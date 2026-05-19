Problémový Trump T1 Phone dorazil k prvním zákazníkům. Made in USA? Ani náhodou

- V USA se začal prodávat bájný vlastenecký smartphone Trump T1 Phone
- Zmínky o tom, že byl vyroben v USA, se ukázaly být nepravdivé
- Vše nasvědčuje tomu, že se jedná pouze o překrytovaný model HTC U24 Pro z roku 2024
Zlatý smartphone nesoucí jméno současného amerického prezidenta je konečně tady. Trump T1 Phone byl poprvé zmíněn na jaře roku 2024, o pár měsíců později pak operátor Trump Mobile spustil web s placenými registracemi. Za téměř dva roky tento kýčovitý telefon několikrát změnil podobu i parametry a stal se terčem mnoha vtipů. Ještě donedávna nebylo vůbec jisté, zda se někdy dostane do prodeje, nicméně veškeré pochyby byly rozptýleny v minulém týdnu, kdy bylo oznámeno zahájení distribuce. Tento týden se pak toto zařízení dostalo do rukou prvních majitelů.
Trump T1 Phone naživo: kde už jsme jej jenom viděli?
Jeden z exemplářů Trumpova telefonu se dostal do rukou redaktorů televizní stanice NBC, kteří s tímto kouskem techniky natočili krátké seznámení. V něm se například snaží zodpovědět, zda výrobce opravdu splnil svůj počáteční slib, že Trump T1 Phone bude kompletně „Made in USA“. Krátká odpověď – nesplnil.
Operátor Trump Mobile se na svých webových stránkách původně chlubil tím, že Trump T1 Phone bude prvním smartphonem na světě vyrobeným v USA. Nyní už na webu tento text nenajdete – namísto něj je na stránkách uvedeno „American-Proud Design“, na krabičce s telefonem je pak nápis „Proudly Assembled in USA“. Tento nápis povětšinou popisuje zařízení, která jsou sestavená v USA, avšak ze součástek, které z drtivé většiny pocházejí z jiných zemí. V případě Trump T1 Phone bude toto tvrzení pouze polovičaté.
Vše totiž nasvědčuje tomu, že tento vlastenecký telefon je pouze překrytovaný HTC U24 Pro z července roku 2024 – oba telefony vypadají prakticky totožně a shodují se i v drtivé většině parametrů. Odlišnost hledejme pouze ve zlatém krytu, který je patrně jediným hardwarovým příspěvkem amerického „výrobce“. Druhá odlišnost se pak ukrývá v softwaru, který vypadá jako čistý Android obohacený o aplikaci sociální sítě Truth.
Z hlediska parametrů má Trump T1 Phone stejnou výbavu jako zmíněné HTC – 6,78″ AMOLED obrazovku se 120Hz frekvencí, trojitý fotoaparát (50+8+50 megapixelů) na zádech, 50Mpx selfie kamerku, 5000mAh baterii s podporou 30W nabíjení a fyzický konektor na sluchátka. Telefon je nabízen v jedné paměťové konfiguraci s 512GB úložištěm.
Trump T1 Phone se v USA prodává za 499 dolarů, což je v přepočtu necelých 13 tisíc korun včetně DPH. Za tyto peníze se dají nepochybně sehnat lepší stroje než dva roky starý model střední třídy s nevkusným krytem a nejistou softwarovou podporou.