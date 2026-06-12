Rozborka odhalila hořkou pravdu: Trumpův telefon je nevkusná kopie dva roky starého HTC

- Trump T1 Phone rozhodně nemá americké kořeny
- Rozborka jediného známého exempláře odhalila to, co všichni tušili
- Jedná se o dvojče dva roky starého HTC v nevkusném zlatém kabátku
Na konci minulého měsíce oznámil operátor Trump Mobile, že zahajuje distribuci bájného smartphonu Trump T1 Phone. Tento kýčovitý telefon nesoucí jméno současného amerického prezidenta byl poprvé zmíněn na jaře roku 2024, avšak ani za dva roky se jej nepodařilo dostat do rukou zákazníků. Jeden z exemplářů se nicméně dostal do televize NBC, která nejprve ukázala Trump T1 Phone světu a nyní odhalila pravděpodobnou hořkou pravdu jeho vzniku.
Trump T1 Phone: základ hledejme v HTC U24 Pro
Trump T1 Phone za dva roky své virtuální existence několikrát změnil podobu i parametry. Finální provedení až nápadně připomíná dva roky starý smartphone HTC U24 Pro, oba telefony mají téměř totožnou výbavu. Aby si tuto domněnku televize NBC potvrdila, přizvala si ke spolupráci redakci iFixit, která se zabývá rozborkou různých elektronických hraček.
Výzkumníci z iFixit podrobili Trump T1 Phone detailní analýze – nejprve oba telefony prohlédli rentgenem, zkontrolovali obrazovky digitálním mikroskopem a nakonec provedli kompletní rozborku včetně vzájemného prohození komponent. Jaký je výsledek?
Trump T1 Phone je skutečně upečen ze stejného těsta jako HTC U24 Pro, byť úplně stejný není – má mírně posunutý LED blesk, upravenou mřížku reproduktoru a větší (byť pomalejší) baterii. Vybrané komponenty také mají odlišný původ – čipovou sadu Trump T1 Phone nevyrábí SK Hynix, ale Micron, akumulátor zase nepochází z Číny, ale z Filipín.
Zbytek je ale u obou telefonů totožný, což je patrné již na samotném rozložení komponent uvnitř. Stejné jsou i základní desky – v rámci testu došlo k přesunutí základní desky z HTC U24 Pro do Trump T1 Phone a telefon bez potíží fungoval, dokonce i pořizoval fotografie.
Podtrženo, sečteno – Trump T1 Phone je skutečně kopií HTC U24 Pro, která ale patrně vznikla bez vědomí HTC. Tchajwanská značka totiž v roce 2017 prodala většinu svého mobilního podnikání Googlu a v současné době telefony nevyrábí – o výrobu (a patrně i návrh) těch posledních se starají externí čínské firmy. Je tedy vysoce pravděpodobné, že Trump T1 Phone pochází ze stejných továren jako HTC U24 Pro. Rozhodně tedy nepochází z USA, jak se nám jeho prodejce snaží namluvit.
V tuto chvíli navíc stále není jasné, kolik exemplářů Trump T1 Phone vlastně existuje – podle ověřených zdrojů zatím neexistují žádné důkazy, že by se tento telefon dostal do rukou běžných zákazníků nebo do redakcí technologických médií. Zatím jediným potvrzeným exemplářem je ten, který drží televize NBC.