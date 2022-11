Recenze O2 Pods+: sluchátka za pětistovku s ANC se hodí vždycky

Přichází Vánoce, a tak operátor O2 opět přináší vlastní bezdrátová sluchátka

Nové O2 Pods+ mají lepší design, ergonomii i zvuk a konečně umí aktivní potlačení hluku

Stále přitom stojí pakatel – s vánoční dotací vyjdou klienty operátora na 499 Kč s DPH

Modrý operátor O2 vycítil šanci navázat na úspěch loňských bezdrátových sluchátek O2 Pods a představil vylepšená a tentokrát špuntová O2 Pods+. Prosté matematické znaménko v názvu však nedokáže plně vyjádřit pokrok učiněný za pouhý rok. Jde vlastně o zbrusu nový produkt, který udělal z předchůdce ducha minulých Vánoc. A vypadá to, že letos budou vánoční svátky ještě o chlup veselejší.

O2 Pods+ jsou vyrobena v Číně a prodávaná v bílém, modrém a černém provedení. Jejich doporučená cena činí 1 499 Kč včetně DPH, ovšem během Vánoc jdou sehnat o 1 000 Kč levněji. Stačí na nákup uplatnit tisícikorunovou slevu, jež získáte za každou službu, kterou u operátora máte. Může jít o mobilní tarif, pevný internet, nebo třeba digitální televizi O2 TV.

Design a zpracování

Sluchátka k vám dorazí v bílé papírové krabičce. Uvnitř navíc najdete nabíjecí pouzdro, metrový kabel USB-C/USB-A a náhradní silikonové nástavce velikosti S a L. Jedinou zajímavost na krabičce představuje její látkové poutko, asi aby dobře visela na prodejně. Již na první pohled jsou sluchátka z jiného těsta než ta loňská. Laciný tvrdý a matný plast nahradil možná stále laciný, leč nyní již elegantní lesklý.

Samotná sluchadla i pouzdro se dost podobají AirPodům od Applu nebo třeba Huawei FreeBuds 4i. Jejich zpracování už zkrátka nepůsobí tak omšele jako před rokem, a to je určitě dobře. Každé sluchátko má nožičku s dotykovou ploškou a diodou, mikrofon, ergonomickou hlavičku a silikonový nástavec do ucha. Pouzdro má elipsovitý tvar a po jeho obvodu naleznete další diodu i USB-C port pro nabíjení.

Lesklé plastové provedení O2 Pods+ sluší a hned to z nich dělá hodnotnější produkt. I tak ale mají své mouchy. Pozbývají jakoukoliv formu zvýšené odolnosti – neměli byste je tak vystavovat vlhku, nebo snad dokonce dešti. Pant nabíjecího pouzdra není nikterak pevný a stejně jako u předešlé generace mu nevěstím dlouhou životnost. Zdaleka největší výtka však míří k odolnosti povrchového materiálu – prakticky ihned se na pouzdře začaly objevovat vlasové škrábance.

Pohodlí při nošení a ovládání

Díky ergonomickému tvaru, relativně malým rozměrům, nízké hmotnosti 2× 4 gramy a silikonovým nástavcům do uší je pohodlí při používání skutečně výborné. O2 Pods+ v uchu po chvíli skoro necítíte a úplně v klidu jsem je vydržel nosit bez přestávky i několik hodin. Taktéž díky zhruba 2,5 centimetru dlouhé nožičce se s nimi znamenitě manipuluje. K ovládání stačí poklepání nebo podržení – nikde nic mačkat nemusíte, což k celkovému pohodlí ještě přispívá.

Jak se srozumitelně dozvíte v českém návodu, ovládání probíhá jednoduše – dvojím poklepáním zastavíte/spustíte přehrávání, trojím posunete přehrávání o jednu skladbu dozadu či dopředu. Dvojím krátkým stisknutím taktéž přijmete a následně ukončíte příchozí hovor. Podržením pak přepínáte mezi režimy, o kterých si více řekneme později. Regulace hlasitosti však takto bohužel není možná.

Parametry a funkce

Propojení s telefonem (či jiným zařízením) probíhá přes Bluetooth 5.2, a to na maximální vzdálenost 20 metrů (bez překážek). Z kodeků je tu tradiční duo SBC a AAC. Víc toho bohužel technické specifikace nezmiňují. Potěší ale český hlasový asistent, který vám do uší sdělí, mezi jakými režimy aktuálně přepínáte. Žádnou doprovodnou mobilní aplikaci O2 nepřichystalo.

Z dostupných funkcí se sluší zmínit detekci nasazení v uchu (po vložení do ucha se spustí přehrávání) a pak režim aktivního potlačení hluku (ANC) a propustnosti. Oba plní svou úlohu snaživě, ve výsledku ale ne moc dobře.

