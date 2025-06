Za jak dlouho vystřízlivíte? Česká aplikace pro Apple Watch vám poradí

Aplikace pro sledování množství alkoholu v krvi jsou poměrně oblíbené

Český vývojář Vladimír Kalous vyvinul jednu speciálně pro Apple Watch

Jmenuje se Drinkulator a je na App Store k dispozici za 79 korun

Letní dny a uvolněná nálada přímo vybízí ke konzumaci nějakého toho alkoholického nápoje, ať už vychlazeného piva, pár deci vína nebo třeba skvěle namíchaného drinku. Držet se v mezích a nezkonzumovat toho příliš je ale schopnost, kterou Češi příliš neoplývají, alespoň podle řady studií monitorující spotřebu alkoholu. A vzhledem k tomu, že řada z alkoholem posilněných uživatelů i s oblibou sedá za volant, je občas vhodné mít po ruce pomocníka, který vám spočítá, zda už můžete bez obav řídit.

Drinkulator vám pohlídá množství alkoholu v krvi

S tím vám může pomoci aplikace Drinkulator, kterou vyvinul český vývojář Vladimír Kalous pro chytré hodinky Apple Watch. Ta umožňuje rychlé zaznamenávání zkonzumovaných drinků prostřednictvím jednoduchého rozhraní. Na základě osobních údajů jako je hmotnost, pohlaví nebo rychlost metabolismu, aplikace spočítá přibližnou hladinu alkoholu v krvi a odhadne čas, kdy uživatel opět dosáhne střízlivého stavu. Cílem je podpora zodpovědného chování a větší bezpečnost pro uživatele i jeho okolí.

„Původně to byl malý osobní projekt pro vlastní potřebu. Postupem času jsem přidával další funkce a uvědomil si, že aplikace může pomoci i ostatním lépe se orientovat ve své konzumaci alkoholu,“ říká Kalous, IT konzultant a vývojář, který za aplikací Drinkulator stojí. Mezi hlavní přednost aplikace patří rychlé přidávání zkonzumovaných drinků, které si můžete i sami nastavit podle toho, co pijete nejčastěji. Samozřejmostí je osobní nastavení na vaši váhu, pohlaví i rychlost metabolismu, aby byl výpočet co nejpřesnější. Přehled o tom, jaká je vaše aktuální hladina alkoholu v krvi, kolik jste vypili drinků nebo kdy vystřízlivíte můžete mít přímo ve widgetu na ciferníku.

Nutno podotknout, že aplikace Drinkulator poskytuje pouze orientační údaje na základě obecně uznávaných výpočtů a uživatelských dat. Nejenže by neměla být používána jako jediný ukazatel způsobilosti k řízení nebo obsluze strojů, ale ani v případě silniční kontroly byste s argumentem aplikace příliš neuspěli. Pokud chcete mít alespoň rámcový přehled o tom, jak rychle vypitý alkohol odbouráte, můžete si aplikaci stáhnout z App Store za cenu 79 korun.

