Google chce lépe konkurovat iPadům, chystá velké změny v Chrome OS

Google údajně chystá velké změny v Chrome OS

Dle zdroje přímo uvnitř společnosti je v plánu kompletní migrace na Android

Hlavní motivací pro změnu je vidina lepší konkurenceschopnosti na trhu tabletů

Google letos v červnu oznámil, že operační systém Chrome OS by měl převzít určité prvky z Androidu, jako například Linuxový kernel nebo specifické Android frameworky. Důvodem mělo být urychlení inovací například v oblasti umělé inteligence, zjednodušení vývoje a zlepšení kooperace Chromebooků s jinými zařízeními, jako jsou telefony nebo další příslušenství. Zkrátka se měl Chrome OS chováním a podobou lehce přiblížit Androidu. Jak se však nyní ukazuje, vše bude nakonec trochu jinak a Google se chystá na dramatičtější změny.

Čeká nás definitivní konec Chrome OS?

Dle informací webu Android Authority má momentálně Google rozjetý „mnohaletý“ projekt, jehož výsledkem by měla být kompletní přeměna Chrome OS na Android. Důvodů pro takto velkou změnu se nabízí mnoho, jako jeden z největších motivačních faktorů se však zmiňuje lepší konkurenceschopnost vůči Apple iPadu. Google již mnohokrát zkoušel uspět v boji na poli high-end tabletů, nikdy však nedosáhl uspokojivých výsledků.

Odpověď na otázku, proč boj dosud nebyl úspěšný, zřejmě Google odhalil v softwaru. Zatímco Android je výborným operačním systémem pro smartphony, Chrome OS dosáhl největších úspěchů na poli notebooků. V tabletech se však dlouhodobě nedaří ani jednomu z nich. Google se opakovaně pokoušel překlenout tuto mezeru přidáváním funkcí do obou systémů, velký efekt to ale nikdy nemělo. Výhledově by tedy mělo dojít ke kompletní přeměně Chrome OS na Android, respektive sjednocení obou systémů.

Dle dostupných informací si Google od této změny slibuje zejména možnost lépe se zaměřit na segment tabletů, kde dosud neměl takový úspěch, a kterému bezpochyby kraluje právě Apple se svými iPady. Lze očekávat i zjednodušení a zefektivnění samotného vývoje. Těžit by z toho mohli ve výsledku i vývojáři, jejich aplikace se zpřístupní více lidem, což potenciálně znamená vyšší zisk.