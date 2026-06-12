Waze dostává skvělou novinku: při cestování pomůže každému z vás

- Waze patří mezi velmi populární a rozšířené navigační platformy
- Již od roku 2013 ho vlastní Google, který za něj dal 1,1 miliardy dolarů
- Nyní se do aplikace dostává na první pohled nenápadné, ale velmi praktické vylepšení
Mapy Google jsou v navigačním segmentu jasnou jedničkou a drží mezi 60 a 70 % trhu. Mohou se pochlubit zhruba 2 miliardami aktivních měsíčních uživatelů, na což jsou ostatní platformy krátké. Druhou nejpopulárnější navigační aplikací je Waze, kterou rovněž vlastní Google. Americký gigant má tak tento trh z velké části pod palcem. Waze, jenž je nejpokročilejší v oblasti komunitních hlášení událostí na silnicích v reálném čase, nyní získává praktickou novinku.
Waze dostává novou funkci
S trochou nadsázky by se dalo říct, že se navigační trh rozděluje na dva týmy – tým Mapy Google a tým Waze. Pokud patříte do druhé skupiny a nedáte na tuto aplikaci dopustit, máme pro vás dobrou zprávu. Tato navigační aplikace dostává vylepšení v podobě zobrazení semaforů, což je taková nenápadná, ale o to praktičtější novinka.
Nejedná se o nic, co by ostatní platformy již nějakou dobu nenabízely. Jedním z průkopníků tohoto prvku jsou přitom Apple Mapy. Ty začaly zobrazovat semafory v provozu mezi prvními a najdeme je i v Mapách Google, a to dokonce i ve větších českých městech. Zobrazení semaforů má pozitivní vliv primárně na orientaci v provozu a není od toho, abyste věděli, kdy naskočí zelená.
Testování již nějakou dobu probíhá
Google tuto funkci v aplikaci Waze testuje již od prosince 2025 a nyní ji tedy konečně začíná postupně uvolňovat do ostrého provozu. Jedná se ale o poměrně zdlouhavý proces a semafory v aplikaci ještě zdaleka nejsou dostupné pro všechny uživatele. A k čemu tedy semafory v aplikacích jsou, když neumí ukázat to, kdy naskočí zelená?
Jejich hlavním posláním je sloužit jako orientační body na silnici a usnadnit řidiči rozpoznání kýžených odboček. Když vám navigační aplikace řekne, ať odbočíte na dalších světlech vpravo a zároveň je zobrazí, tak se vám nestane, že odbočíte o ulici dřív jen proto, že jsou obě odbočky blízko sebe. Podobný význam mají v navigačních aplikacích také dopravní značky.
Semafory ve Waze v Česku?
Jak jsem již zmínil, zavádění této nové funkce do provozu je poměrně pomalé a semafory v mapových podkladech jsou zatím dostupné jen v několika zemích. Povedlo se nám zjistit, že aktuálně jde o USA, Kanadu, Izrael a překvapivě i Německo. Postupně se ale rozšiřují a dostupnost je rozhodně lepší než před několika týdny. Zkuste aplikaci Waze aktualizovat na nejnovější verzi a uvidíte, zda se k vám semafory již dostaly či nikoliv. Na redakčních telefonech je v rámci České republiky a Slovenska zatím nevidíme.