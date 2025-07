Google Kalendář konečně na Apple Watch, nabízí i praktické komplikace

Kalendář od Googlu je nově dostupný i jako speciální aplikace pro Apple Watch

Aplikaci získáte po aktualizaci mobilní varianty na verzi 25.24.1

Google do jablečných hodinek přidat také dvojici praktických komplikací

Aplikace Google Kalendář je nově dostupná pro watchOS, majitelé Apple Watch ji tak vůbec poprvé mohou využít přímo na hodinkách. Uživatelé, kteří kalendář od Googlu aktualizují na verzi 25.24.1, získají přístup ke speciální aplikaci pro jablečné hodinky, a to ve formě zjednodušeného přehledu nadcházejících událostí a úkolů.

Kalendář na zápěstí

Zjednodušená verze kalendáře dokáže zobrazit vaše úkoly na celý týden ve formě seznamu, přičemž každá položka vypadá jako barevně označená kartička. Ta obsahuje naplánovaný čas, název události či úkolu a místo konání. Klepnutím na danou položku se pak zobrazí další podrobnosti o události. Aplikace bohužel v současné době nepodporuje vytváření nebo úpravu událostí přímo z hodinek. Místo toho vás aplikace vyzve, abyste ji otevřeli hezky postaru na mobilním telefonu.

Nové „komplikace“

Google dále představil dvě nové komplikace, které jsou kompatibilní s ciferníky watchOS i interaktivními balíčky Smart Stack. První z nich s názvem What’s next je k dispozici v kruhovém a obdélníkovém formátu a zobrazuje nadcházející schůzky. Po klepnutí se komplikace otevře v aplikaci pro hodinky a zobrazí podrobnosti o příslušné události. Druhá komplikace, tentokrát s označením Today’s date, zobrazuje aktuální den a datum v malém kruhovém formátu, přičemž po klepnutí dojde k otevření aplikace.

Až doteď Google pro watchOS pouze aplikace Google Maps, YouTube Music a Google Keep. A u trojice aplikací zůstane i nadále. Internetový gigant totiž zároveň ukončil podporu třetí zmíněné aplikace – poznámkového bloku Keep. Na iPhonech i iPadech přitom Keep nadále zůstává k dispozici. A nejen tam – dále jej najdete také u přímé hodinkové konkurence v podobě Wear OS.

