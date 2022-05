Recenze Realme Buds Air 3: povedené bezdráty s minimem přešlapů

Realme Buds Air 3 se chtějí měřit s těžkými váhami v TWS kategorii

Kromě dobrého zvukového podání a skvělé výdrže vsází na špičkové ANC

Za cenu 1 799 Kč mnoho lepších možností nenajdete

Realme známe spíše pro výrobu povedených chytrých telefonů, ovšem v poslední době se zákazníkům snaží nabídnout celou řadu doprovodného příslušenství, od sluchátek až po robotické vysavače do chytré domácnosti. S rychlostí, jakou výrobce chrlí tyto produkty na trh, dojde i k pár přešlapům, avšak v některých kategoriích nachází Číňané ten správný recept na úspěch. Kam patří Realme Buds Air 3? To už asi tušíte, ale možná vás zajímají detaily.

Design a konstrukce

Hned na úvod musím pochválit design. Ten se mi trefil do vkusu a ačkoli má k dokonalosti daleko, na danou cenovou kategorii se jedná o poctivé zpracování. Konzervativnější bílou variantu nedoplňuje tradiční černá, ale námi testovaná tmavě modrá, která vypadá velmi dobře a vůbec bych se nezlobil, kdyby se tento odstín u příslušenství objevoval častěji. Sluchátka i pouzdro jsou vyrobeny z plastu, ovšem nepůsobí laciným dojmem.

V případě pouzdra jde o plast matný (u bílé varianty lesklý) a na víku je malá ploška s „průhledným“ plastem a logem Realme, která celý design oživuje a dodává mu punc elegance i originality. Pant má příjemnou tuhost a nenechá vás na pochybách, zda je víko pevně zaaretované v otevřené pozici, či naopak zavřené. Ani při delším používání jsem nepozoroval žádné uvolnění či rozviklání. Dobíjecí pouzdro se pyšní rozměry 64,5 × 48,3 × 24,3 milimetrů a váhou 37,2 gramů, každé sluchátko naproti tomu rozměry 28 × 17 × 25 milimetrů a hmotností 4,2 gramů.

Design sluchátek se jako většina konkurentů inspiroval u AirPodů. Vyčítat to Realme ale nemůžu, neboť se podle mě jedná o povedený vzhled. I přes určité podobnosti si je s jinými nespletete, alespoň ne v modré barvě. Samotná sluchátka, která využívají špuntové konstrukce a k nimž jsou připojeny krátké tyčinky, v uších nejen dobře sedí (pokud si vhodně zvolíte jedny ze tří gumových nástavců z balení) a jsou pohodlná i po delší době, ale také v uchu nevypadají dvakrát zle. Jedinou výtku mám k jejich vyndávání a zasunování do pouzdra – magnet je drží velmi dobře, ale sluchátka jsou vcelku kluzká, takže jejich vyjmutí není vždy snadné a na opětovné vrácení zpátky jsem si také zvykl až po delší době. Jedná se ovšem o drobnosti.

Parametry a funkce

Nejprve něco málo technických údajů: velikost měniče s membránou LCP činí 10 mm, rozsah frekvenčního pásma 20 až 20 kHz, latence 88 ms, citlivost 106 dB a impedance 16 ohmů. Roli čipsetem zastává Airoha 1562AE a konektivitu zajišťuje Bluetooth 5.2, přes které může téct zvuk ve formátech AAC, SBC a Dolby. Sluchátka disponují odolností proti vodě dle standardu IPX5, dotykovým ovládáním i aktivním potlačením hluku s certifikací TÜV Rheinland a sílou až 42 dB.

Trochu mě zamrzela absence dalších kodeků, například populárního aptX. Pro někoho může být záporem také chybějící NFC, nicméně díky technologii Fast Pair od Googlu není párování až takový problém. To probíhá skrze nenápadné tlačítko na levé straně pouzdra a velkou přednost představuje možnost spárování se dvěma zařízeními současně. Tuto vychytávku známe z mnohem dražších kousků a musím říct, že až na výjimky funguje velmi spolehlivě. Jen občas se mi stalo, že sluchátka trochu zmatkovala, když jsem využíval obě spárovaná zařízení současně, ale to byla spíše chyba mého nastavení.

