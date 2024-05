Perplexity je velký vyzývatel Googlu, namísto výsledků rovnou servíruje odpovědi (recenze)

Google má vůbec prvního zajímavého vyzývatele, jmenuje se Perplexity a umí vám nejen najít, ale také předložit přesně to, co hledáte

Žádné seznamy odkazů, žádné hledání jehly v kupce sena, Perplexity pracuje s informacemi tak, jak se Googlu v minulosti ani nesnilo

Přístup Perplexity může ukončit diskutabilní SEO, v praxi ohrožuje také samotné tvůrce obsahu

Trh s vyhledávači je dlouhodobě příběhem dominance a menších inovací, v jehož epicentru nestojí pochopitelně nikdo jiný než Google. Od svého vzniku se Google vyvinul z pouhého vyhledávače v jeden ze základních stavebních kamenů současné digitální doby. Je to právě Google, který určuje způsob, jak informace vyhledáváte, jak je jejich tvůrci zpřístupňují a vlastně jak je často i tvoří.

Informace jsou všude, ale co odpovědi?

Hegemonie Googlu nastavila laťku pro to, co uživatelé očekávají od vyhledávacích technologií, a dnes si s něčím, co je pomalé, nepřesné a nerelevantní ani neškrtnete, neboť právě tohle Google umí na výbornou. Nebo možná lépe řečeno uměl?

V průběhu let se očekávání uživatelů od vyhledávačů výrazně proměnila. Digitální věk nastolil éru okamžitých výsledků, kdy uživatelé požadují nejen přesnost, ale také rychlost a relevanci výsledků vyhledávání. Díky tomu se vyhledávače neustále vyvíjejí – stojí na stále sofistikovanějších algoritmech, personalizaci šité na míru, kontextově relevantních výsledcích, automatických odpovědích i na nevyřčené otázky a v poslední době koketují i s nástroji generativní umělé inteligence.

Navzdory velkým snahám Microsoftu a jeho kdysi tolik vysmívanému vyhledávači Bing má Google svoji pozici víceméně jistou. Bing je snaživý, s integrací ChatGPT konečně taky zajímavý, nicméně po roce se ukázalo, že Google nejenže nijak neohrozil, ale nedokázal si z gigantického koláče vyhledávačů ukousnout žádné větší sousto.

Teď ale do hry vstupuje zatím snad nejzajímavější nováček. Zapomeňte na všechny ty You, DuckDuckGo, Econea, Start a jiné pokusy o alternativní vyhledávače a přivítejte Perplexity. Ten je od základů navržen jako moderní nástroj pro moderního uživatele internetu a chce nabízet přesné, rychlé, hluboce kontextové, a především relevantní informace. K tomu mu nemají dopomoci jen vlastní algoritmy či procházení a třídění celého internetu, ale hlavně umělá inteligence. Najednou tu tak máme, po nespočtu let, zcela nový úhel pohledu na vyhledávání a navíc takový, který působí jako první skutečně zajímavá, relevantní a moderní alternativa Googlu.

Perplexity se totiž snaží nabídnout nový pohled na to, jak lze informace na internetu objevovat a zkoumat. A za mě se mu to daří skoro skvěle.

Co je to Perplexity?

Perplexity představuje zcela nový typ vyhledávače, jehož ambicí je změnit tradiční přístup k vyhledávání online prostřednictvím integrace pokročilé umělé inteligence. Geneze společnosti Perplexity je zakořeněna v odborných znalostech a vizi jejích zakladatelů, kteří přinášejí bohaté zkušenosti z předních technologických gigantů, jako je DeepMind, OpenAI či Google, a také spoléhá na poměrně silné akademické zázemí, které klade důraz na spolehlivá data a citace zdrojů.

Taková kombinace zkušeností a řekněme preciznosti pak v praxi posouvá Perplexity od zajímavého konceptu k plnohodnotnému produktu, který najednou otevírá nejen dveře, ale i oči. Zpochybňuje totiž status quo internetového vyhledávání tím, že na rozdíl od drtivé většiny ostatních nabízí něco skutečně nového a skutečně jiného.

Jádrem inovací Perplexity je jeho poměrně unikátní přístup ke spojení tradičních funkcí vyhledávače s možnostmi velkých jazykových modelů. Na rozdíl od běžných vyhledávačů, které se dodnes zaměřují primárně na získávání odkazů na webové stránky, zavádí Perplexity vrstvu poháněnou umělou inteligencí, která tyto výsledky zpracovává pomocí sofistikovaných algoritmů.

