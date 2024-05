Přímá odpověď namísto klasických odkazů. Umělá inteligence zamíří do Google vyhledávače

Vyhledávač Google bude pohánět umělá inteligence

Namísto současného proklikávání se na weby dostanete přímou odpověď

Google vám také pomůže naplánovat dovolenou či jídelníček

Google včera večer uspořádal úvodní keynote k vlastní vývojářské konferenci I/O a celou ji postavil na umělé inteligenci – zkratka AI v ní zazněla celkem 121×. Umělá inteligence postupně prostoupí do všech operačních systémů, aplikací či služeb amerického giganta, nepřekvapivě bude implementována i do samotného vyhledávače Google. Co všechno v něm bude umět?

Odpovědi přímo od AI

Vyhledávání informací v poslední době prošlo zásadní proměnou – namísto vyhledávání relevantních odkazů na Google lidé začali využívat AI chatboty, kteří jim poskytnou odpovědi na jejich otázky bez prohledávání jednotlivých zdrojových webů. To samé se nyní naučí i Google v rámci funkce AI Overviews.

AI Overviews využije umělou inteligenci k tomu, aby sesumarizovala odpověď a předložila ji uživateli na první pozici, teprve za ní budou umístěné odkazy na webové stránky obsahující více informací. Google bude upřednostňovat weby, na nichž budou užitečné a přesné informace, což bude opět ku prospěchu uživatele.

A jaké otázky bude Google umět zodpovědět? Například se jej můžete zeptat na nejbližší restauraci, která nabízí dezerty a zároveň disponuje venkovním posezením. V seznamu navrhovaných webů budou i nadále sponzorované příspěvky, podle Googlu ale budou jasně označené.

Plánování dopředu

Umělá inteligence ve vyhledávači Google vám dokáže poradit i s plánováním různých věcí, například jídla nebo cestování. Na konferenci I/O například vyhledávač vyřešil naplánování 3denního jídelníčku pro skupinu osob, který nebude obtížné připravit. Dotaz lze pak následně ještě zpřesňovat, například požadavkem, aby byl jídelníček vegetariánský. Google nabídne recepty z různých webů, které lze poté exportovat do Dokumentů Google nebo do Gmailu.

Vyhledávání ve videu pomocí AI

Umělá inteligence se také naučí nabízet rady na základě natočeného videa. Pokud se některé z vašich zařízení nechová tak, jak má, stačí natočit krátké video a požádat Google o pomoc. Na I/O byl ukázán dotaz, jak zprovoznit gramofon, nebo jak používat konkrétní fotoaparát. Google v obou případech nalezl několik řešení a poskytl je uživateli ve formě bodového přehledu.

Dostupnost: zatím pouze v USA

Bohužel všechny tři funkce jsou zatím dostupné pouze uživatelům v USA, a to prostřednictvím platformy Search Labs. Funkce AI Overviews má být aktuálně dostupná 100 milionům uživatelů, do konce letošního roku plánuje Google toto číslo navýšit na miliardu.