Zastavit bych se chtěl také u aktivního potlačení hluku. To je bez debat jedno z nejlepších ve své kategorii a také jedno z nejlepších, které jsem měl tu možnost testovat. Na úroveň sluchátek od Sony pochopitelně citelně ztrácí, avšak Japonci si za své prémiové modely řeknou i o trojnásobnou částku. U Realme Buds Air 3 mě překvapila kvalita potlačení především hlubokých tónů, jako je zvuk motoru. Sluchátka jsem měl možnost vyzkoušet v letadle, vlaku i MHD a směle mohu konstatovat, že ve všech scénářích obstála na výbornou.

ANC pochopitelně nevyruší všechny zvuky a tak stále budete vědět, že sedíte ve vlaku, v hlučnější kanceláři či se procházíte v ruchu velkoměsta. Přesto jsem po Realme Buds Air 3 sahal i v případě, kdy jsem pouze potřeboval eliminovat ruchy v pozadí, aniž bych si do nich pustil nějakou hudbu. A ani jednou mě nezklamala. Velmi musím pochválit také funkci De-wind, která velmi dobře kompenzuje i silnější vítr. Kde jsem musel konkurenty v podobné cenové kategorii přepínat z ANC do klasického režimu, tam si Realme Buds Air 3 poradila nadstandardně. Dokonalá sice nejsou a silný vítr dokáže narušit zážitek, ale mírný větřík je nerozhází.

Kromě klasického režimu a ANC máte k dispozici také transparentní režim, který naopak okolní ruchy o něco málo zvýrazní. To jsem ocenil například v obchodě při placení. Transparentní režim ocení i ti, kteří ve městě z důvodu bezpečnosti preferují peckovou koncepci. Realme Buds Air 3 nabídnou v závislosti na nastavení to nejlepší s obou světů, tedy příkladné potlačení hluku i velmi dobrou propustnost.

Sluchátka umí fungovat každé samostatně a lze si tedy vybrat pouze jedno, které budete používat například jako handsfree. K tomu vybízí i speciální funkce. Ta umožňuje přijmout hovor pouhým vytažením jednoho sluchátka z pouzdra, které se automaticky spáruje s telefonem a hovor rovnou zvedne.

Výdrž na baterii a nabíjení

Velikostí baterie se Realme nechlubí, nicméně při využití pouzdra slibuje výdrž až 22 hodin s aktivním ANC a až 30 hodin v normálním režimu, přičemž samotná sluchátka mají zvládnout 5,5 hodiny s aktivním ANC a až 7 hodin v normálním režimu. Délku přehrávání pochopitelně ovlivňuje spousta dalších faktorů, jako je kupříkladu hlasitost či venkovní teplota, ovšem z praxe mohu tyto hodnoty výdrže potvrdit.

Dobíjení probíhá skrze USB-C vespod pouzdra. Za tímto účelem můžete využít například dodávaný kabel přímo v balení. Fajnšmekry trochu zamrzí absence bezdrátového nabíjení, avšak v této cenové kategorii se rozhodně nejedná o standard. Sluchátka nabijete doplna za přibližně hodinu, přičemž pouzdro bude kompletně dobito za zhruba 1 hodinu a 45 minut. Potěší schopnost pouzdra dobít sluchátka za 10 minut na přibližně 1,5 hodinu poslechu.

Doprovodná aplikace

Sluchátka sice můžete používat ve výchozím nastavení bez nutnosti využívat mobilní aplikaci, avšak kvůli množství nastavení, které nabízí, se vyplatí si jí stáhnout, aspoň pro jednorázové spuštění. Realme Link je souhrnná aplikace pro všechno příslušenství od čínského výrobce, nás ovšem zajímá, co nabízí pro Buds Air 3. Kromě přesného zobrazení stavu baterie jak sluchátek, tak nabíjecího pouzdra (které má pro rychlou orientaci na svém těle také malou diodu), toho nabízí překvapivě hodně.