Tento proces pak nejen zpřesňuje výsledky vyhledávání, ale také je obohacuje o kontextově relevantní informace, čímž zajišťuje, že uživatelé nedostávají pouze odkazy, ale komplexně analyzované odpovědi na své dotazy. Cílem je dosáhnout rovnováhy mezi důvěryhodností kanonických vyhledávačů a intuitivní, poutavou interakcí, kterou nabízejí platformy poháněné umělou inteligencí, a nastavit tak nový standard přesnosti a relevance v oblasti vyhledávání. Je sice pravdou, že i Google už nějakou dobu na některé dotazy nabízí mnohem více než jen tradičních „10 modrých odkazů“, nicméně to, co dělá Perplexity, Google zatím neumí. Nebo přesněji řečeno umět nechce, ale o tom později.

Jedním z charakteristických rysů Perplexity je snaha o transparentnost a důvěryhodnost. Každou informaci obohatí jasně zobrazeným a klikatelným zdrojem a vždycky se tak můžete rychle a přehledně dozvědět, odkud vítr vane. Důraz na citace se tak snaží svým způsobem řešit problém dezinformací, ale buduje také důvěru uživatelů v produkt. Což je něco, co se svého času Googlu podařilo velice rychle a v poslední době s tím má (vzhledem k SEO spamu a AI „odpadu“…) trochu problémy.

Jak Perplexity funguje?

Mechanismus fungování Perplexity chce být jakousi předzvěstí nové éry vyhledávání. Těžko si totiž představit, že něco jako Perplexity nebude další fází Googlu. Ten se tomu sice zuby nehty brání kvůli příjmům z reklamy a obecné efektivitě stávajícího systému, nicméně skrze SGE (Search Generative Experience) tímto směrem stejně chtě nechtě kráčí.

Ve svém základu zahajuje Perplexity proces vyhledávání tím, že využívá rozsáhlý vyhledávací index a vyhledává širokou škálu webových stránek relevantních k dotazu uživatele. Tím se zajistí, že Perplexity pokryje víceméně celou šíři informací podobně jako běžné vyhledávače. Pak ale následuje ono kouzlo, které odděluje zrno od plev. A tím není nic jiného než zpracování „nashromážděných“ dat velkým jazykovým modelem. Ten projde všechny informace, vyhodnotí jejich relevanci a přesnost ke vztahu k původnímu dotazu uživatele a následně z toho všeho vybere a „přechroustá“ odpověď do formy prosté odpovědi. Žádných deset modrých odkazů, jen a pouze odpověď se seznamem zdrojů a možností doptávat se dál.

Díky kombinaci tradičních metod vyhledávání a technik AI je tak výsledek zpravidla přesný, jasný, stručný a kontextově relevantní. Díky tomu je výsledek získaný skrze Perplexity v některých případech nesrovnatelně lepší než u Googlu, kde, když to trochu přeženu, dostanete „jen“ ony odkazy a tu jehlu v kupce sena si už musíte najít sami. A právě skrze seznam odkazů, zdrojů a dalších možností doptávání se umí Perplexity velice šikovně vyvažovat potřebu pro dodatečné vyhledání či zpřesňování dotazu s okamžitou odpovědí.

Vlastnosti a funkce

Perplexity vyniká naprosto zásadní funkcí jménem Pro Search. Ta tady totiž funguje jako systém pro lepší přesnost dotazu a tím pádem i lepší, přesnější a relevantnější výsledky. Kromě angličtiny lze využívat i češtinu, ale výsledky v takovém případě nemusejí být úplně optimální.

Díky Pro Search tak umělá inteligence lépe pochopí, co jste měli na mysli, a v podstatě vám ušije vyhledávání na míru. Vyhledávání je tak efektivní a popravdě se mi málokdy stalo, že jsem se musel ptát podruhé nebo přemýšlet nad tím, jak můj dotaz formulovat. Což se u Googlu občas stává. Jak už ale název „Pro Search“ napovídá, jde o pokročilou funkci a ta je dostupná především za peníze. Zdarma máte k dispozici jen velice omezený počet využití Pro Search, aktuálně 5 na každé 4 hodiny.

