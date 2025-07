Google potvrzuje: Android sloučíme s Chrome OS

Chrome OS se sjednotí s Androidem

Prozrazdil to šéf ekosystému Android Sameer Samat

Práce na sjednocení jsou ale podle všeho prozatím teprve na začátku

Zatímco v našich podmínkách není operační systém Chrome OS příliš známý a rozšířený, v zahraničí se jedná o zajímavou alternativu pro nenáročné uživatele, především studenty či důchodce. V praxi se totiž jedná o prohlížeč Chrome „na steroidech“, který nabízí o něco více možností, avšak není zatížený často zbytečnými funkcemi. Běžný uživatel totiž většinu času stejně tráví v okně prohlížeče, přičemž v kombinaci s webovými službami mu na Chrome OS mnoho věcí nechybí. Ačkoli Google svůj desktopový systém stále aktivně vyvíjí, roztříštěnost mu podle posledních informací zrovna dvakrát nevyhovuje.

Jeden systém vládne všem

S tím alespoň přišel prezident ekosystému Android v Googlu, Sameer Samat. Ten se redaktora serveru TechRadar zeptal, proč používá Apple Watch, iPhone a MacBook. „Ptal jsem se proto, že se chystáme spojit Chrome OS a Android do jedné platformy, a velmi mě zajímá, jak dnes lidé používají své notebooky a co na nich dělají,“ zdůvodnil Samat svůj dotaz. Zároveň tak možná vůbec poprvé Google veřejně přiznal, že uvažuje o sjednocení desktopové platformy Chrome OS s mobilním systémem Android, čímž by vznikla zcela nová platforma.

Vzhledem k povaze dotazu je jasné, že Google je teprve na začátku své snahy. Nejen pro něj je totiž otázkou, zda uživatelé o něco takového vůbec stojí. Na druhou stranu svého času vyvíjel Google dvě různé verze systému Android pro chytré telefony a tablety, přičemž velmi rychle přišel na to, že jeden systém zvládne obsloužit více různých typů zařízení. Android se v minulosti rovněž objevil i na noteboocích a o velký úspěch se nejednalo, nicméně dnes už je trochu jiná doba a spojení hardwaru a softwaru nabízí zcela nové možnosti.

Také v kontextu konkurence není velkým překvapením, že Google o něčem takovém uvažuje. Konec konců Apple v rámci systému iPadOS 26 představil dosud největší přiblížení tradičnímu desktopovému systému a pokud se změny uchytí, mohl by to být signál pro Google, že spojení desktopového a mobilního systému do jednoho už v dnešní době dává smysl. S čím ale nakonec Google přijde si budeme muset počkat.

Autor článku Michael Chrobok Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.