Hned na úvod prozradím, že můžete manuálně přepínat mezi různými režimy potlačování hluku (aktivní, normální či transparentní) a rovněž si můžete zvolit, jaké režimy budou k dispozici pro přepínání přímo ze sluchátek – třeba pro případ, kdy víte, že jeden z režimů nebudete vůbec používat. Povolit si můžete také lepší potlačení hluku větru, kdy sice vskutku více utlumíte fičení, ale zároveň propustíte více okolního hluku.

Dále si můžete rychle navolit zvukové efekty, tedy jestli má být zvuk vyvážený, živý či basově orientovaný. Osobně doporučuji vybrat mezi vyváženým a živým režimem, neboť basová složka i tak zvukovému podání dominuje (o tom ale později). Jestli jste ale fanoušky primárně basových žánrů, klidně je můžete ještě posílit režimem Bass Boost+. Hned na začátek doporučím také optimalizovat kvalitu zvuku speciální funkcí, která vám bude přehrávat tóny o různé frekvenci a hlasitosti, přičemž optimalizuje profil přesně pro vás. Nejedná se o zásadní vylepšení kvality zvuku, ale rozdíl tam určitě je. Také si můžete posílit hlasitost, což se hodí obzvláště v případech, když se pochybujete v hlučnějších prostředích.

Mezi doprovodná nastavení patří herní režim (který sníží latenci a zvýší spotřebu), možnost povolení připojení dvou zařízení, test těsnosti (doporučí vám volbu vhodných nástavců), povolení či zakázání detekce vložení do ucha (pozastavuje a znovu spouští přehrávání skladeb), automatická odpověď na hovor (po vytažení sluchátka z pouzdra a vložení do ucha se hovor přijme) či nastavení ovládání sluchátek pomocí poklepání (dvojité, trojité či dotknout a přidržet pro každé sluchátko zvlášť a dotknout a podržet pro obě sluchátka zároveň) – v tomto případě ale není moc co nastavovat, neboť máte na výběr pouze základní ovládání přehrávání, vyvolání hlasového asistenta či přepínání různých režimů. Chyběl mi snad jen ekvalizér přímo v aplikaci.

Kvalita přehrávání a telefonování

Nyní se konečně dostáváme k tomu nejzásadnějšímu, tedy kvalitě zvukového projevu. Jako tradičně jsem pro otestování primárně zvolil skladbu Bohemian Rhapsody od Queen, soundtrack k filmu Nespoutaný Django a skladbu Ve sluji krále hor od norského skladatele Edvarda Griega. Tato kombinace se mi při testování osvědčila nejvíce, neboť dokázala odhalit i velmi dobře ukryté slabiny drtivé většiny testovaných sluchátek.

U skladby Bohemian Rhapsody výrazněji dominuje basová kytara a bicí, přičemž občas vystoupí do popředí elektrická kytara či klavír. To je bohužel na úkor vokálů, které jsou trochu v pozadí a mírně utopené, což bohužel platí také pro operní pasáž skladby. Ta je obecně velmi hutná a dynamická, avšak mnohem více bych ocenil, kdyby byla čistější a šlo by snáze rozeznat jednotlivé nástroje.

Soundtrack k filmu Nespoutaný Django sluchátkům sedí o poznání více. Například ve skladbě Trinity: titoli si naplno vychutnáte výraznější nástroje a vokály, ovšem pokud si potrpíte na perkuse v pozadí, může vás podání trochu zklamat. Obdobně je na tom i skladba Django, která si v hutnějším projevu vyloženě libuje. Too Old to Die Young poté silnější i údernější podání basů velmi vyhovuje a skladba má ten správný říz.

Ve sluji krále hor je poměrně náročná skladba nejen kvůli zvyšující se rychlosti, ale také kvůli postupnému přidávání nástrojů. S oblibou si vyberu jeden méně výrazný nástroj, u nějž se pokouším v průběhu celé skladby sledovat, zda je zřetelně slyšet jak na jejím začátku, tak na jejím konci. Tady bohužel nastal problém – už v polovině byl problém některé nástroje slyšet a držet s nimi krok a na konci se všechny slily do jednoho uniformního hluku, kde jste schopni rozpoznat jen ty nejhlasitější.

