Kauza neopravitelné chyby iPhonů graduje: v pozadí stojí obvinění z vynesení dat

- Objasnění neopravitelné chyby iPhonů bude mít právní dohru
- Magnet Forensics obvinila Paradigm Shift z krádeže obchodního tajemství
- Celý případ se možná dostane až k soudu
Přibližně před měsícem společnost Paradigm Shift, která se zabývá výzkumem v oblasti kyberbezpečnosti, zveřejnila podrobnosti o zranitelnosti boot ROM, která se týká čipů Apple A12 a A13. Nyní v tomto případě nastal zvrat – tento blogový příspěvek firma odstranila poté, co na ni podala žalobu společnost Magnet Forensics zabývající se digitální forenzikou. Jak se totiž zdá, celá záležitost bude mít nepříjemnou právní dohru.
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Chystá se velký souboj kyberbezpečnostních firem?
V žalobě podané tento měsíc u federálního soudu v Georgii společnost Magnet Forensics tvrdila, že bezpečnostní chyba odhalená bezpečnostní firmou Paradigm Shift byla v podstatě stejná jako ta, na které pracoval její bývalý zaměstnanec Mario Del Gaudio předtím, než nastoupil do Paradigm Shift. Magnet Forensics proto tvrdí, že Del Gaudio vyzradil její obchodní tajemství. Čipy A12 a A13 od Applu pohánějí řady iPhone XS a iPhone 11, stejně jako některá další zařízení. Chybu v boot ROM nelze opravit aktualizací iOS, protože se týká kódu trvale zabudovaného v paměti čipu určené pouze pro čtení.
Konkrétně exploit využívá chybu v USB řadiči zabudovaném do čipů z výroby Applu. Když iPhone během spouštění přijímá data přes USB, řadič používá paměťový buffer k ukládání příchozích paketů. Tým Paradigm Shift zjistil, že odesláním specifické sekvence neobvykle malých paketů lze manipulovat s interním hardwarovým ukazatelem tak, aby se pohyboval zpětně v paměti, což umožňuje zapisovat data na místa, kam by se nikdy neměla dostat.
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Magnet Forensics je kanadská technologická společnost specializující se na vývoj pokročilého softwaru pro digitální forenzní analýzu a vyšetřování kybernetické kriminality. Jejich vlajkový produkt, Magnet AXIOM, umožňuje policistům, vyšetřovacím orgánům i firemním bezpečnostním týmům efektivně získávat, propojovat a analyzovat digitální důkazy z počítačů, mobilních telefonů, cloudových úložišť či IoT zařízení.