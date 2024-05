Zapomeňte na Google Asistent, přichází Gemini. Umělá inteligence se stane součástí Androidu 15

Hlavní novinkou Androidu 15 bude integrovaná umělá inteligence

Pomocník Gemini se naučí pracovat s každou otevřenou aplikací

Pomůže vám vyřešit matematickou úlohu nebo analyzovat video na YouTube

O dalších novinkách v Androidu 15 se dozvíme více informací zítra

Pokud jste se těšili, že Google na vývojářské konferenci I/O ukáže novinky Androidu 15, musíme vás zklamat – slovo Android na celé události takřka nezaznělo, neboť se celá točila okolo umělé inteligence. O designových či funkčních změnách v příští verzi mobilního operačního systému tak zatím nevíme zhola nic, zato víme, jak v něm bude řádit umělá inteligence.

Umělá inteligence přímo v Androidu

Google přímo do operačního systému zabuduje chatbota Gemini, který pravděpodobně nahradí dosavadního pomocníka Google Asistent. Gemini bude možné v Androidu vyvolat nad jakoukoliv aplikací, a to v překryvném okně, skrze které mu bude možné zadávat dotazy a úkoly – ať už obecné, nebo týkající se přímo otevřené aplikace.

Google na I/O ukázal několik příkladů – mezi nimi si nechal vyřešit matematickou slovní úlohu (včetně postupu), nebo sesumarizovat dlouhé PDF o raketové hře zvané Pickleball. Gemini může rovněž analyzovat videa na YouTubu, či generovat obrázky a přímo je vkládat do konkrétních aplikací, například do Google zpráv nebo do Gmailu.

Pomocník Gemini dorazí letos na podzim, Google přislíbil dostupnost nejprve na vlastních smartphonech Pixel, jak to bude s ostatními značkami, zatím nevíme. Už teď ale víme, že ne všechny funkce budou zadarmo, například analýza PDF bude vyžadovat placený model Gemini Advanced.

Ještě chytřejší Circle to Search

Google rovněž odhalil nové schopnosti, které se dostanou do obrázkového vyhledávače Circle to Search, který debutoval letos v lednu na smartphonech Samsung Galaxy S24 Ultra. Tato funkce dosud uměla vyhledávat obrázky na základě podobnosti se zakroužkovaným objektem, nově se naučí i řešit matematické úlohy. Google tvrdí, že tuto funkci budou studenti milovat a učitelé nenávidět. Postačí totiž zakroužkovat slovní úlohu, rovnici či graf, a Circle to Search v okamžiku přispěchá s řešením a postupem.

Funkci Circle to Search podle Googlu aktuálně využívá zhruba 100 milionů uživatelů, do konce letošního roku by se toto číslo mělo zdvojnásobit.

Nenechte se podvést

Google také demonstroval, jak může systém Android pomoci upozornit na podezřelé hovory, v nichž se vás podvodníci snaží okrást o peníze. Podle Googlu lidé v posledních měsících ztratili kvůli těmto hovorům víc než bilion dolarů, a proto americká firma nasazuje na detekci těchto hovorů umělou inteligenci – jakmile AI v hovoru rozpozná vzorec podezřelého chování (například když po vás bude chtít volající osobní údaje, PIN ke kartě nebo hesla k účtům), okamžitě vás na potenciální podvod upozorní.

Popisy obrázků generované umělou inteligencí

Google také využije umělou inteligenci k tomu, aby pomohl slepým nebo slabozrakým uživatelům se lépe orientovat na webu. Do svého systémového odčítače TalkBack integruje jazykový model Gemini Nano, který doláže analyzovat obrázky a poskytovat informace, co je na nich zobrazeno. Celý proces má fungovat bleskurychle a bez připojení k internetu.

Více o Androidu 15 se dozvíme zítra

Dnešním dnem konference I/O teprve začala, Google ve svém blogovém příspěvku přislíbil, že další novinky chystané do Androidu 15 a jeho ekosystému prozradí zítra. Nechme se tedy překvapit, s čím přijde.