka O2 10 000 mAh 22,5W – cena po slevě pro zákazníky je 499 Kč
- Reproduktor O2 Beam+ – cena po slevě pro zákazníky je 799 Kč
Ideální vychytávky na léto
Se začátkem června O2 představilo úplně novou značku vlastního příslušenství Spark, ve které se zaměřuje na nabíjení v terénu či na cestách. To se hodí, vzhledem k letní sezóně, během které obecně velká spousta lidí řeší nabíjení v terénu, ať už při cestování autem, letadlem, anebo při delším pobytu v přírodě.
Největší pozornost poutá ultratenká magnetická powerbanka s podporou MagSafe, která měří pouhých 6,9 milimetru. Nabízí kapacitu 5 000 mAh, bezdrátové nabíjení Qi s výkonem až 15 W a přes USB-C konektor zvládne dodat až 20 W. Díky tenké konstrukci se hodí zejména k novým tenčím telefonům, například iPhonům nebo modelům řady Pixel.
Mezi zajímavější novinky patří také USB-C kabel s integrovaným displejem. Ten v reálném čase zobrazuje aktuální výkon nabíjení, což ocení zejména uživatelé výkonnějších nabíječek a notebooků. Kabel podporuje až 100W nabíjení a lze jej pořídit ve dvou délkách. Nabídku doplňuje také kompaktní autonabíječka vybavená dvojicí portů USB-C a USB-A s výkonem až 20 W, respektive 18 W.
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Zákazníci O2 ušetří za příslušenství. Zaujme supertenká powerbanka či kabel s displejem
Pro náročnější uživatele připravilo O2 i větší powerbanky s kapacitou 10 000 a 20 000 mAh. Menší model nabízí výkon až 35 W, integrovaný USB-C kabel sloužící zároveň jako poutko a LED displej zobrazující stav baterie. Obě varianty umožňují nabíjet více zařízení současně a cílí především na cestovatele nebo uživatele, kteří potřebují mít dostatek energie i mimo dosah elektrické zásuvky.