Ale ne snad že by byla bezplatná verze bez Pro Search nepoužitelná. Naopak, je nesmírně schopná a dovolil bych si odhadovat, že drtivé většině běžných uživatelů bude bohatě stačit. Bezplatná verze totiž nabízí různé režimy vyhledávání, včetně výchozího režimu Focus pro vyhledávání na webu podle témat a režimu Writing určeného pro generování textů bez nutnosti rozsáhlého vyhledávání na webu.

Tento přístup umožňuje uživatelům vyzkoušet si výhody vyhledávání s využitím umělé inteligence bez jakýchkoli počátečních finančních závazků, a zpřístupnit tak pokročilé vyhledávací funkce širšímu okruhu uživatelů. Zároveň si tím můžete jednoduše specifikovat, zda chcete vyhledávat na celém internetu, pouze na videích na YouTube, nebo třeba jen v rámci WolframAlpha.

Perplexity a čeština

Nejlépe Perplexity funguje při anglických dotazech, ale ptát se samozřejmě můžete i v češtině. Jen je aktuálně nutné počítat s tím, že výsledky nemusí být úplně optimální jako v případě angličtiny. Někdy se také stane, že na česky zadaný dotaz dostanete odpověď v angličtině. Tvůrci nicméně na vývoji tohoto nástroje velice aktivně pracují a dá se předpokládat, že tento neduh bude v průběhu dalších měsíců opraven.

Perplexity Pro

Perplexity Pro představuje vrchol toho, co Perplexity nabízí, a je určen pro uživatele, kteří vyžadují maximální přesnost, hloubku a všestrannost vyhledávání. A především žádná striktní omezení. Prémiová verze se vyznačuje tím, že uživatelům poskytuje možnost vybrat si pro jejich vyhledávací dotazy z několika pokročilých modelů umělé inteligence. Mezi tyto možnosti patří vlastní umělá inteligence Perplexity, GPT 4, nebo třeba Claude 3. V bezplatné verzi má vybírání využití konkrétního modelu „pod palcem“ samo Perplexity a vy nad tím kontrolu, na rozdíl od verze placené, nemáte.

Čert vem ale jednotlivé modely, protože co si budeme povídat – praktické rozdíly mezi GPT 4, Claude 3 a třeba i Gemini Advanced sice jsou, ale v drtivé většině případů jsou relativně malé a v kontextu zpracování výsledků vyhledávání leckdy sotva postřehnutelné. Nejpraktičtější funkcí je tak možnost využít přes 300 dotazů na Pro Search, což je oproti pěti dotazům každé čtyři hodiny poměrně zásadní.

Jestliže tak často zkoumáte komplexní témata a řešíte u nich řadu detailů, je prémiová verze skutečně k nezaplacení. Pro běžného uživatele toho ale placená verze moc nabídnout nemůže, neboť si osobně nedokážu představit, že by „běžný člověk“ využíval Google, Perplexity či jakýkoliv jiný vyhledávač víc než v pár desítkách dotazů denně.

Vyšším počtem dotazů na Pro Search (který se mimochodem dříve jmenoval Copilot…) to ale nekončí. Perplexity Pro umí také nahrávat a analyzovat více typů souborů, včetně PDF, CSV a obrázků. Pro uživatele Chat GPT 4 nic nového, ale je příjemné vědět, že když už si platíte prémiové Perplexity, zvládne to i datovou analýzu.

Cenová struktura aplikace Perplexity Pro je navržena tak, aby svým uživatelům nabízela flexibilitu a hodnotu. Za 20 dolarů měsíčně nebo 200 dolarů ročně, přičemž roční plán poskytuje úsporu 40 dolarů, se Perplexity Pro staví do pozice prémiového, ale dostupného nástroje pro seriózní výzkumníky, digitální profesionály a všechny, kteří potřebují pokročilé vyhledávací funkce. Cena tak víceméně odpovídá konkurenčním modelům AI, které se většinou pohybují právě okolo hranice 20 dolarů měsíčně.

Filozofické a tržní důsledky

V digitální éře se chování a očekávání uživatelů při vyhledávání výrazně změnily v důsledku rychlého rozšiřování informací a nástupu technologií umělé inteligence. Jádrem této transformace je snaha o okamžitost, přesnost a relevanci výsledků vyhledávání. Uživatelé již nehledají pouhá data, ale požadují inteligentní, kontextově orientované poznatky, které proniknou šumem informačního zahlcení. Perplexity se svým přístupem založeným na umělé inteligenci snaží tyto sofistikované požadavky splnit tím, že nabízí vyhledávání, které nejen poskytuje přesné informace, ale také rozumí záměrům a nuancím uživatelských dotazů.

