Odpověď Googlu na Copilot+ PC: umělá inteligence míří do Chromebooků

Kdo nemá umělou inteligenci, jako by nebyl

Google přidal nové AI funkce do Chromebooků Plus

Počítače s Chrome OS se naučily generovat tapety, text či provádět generativní úpravy obrázků

Microsoft minulý týden odstartoval novou éru osobních počítačů využívajících schopností umělé inteligence. Google v této oblasti nechce zůstat pozadu, a proto v tomto týdnu oznámil příchod AI funkcí do počítačů Chromebook Plus. Pozitivní je, že není nutné kupovat nový hardware – umělá inteligence bude fungovat i na tom stávajícím.

Stejné funkce jako na Pixelech

Umělá inteligence byla hlavním tématem letošního ročníku vývojářské konference Google I/O. Americká firma se pochlubila, jaké AI novinky se postupně dostanou do systému Android a do prakticky každé služby, kterou provozuje. Tak trochu stranou zůstaly počítače Chromebook, ovšem i na ně přichází řada. Výkonnější modely z rodiny Chromebook Plus nyní dostávají několik AI funkcí, ať už dříve představených, či úplně nových.

Majitelé Chromebooků se například mohou těšit na integraci funkce Help Me Write, která jim pomůže tvořit text v libovolném zadávacím okně – v textovém editoru, webovém formuláři, v Gmailu nebo v obyčejném příspěvku na Facebooku. Uživatel si může nechat celý text vygenerovat nebo si nechat upravit svůj vlastní, například změnit míru serióznosti či vtipnosti.

Chromebooky rovněž dostanou nový generátor tapet, který je již od loňského roku součástí systému Android. Tapety tvoří umělá inteligence na základě textového promptu, podobně jako to umějí jiné generátory obrázků.

S obrázky bude lépe umět pracovat i aplikace Fotky Google. Do ní na Chromeboocích Plus přibývá funkce Magic Editor, která dovede na fotografiích například přesouvat objekty nebo osoby a vzniklé místo na jejich původní pozici vyplnit vygenerovaným pozadím. Magic Editor též umí vyměnit oblohu za jinou, odstraňovat objekty apod.

Součástí Chromebooků se rovněž stane chatbot Gemini, a to ve formě předinstalované aplikace. Všichni noví majitelé Chromebooků Plus také získají předplatné Google One AI premium na 12 měsíců zdarma, takže si mohou užít přístup k jazykovému modelu Gemini Advanced a k integraci modelu Gemini do Gmailu, Dokumentů Google apod.

Google také Chromebooky naučil nové funkce nevyužívající AI, k dispozici je například nový nástroj pro snímání obrazovky, který umí vytvářet ze zachyceného obrazu animace GIF. Novinkou je i možnost rychle nastavit Chromebook s pomocí smartphonu s Androidem, zejména pro sdílení účtu a nastavení Wi-Fi. Chromebooky také dostávají nový herní panel (především pro streamované hry) nebo integrované úkoly Google do lišty nabídek.