Microsoft testuje cloudové hraní zdarma, smířit se musíte jen s jednou nepříjemností

- Microsoft testuje streamované hraní zcela zdarma
- Jediný háček jsou reklamy, které se objeví před samotnou herní seancí
- Novinka by mohla otevřít dveře majitelům starších konzolí k novějším titulům
Streamování her patrně nikdy zcela nenahradí klasické herní seance, avšak pro řadu hráčů se může jednat o vítanou alternativu. I když jsme streamované hraní nejednou zkoušeli a můžeme tedy konstatovat, že se jedná o poměrně spolehlivý způsob hraní, množství předsudků stále přetrvává. Toho si je podle všeho vědom i Microsoft a je toho názoru, že nejlepším způsobem, jak si vytvořit vlastní názor, je skrze zkušenost, a to ideálně takovou, za kterou nemusíte zaplatit ani korunu navíc.
ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
Streamované hraní zdarma, ale s reklamami
Členové programu Xbox Insider mohou od dnešního dne zdarma streamovat hry ze svých knihoven v rámci streamovacích relací, avšak s reklamami. Bezplatné streamovací relace jsou omezeny na hry, které již vlastníte, a jejich délka je omezena na jednu hodinu. Pokud se slova „reklama“ bojíte, není třeba – budou přehrávat pouze před zahájením relace a během samotného hraní vás nebudou nikterak obtěžovat. Jedná se navíc o volitelnou funkci – pokud máte placené předplatné cloudového hraní, nemusíte se na reklamy dívat vůbec.
Gigant z Redmondu uvádí, že možnost streamování s reklamami bude k dispozici pouze po omezenou dobu během testovacího období. Interní testování verze služby Xbox Cloud Gaming s reklamami zahájila již koncem loňského roku, přičemž zdroje serveru The Verge sdělily, že test zahrnoval přibližně dvouminutové reklamy před začátkem streamovacích relací. Zatímco dříve bylo pro využívání služby Xbox Cloud Gaming nutné předplatné Game Pass Ultimate, nyní stačí jen Game Pass Essential. Microsoft zmiňuje, že cílem jejího aktuálního testování streamování s reklamami je dále rozšířit dostupné možnosti hraní her na Xboxu.
V posledních letech se na streamovacích platformách stále častěji objevují levnější předplatná s reklamami, přičemž přidání reklam do streamovací služby Xboxu by mohlo signalizovat podobný posun i v oblasti herních předplatných. Microsoft navíc poznamenává, že cloudové hraní by mohlo pomoci majitelům Xboxu One hrát novější hry vyvinuté pro Xbox Series X/S, aniž by museli kupovat novou konzoli. Tato zpráva přichází v době, kdy se Xbox nachází ve stavu velkých změn, včetně hromadného propouštění, zavírání studií a návratu k fanoušky oblíbené sérii Fallout.