Integrace umělé inteligence do vyhledávačů znamená zásadní posun v naší interakci s informacemi online. Tradiční vyhledávání založené na klíčových slovech často přináší záplavu výsledků, takže uživatelé musí procházet stránky a hledat odpovědi, které mohou, ale nemusí odpovídat jejich skutečnému záměru. Naopak, motor Perplexity řízený umělou inteligencí si klade za cíl proměnit leckdy frustrující činnost v konverzační, interaktivní a efektivní způsob, jak se dostat k informacím. A většinou se mu to i daří.

S využitím rozsáhlých jazykových modelů a sofistikovaných algoritmů totiž dokáže interpretovat kontext dotazu, nabízet doplňující otázky pro vyjasnění a vytvářet výsledky, které působí, jako by vám je naservíroval skutečný odborník na dané téma. Tento posun směrem k dynamičtějšímu a interaktivnějšímu modelu vyhledávání nejen zefektivňuje proces, ale také výrazně zvyšuje zapojení uživatele do práce s informacemi, takže učení a objevování je ve výsledku plynulejší a přirozenější.

Důsledky vyhledávačů poháněných umělou inteligencí přesahují zkušenosti jednotlivých uživatelů a potenciálně mění širší prostředí šíření a konzumace znalostí. Tím, že tyto platformy upřednostňují relevanci, kontext a ověřování, by mohly podpořit diferencovanější a sofistikovanější přístup k vyhledávání informací, kdy kvalita obsahu má přednost před kvantitou. Takový posun by mohl přimět tvůrce obsahu a poskytovatele informací, aby přizpůsobili své strategie a více se zaměřili na hloubku, přesnost a citační postupy, aby splnili standardy stanovené vyhledávacími technologiemi poháněnými umělou inteligencí.

Model vyhledávání Perplexity navíc zpochybňuje status quo často diskutabilní a lehce zneužitelné optimalizace pro vyhledávače (SEO), která tradičně upřednostňuje hustotu klíčových slov a taktiku budování odkazů. Vzhledem k tomu, že umělá inteligence je stále zdatnější v chápání a upřednostňování vysoce kvalitního a kontextově relevantního obsahu, bude chtě nechtě nutné změnit taktiku pro dosažení viditelnosti ve výsledcích vyhledávání. Poskytovatelé obsahu to tak bude motivovat k vytváření promyšlenějšího, dobře prozkoumaného a skutečně informativního obsahu, protože vědí, že platformy řízené umělou inteligencí, jako je Perplexity, mohou takovou kvalitu rozpoznat a upřednostnit.

Na druhou stranu hrozí ale pochopitelně i to, že provozovatelům webů najednou výrazně spadne návštěvnost, protože Perplexity a v blízké budoucnosti i SGE od Googlu budou na většinu, nebo rovnou všechny dotazy hned odpovídat. Tím pak odpadne nutnost chodit si za informacemi přímo na weby a ty přijdou o důležitý zdroj návštěvnosti, který vyhledávače pořád představují.

Budoucnost vyhledávání má jasné kontury

S vývojem vyhledávacích technologií založených na technologii umělé inteligenci je jednou ze zajímavých cest vývoje začlenění sociálních aspektů vyhledávání a role příspěvků uživatelů. Nejde přitom jen o tradiční sociální sítě, ale třeba i ty méně tradiční v čele třeba v Redditem. Vyhledávání založené na umělé inteligenci by se potom mohlo stát nejen nástrojem pro individuální vyhledávání, ale i platformou pro kolektivní znalosti a učení.

Nejde přitom jen o vytěžení informací právě třeba z Redditu, ale i umožnění uživatelům přidávat kontext, opravovat informace a přispívat k vylepšování výsledků vyhledávání by mohlo proměnit Perplexity v dynamický, uživateli řízený ekosystém. Sociální rozměr vyhledávání by mohl slibovat další zvýšení relevance a přesnosti výsledků díky využití poznatků a odborných znalostí uživatelů, díky čemuž může být vyhledávání přizpůsobivější a bude odrážet kolektivní inteligenci své komunity.