Šanci jsem pochopitelně dal i celé řadě jiných žánrů. Rock a metal v podání Iron Maiden, Stratovarius či Linkin Park nepředstavoval výraznější problém, vokály byly příjemně výrazné, basy hutné a kytarová sóla dynamická, avšak pokud si libujete ve specifičtějších žánrech, jako je třeba symphonic nebo melodic metal, mohou pro vás být výsledky mírným zklamáním. Prostor dostal také rap v podobě legend žánru jako Big Pun, Ice Cube nebo N.W.A., pro které je složení z výrazné basové složky a úderných vokálů typické. Tady se zklamání nekonalo.

O elektronické hudbě, pro kterou jsou basy typické, snad ani není potřeba se dopodrobna rozepisovat, neboť interpreti jako Steve Aoki či Hardwell nepředstavovali pro sluchátka žádnou vetší výzvu. Pro posluchače jazzového mistra Milese Davise asi Realme Buds Air 3 příliš nebudou, neboť celá řada nástrojů využívaná v tomto žánru není pro sluchátka to pravé ořechové, byť přepnutí do živého režimu výrazně pomůže. Ikoničtí interpreti jako Depeche Mode, Michael Jackson či Falco ale sluchátkám nedělají výraznější potíže a popoví nadšenci si přijdou na své.

Podcasty tvořily také značnou část mého testování a díky aktivnímu potlačení hluku nebyl s jejich poslechem problém ani na velmi rušných místech. Pokud jde o kvalitu hovorů, majitelé nebudou mít s porozuměním protistraně žádný problém, avšak protistrana může mít potíže, obzvláště pokud se budete pohybovat na rušné ulici či pokud budete telefonovat za silného větru. V relativním klidu domova či kanceláře jsou ale hovory čisté i jasné a protistrana si na kvalitu hovoru nestěžovala.

Závěrečné hodnocení

Realme Buds Air 3 mají potenciál změnit daný cenový segment podobně, jako se to podařilo modelu Realme 7 v případě telefonů okolo ceny 5 tisíc korun. Za 1 799 Kč totiž nabízí skvělý poměr ceny a výkonu, který se konkurenci nejen hravě vyrovná, ale v mnoha ohledech ji taky překoná. Realme se totiž podařilo vytvořit prvotřídní bezdrátové špunty do dvou tisíc, které s klidem obstojí i v přímém porovnání například se Samsung Galaxy Buds 2 či Huawei FreeBuds 4i.

Mezi hlavní přednosti Realme Buds Air 3 patří příjemný design, skvělá výdrž na baterii, široké možnosti nastavení, špičkové aktivní potlačení hluku, dobré zvukové podání napříč žánry či možnost propojení se dvěma zařízeními současně. Zamrzí absence NFC pro rychlé párování, místy trochu přebasované zvukové podání, chybějící bezdrátové nabíjení či slabší podpora kodeků.

Pakliže přemýšlíte o bezdrátových sluchátkách do dvou tisíc, která uspokojí i středně náročného posluchače, můžete Realme Buds Air 3 s klidem zařadit do svého výběru – určitě vás nezklamou.

Realme Buds Air 3 8.9 Design a zpracování 8.5/10

















Kvalita zvuku 8.8/10

















Výdrž baterie 9.3/10

















Funkce 8.5/10

















Pohodlnost nošení 9.2/10

















Klady na pohled příjemný design

skvělá výdrž na baterii

dobrý zvuk napříč žánry

špičkové aktivní potlačení hluku

široké možnosti nastavení a přizpůsobení

lze je propojit se dvěma zařízeními naráz

odolnost sluchátek dle standardu IPX5 Zápory sluchátka se hůře vytahují z pouzdra

chybí ekvalizér

absence NFC

pouzdro není odolné proti vodě

chybí bezdrátové nabíjení

slabší podpora kodeků

místy přebasované zvukové podání