Představujeme O2 pods+ s inteligentním potlačením hluku

Watch this video on YouTube

ANC je ještě akceptovatelné, jistou část venkovních ruchů (vzdálený hluk silnice, šum vody, nebo cvrkot ptactva) umí potlačit, zbytek bohužel propouští. Za 500 korun jde nicméně o obstojný výsledek. S režimem propustnosti jsem měl větší problém – prakticky se nedá používat. Po jeho aktivaci slyšíte spíše hluk z venku než hlas osoby stojící hned vedle vás. Hlavně ale neslyšíte svůj hlas, což je poněkud problém, máte-li si kupříkladu pohodlně objednat v restauraci.

Kvalita zvuku a telefonování

Zvuk je u takového produktu stále to nejdůležitější, na tom se jistě shodneme. A k posouzení toho, jak nová O2 Pods+ s 10mm reproduktory uvnitř hrají, by stačilo říct dvě věci: posun oproti loňsku je výrazný, avšak stále nejde o žádnou bombu. Basy prakticky většinu času přebíjí zbytek hudebních složek. Kvůli tomu chybí to správné ponoření se do muziky, které přichází u kvalitních modelů s ANC. Špatně se v projevu rozeznávají jednotlivé hudební nástroje a některé tóny zcela zapadnou.

Ať už jsem přehrával rockové klasiky, moderní elektroniku či instrumentální hudbu s vysokou koncentrací smyčců, zvuk nezněl poctivě. Představte si, že jste na koncertě vaší oblíbené kapely, ale namísto ideálního místa několik metrů před pódiem levitujete zhruba 30 metrů nad hlavami umělců. Hudbu jako by něco brzdilo – projev byl nejistý a neimerzivní. To samé platí i o nedostatečné hlasitosti. Na druhou stranu, za zvýhodněnou cenu 500 korun jde – stejně jako v případě ANC – stále o dobrou koupi.

O2 Pods+ selhávají i při telefonování. Na vině jsou ne moc kvalitní mikrofony. Druhá strana slyší váš hlas velmi zastřený, navíc chybí lepší odhlučnění. Stačí aby venku trochu foukalo a z telefonátu nemáte nic.

Výdrž baterie a nabíjení

Akumulátor v dobíjecím pouzdru dostal kapacitu 350 mAh. V každém sluchadlu se pak dle tabulky technických specifikací nachází 40mAh baterie typu Li-Pol, byť přímo na nožičce se uvádí Li-Ion. O2 říká, že na jeden zátah jde dosáhnout 7 hodin přehrávání. Pokud tím myslí bez ANC, tak to zhruba odpovídá. S aktivním ANC a hlasitostí nastavenou zhruba na 80 % dostanete 5 hodin. Zde nemám výtku.

Samotné špunty se doplna nabíjí skoro za hodinu a půl. Nabíjení pouzdra probíhá základním výkonem 5 W (5 V / 1 A), a to pomocí USB-C portu na spodní hraně. Celý proces trvá necelé 2 hodinky. Bezdrátové nabíjení není možné, avšak vzhledem k ceně pro to mám pochopení.

Závěrečné hodnocení

Pochvalu si O2 Pods+ zaslouží už jen za to, že tak výrazně překonala svého mladšího sourozence. A to skoro o parník – v oblasti vzhledu, zpracování, kvality zvuku a koneckonců i funkcí, čímž myslím zejména aktivní potlačení hluku. Samozřejmě ale došlo ke zdražení. Při ceně 499 Kč nicméně dává nabídka od modrého operátora obrovský smysl, i kdybyste na Vánoce měli obdarovat své dítko, nebo důchodce zběhlého v technologiích.

Jako sluchátka za pětistovku prakticky nemají konkurenci. Problém nastává, když se do podmínek O2 nevejdete, anebo s operátorem nemáte žádnou smlouvu a O2 Pods+ plánujete pořizovat za plnou cenu 1 499 Kč. To moc smysl nedává, za tyto peníze najdete na trhu řadu lepších alternativ: Realme Buds Air 3, Redmi Buds 4 Pro, nebo koneckonců dnes již zmíněné Huawei FreeBuds 4i.

O2 Pods+ 7.5 Design a zpracování 8.0/10

















Kvalita zvuku 5.0/10

















Pohodlnost nošení 9.0/10

















Výdrž baterie 8.5/10

















Funkce 7.0/10

















Klady nový design a lesklé zpracování

znamenitá ergonomie, pohodlí při nošení

výdrž dostačující i na delší poslech

český hlasový asistent pro přepínání režimů

zvýhodněná vánoční cena Zápory rychle se odřou

nepoužitelný režim propustnosti

přebasované, jen průměrná kvalita zvuku

nedobré mikrofony pro telefonování