Potenciální širší dopad umělé inteligence v odvětví vyhledávání, v čele s inovacemi, jako je Perplexity, by mohl být hluboký. S tím, jak se technologie umělé inteligence neustále a velice rychle vylepšují, mění se povaha nejen vyhledávání informací, ale i přístup k nim. Z pasivního hledání jehly v kupce sena na interaktivní, pestřejší a zajímavější proces zaměřený právě na hledané informace, nikoliv na proces jejich hledání skrze dnes už „zastaralé“ procházení jednotlivých webů.

Vyhledávače poháněné umělou inteligencí by tak mohly nově definovat standardy kvality informací, uživatelského zážitku a interakce s digitálním obsahem a přimět tradiční vyhledávače k největším inovacím za celou dobu jejich působení. Důraz na přesnost, kontext a zapojení uživatelů může vyvolat přehodnocení způsobu indexování, řazení a prezentace informací, což může mít dopad na postupy SEO, tvorbu obsahu a strategie digitálního marketingu.

Vývoj vyhledávacích technologií s umělou inteligencí, jako je Perplexity, navíc znamená posun směrem k personalizovanějšímu a intuitivnějšímu vyhledávání. Budoucí vývoj může zahrnovat ještě sofistikovanější modely AI schopné porozumět individuálním preferencím uživatelů, učit se z minulých interakcí a předvídat budoucí informační potřeby. Tato úroveň personalizace spolu se schopností bezproblémově integrovat příspěvky uživatelů a prvky sociálního vyhledávání by mohla způsobit, že vyhledávání nebude jen o hledání informací, ale o objevování znalostí způsobem, který se bude schopný přizpůsobit unikátnímu kontextu a potřebám každého uživatele.

Trajektorie Perplexity, SGE a podobných platforem pro vyhledávání s umělou inteligencí směřuje k budoucnosti, kdy vyhledávání nebude pouhým nástrojem, ale interaktivní, personalizovanou cestou za informacemi. Samotné Perplexity musí ale minimálně v oné personalizaci ujít ještě velký kus cesty, stejně jako není zatím příliš užitečné se ho ptát na triviální bleskové dotazy typu počasí, kolik je hodin, nebo ho využívat jako převodník měn. Nemluvě o pro nás sice absurdní, nicméně celosvětově nejspíš bohužel příliš využívané funkci vyhledávačů – psaní konkrétní URL nikoliv do adresního řádku, ale do vyhledáváče. Na taková použití zatím Perplexity stavěno není.

Nová doba

Perplexity se aktuálně veze na nové vlně formy vyhledávání, která chce překročit současné hranice vyhledávání informací a interakce s uživatelem. V oblasti, které dlouho dominoval gigant Google, zavádí Perplexity poměrně osvěžující novinky a využívá umělou inteligenci nejen k vyhledávání, ale také k pochopení, zapojení a předvídání potřeb svých uživatelů. Inovativní přístup, který se vyznačuje integrací poznatků založených na umělé inteligenci, personalizovaných interakcí s Pro Search a důrazem na přesnost prostřednictvím citací, staví Perplexity do pozice lídra potenciální změny.

Perplexity se snaží vytvořit most mezi uživatelem a znalostmi, kde vyhledávače nejsou pouhými nástroji, ale partnery v úsilí o co nejlepší porozumění. Což se mu i vcelku daří, na rozdíl od Googlu, který se sice také snaží, ale v příliš mnoha případech stále nabízí vcelku standardní seznam odkazů. Nemluvě o tom, že zrovna u nás SGE zatím ještě nefunguje.

Výhled do budoucna tak jasně ukazuje, že vývoj vyhledávacích technologií postavených na nástrojích generativní umělé inteligence směřuje tím nejzajímavějším směrem, jakým se kdy ubíral.

Jestli se v pozici inovativního a dravého „lídra“ (ve smyslu funkcí a přístupu, nikoliv podílu na trhu) udrží Perplexity, nebo ho nakonec převálcuje v konečném důsledku podobně fungující SGE od Googlu, se teprve uvidí. Nakonec to ale nebyl Bing, DuckDuckGo nebo jakýkoliv jiný vyhledávač, ale pořád relativně neznámé Perplexity, které definitivně nastartovalo novou éru vyhledávání.