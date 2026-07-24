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Microsoft udělal obří radost milovníkům retro her. Na PC míří pecky z prvního Xboxu

Marek Bartík
Marek Bartík 24. 7. 6:30
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Conker Live Reloaded
  • Microsoft právě rozšířil zpětnou kompatibilitu z Xboxu na PC
  • Na počítačích jsou díky tomu k dispozici čtyři kultovní hry z prvního Xboxu
  • Nechybí mezi nimi plošinovka Conker či letecká arkáda Crimson Skies
  • Hry jsou součásti předplatného Game Pass, ale zakoupíte je i jednotlivě v aplikaci Xbox

Společnost Microsoft učinila další důležitý krok v oblasti zpětné kompatibility. Radost z něj budou mít především hráči na PC. Právě na jejich platformu totiž zamířila čtveřice titulů, které byly doposud dostupné pouze na první generaci konzole Xbox z roku 2001. Vůbec poprvé tak ze zpětné kompatibility mohou těžit i majitelé počítačů. Podle Microsoftu je navíc celá iniciativa teprve na svém začátku, což znamená, že v budoucnu by si na PC mohly najít cestu i další hry z konzolí Xbox.

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Kultovní plošinovky přihopsaly na PC

Prvními čtyřmi vyvolenými jsou dvě plošinovky Blinx: The Time Sweeper a Conker: Live and Reloaded, akční letecká arkáda Crimson Skies: High Road to Revenge a party hříčka Fuzion Frenzy. Každou z těchto her si budete moci jednoduše zakoupit a stáhnout v aplikaci Xbox, všechny tituly zároveň budou součástí služby Game Pass. Pokud již vlastníte digitální kopii těchto her, můžete si je nově hrát i na PC nebo třeba na handheldu Xbox Ally.

Xbox Backward Compatibility On Pc
Tyto čtyři hry z prvního Xboxu si díky zpětné kompatibilitě nyní můžete pohodlně zahrát i na PC

Microsoft do čtveřice her přidal také řadu grafických nastavení specifických pro PC, aniž by při tom musel zasahovat do původní hratelnosti. Nechybí tak podpora VSync, až čtyřnásobný upscaling rozlišení, anizotropní filtrování, vylepšené vyhlazování hran či možnost volby mezi režimem celé obrazovky (fullscreen) a okna (windowed). Naopak na achievementy se zatím nedostalo, což by se mělo změnit v následujících měsících. O něco později dorazí také nastavení jazyka a zvukové stopy.

Hry bez problému spustíte na většině moderních PC. Základem je operační systém Windows 11.

Minimální systémové požadavky

Požadavky
GPU Nvidia GTX 950 nebo AMD Radeon RX 550 nebo Intel UHD 770 nebo Intel Arc A310
CPU Intel Core i3-8100 nebo AMD Ryzen 3 1200 nebo AMD Ryzen Z2 A
RAM 8 GB

Doporučené systémové požadavky

Požadavky
GPU AMD Radeon RX 6800S nebo Nvidia GTX 1070 Ti nebo Intel Arc A770
CPU 6 jader / 12 vláken; například Intel Core i5-10400 nebo AMD Ryzen 5 3600 nebo AMD Ryzen AI Z2 Extreme
RAM 16 GB

 

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Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

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